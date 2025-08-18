Mihai Popșoi a discutat cu delegația Congresului SUA despre alegerile parlamentare și riscurile de interferență rusă
Moldova1, 18 august 2025 17:20
Alegerile parlamentare din 28 septembrie, riscurile legate de interferența Federației Ruse prin campanii de dezinformare, protestele finanțate și corupția electorală au fost subiectele discutate de ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, la o întrevedere cu delegația consilierilor din cadrul Congresului SUA, aflată într-o vizită de documentare în Republica Moldova.
• • •
Investițiile cripto devin tot mai populare în R. Moldova, dar lipsa reglementărilor clare face cetățenii vulnerabili, avertizează experții # Moldova1
Investițiile în criptomonede devin tot mai populare în Republica Moldova, însă lipsa unui cadru de reglementare clar face ca mulți cetățeni să fie vulnerabili în fața schemelor frauduloase, a declarat vicepreședintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Vladimir Rusnac, în emisiunea „Bună dimineața” de la Moldova 1.
CSJ pune punct: Trei partide din Blocul „Victorie”, afiliat lui Ilan Șor, nu vor participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie # Moldova1
Partidele „Șansă”, „Forța Alternativă și de Salvare a Moldovei” și „Victorie”, care fac parte din Blocul Electoral „Victorie” al fugarului Ilan Șor, au rămas definitiv în afara cursei electorale. Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a declarat, pe 16 august, inadmisibil recursul depus de acestea împotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale (CEC), prin care formațiunile au fost excluse din lista participanților la scrutin.
Aplicație instalată fraudulos pe telefoanele mobile: Circa 20 de cetățeni ai R. Moldova s-au trezit fără bani pe carduri # Moldova1
Poliția Națională anunță că a detectat un nou tip de fraudă care lasă cetățenii fără bani pe carduri. Mai exact, victimele sunt contactate telefonic de către persoane necunoscute care se prezintă drept angajați ai companiilor de telecomunicații și le păcălesc să instaleze anumite aplicații pe telefon. Până în prezent, cel puțin 20 de persoane au căzut în plasa escrocilor.
Tânărul fotbalist moldovean Mihail Gherasimencov a marcat pentru formația canadiană FC Cavalry. Fundașul de 20 de ani a înscris în meciul cu FC Vancouver din etapa a 19-a a campionatului de fotbal din Canada.
Start pentru etapa finală de admitere: câte locuri au rămas în școlile municipale pentru înmatriculare în clasa întâi și a zecea # Moldova1
Părinții care încă nu și-au înscris copiii în clasa I sau în clasa a X-a la una dintre instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău o pot face în perioada 20 - 30 august curent, atunci când se va desfășura cea de-a treia etapă de admitere. În acest interval, instituțiile vor recepționa dosarele de înscriere, a precizat șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS), Andrei Pavaloi, la ședința serviciilor Primăriei Chișinău din 18 august.
Cum sunt protejați judecătorii și procurorii din Republica Moldova atunci când viața lor și a familiilor este pusă în pericol # Moldova1
Procurorii și judecătorii din Republica Moldova beneficiază de mecanisme speciale de protecție atunci când viața, sănătatea sau bunurile lor, dar și ale membrilor familiei, sunt amenințate din cauza activității profesionale. Atât Legea privind statutul procurorilor, cât și Legea privind statutul judecătorului prevăd obligații clare pentru stat, care trebuie să intervină cu pază și măsuri de securitate.
ELECTORALA 2025 // CEC a mai înregistrat două blocuri și un partid la alegerile parlamentare: Lista de candidați a unei alte formațiuni, respinsă # Moldova1
Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat luni, 18 august, listele de candidați pentru funcția de deputat a două blocuri electorale și a unui partid politic. Totodată, autoritatea electorală centrală a respins cererea de înregistrare la alegerile parlamentare din 28 septembrie a unui alt partid politic.
Chișinăul va avea, până în anul 2030, o centrală de cogenerare de înaltă eficiență, construită pe teritoriul CET Sursa-1. Investiția face parte din cel de-al doilea Proiect de Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (PIE SACET-2), finanțat de Banca Mondială, iar studiul de fezabilitate a fost elaborat de experți internaționali din Macedonia de Nord, Croația și Marea Britanie.
Chișinăul va găzdui prima ediție a expoziției naționale „Produs Autohton”: peste 50.000 de vizitatori, așteptați la eveniment # Moldova1
Chișinăul va găzdui în perioada 22–24 august prima ediție a expoziției naționale „PRODUS AUTOHTON”, eveniment organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova în parteneriat cu Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo”. Manifestarea este dedicată promovării valorilor și produselor moldovenești și este susținută de Ministerul Culturii, mai multe consilii raionale, Primăria Chișinău, dar și alți parteneri.
Cetățeni din Asia, ajutați să treacă fraudulos frontiera R. Moldova: trei tineri, reținuți de oamenii legii # Moldova1
Trei tineri, cu vârste cuprinse între 19 și 20 de ani, au fost reținuți de polițiștii de frontieră fiind bănuiți de implicare în organizarea migrației ilegale a cetățenilor străini de origine asiatică. Cei trei sunt vizați în două cazuri documentate la frontiera de Vest, pe 21 februarie și 30 martie curent.
Ungheni: A agresat polițistul venit să documenteze un accident rutier și va sta trei ani după gratii # Moldova1
Un tânăr de 27 de ani din raionul Ungheni a fost condamnat la trei ani de închisoare, după ce a agresat un polițist. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Ungheni.
Portarul Emil Tîmbur a fost convocat la echipa națională de fotbal în vederea partidelor cu Israelul și Norvegia # Moldova1
Selecționerul echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova a dezvăluit lista jucătorilor convocați pentru meciurile din luna septembrie. În vederea partidelor cu Israelul și Norvegia, Sergiu Cleșcenco se va baza pe 26 de jucători.
Numărul tinerilor bolnavi de cancer, tot mai mare în R. Moldova: cauzele, explicate de medici # Moldova1
Numărul tinerilor din R. Moldova diagnosticați cu tumori maligne este în creștere. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, în anul 2024, au fost înregistrate, în medie, 37,3 cazuri noi de cancer la 100.000 de persoane cu vârste cuprinse între 15 și 34 de ani, mai mult decât în 2023, când au fost notate 36,1 cazuri. Potrivit medicilor, această tendință îngrijorătoare este asociată, în mare parte, cu stilul de viață tot mai nesănătos adoptat de tineri - alimentație dezechilibrată, stresul cronic și expunerea la substanțe nocive.
Un tânăr de 27 de ani din raionul Ungheni a fost condamnat la 3 ani de închisoare. Acesta a fost recunoscut vinovat de agresarea unui polițist aflat în exercițiul funcțiunii, anunță Procuratura.
Numărul cazurilor de boli infecțioase, în creștere: autoritățile municipale dau un semnal de alarmă înaintea începerii noului an școlar # Moldova1
Creștere semnificativă a numărului de cazuri de boli infecțioase, raportate de medicii din Chișinău. Autoritățile recomandă părinților vigilență sporită, în contextul începerii noului an școlar. să fie atenți la starea de sănătate a copiilor înainte de începerea noului an școlar.
Meci de coșmar pentru FC Santos și principalul star al echipei, Neymar Junior. Gruparea „alvi-negro” a pierdut cu 0:6 partida de pe teren propriu cu Vasco da Gama din Rio de Janeiro. Este cea mai dură înfrângere din cariera lui Neymar.
Moscova recrutează fete și băieți din Asia Centrală pentru a lucra la asamblarea dronelor folosite în războiul împotriva Ucrainei # Moldova1
Moscova atrage tineri din Asia Centrală, în special din Kârgâzstan, Kazahstan, Tadjikistan și Uzbekistan, pentru a studia și a lucra în zona economică specială „Alabuga” din Tatarstan, unde se asamblează drone folosite în războiul împotriva Ucrainei.
Marea Dictare Națională, ediția a treia: peste 2.000 de iubitori ai limbii române sunt așteptați în PMAN pe 31 august # Moldova1
Cea de-a treia ediție a Marii Dictări Naționale va avea loc pe 31 august, în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) din Chișinău, evenimentul fiind organizat de Ministerul Educației și Cercetării sub egida Președinției. Evenimentul este dedicat Zilei Limbii Române și își propune să reunească peste 2.000 de persoane – de patru ori mai mult decât la prima ediție din 2023.
„Să fii un judecător corect nu este suficient. Este nevoie să fii și curajos”: Statul caută soluții pentru protejarea magistraților amenințați # Moldova1
Un nou val de amenințări la adresa magistraților din Republica Moldova scoate la iveală vulnerabilități ale sistemului de justiție. Judecători, membri ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și experți recunosc că fenomenul a căpătat o amploare fără precedent și că sunt necesare măsuri imediate pentru protecția celor care pronunță decizii în dosare sensibile.
Bilanțul tragediei din Riazan crește: 20 de morți și peste 130 de răniți după explozia de la fabrica „Elastic” # Moldova1
Numărul victimelor exploziei de la fabrica de explozibili și praf de pușcă „Elastic” din regiunea rusă Riazan a crescut la 20 de morți. Autoritățile confirmă și peste 130 de răniți, dintre care 31 sunt internați în spitale din Riazan și Moscova, iar restul primesc îngrijiri ambulatorii. Ministerul rus pentru Situații de Urgență vorbește despre 154 de persoane afectate în total, transmite currenttime.tv.
ANRE: S.A. „Moldovagaz” va aproviziona cu gaze naturale regiunea transnistreană până în aprilie 2026 # Moldova1
S.A. „Moldovagaz” va fi responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene până pe 31 martie 2026. Decizia a fost aprobată luni, 18 august, de Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
Tragedie la Cimișlia: un bărbat a murit după ce tricicleta electrică pe care se deplasa a fost lovită de un camion # Moldova1
Un bărbat de 72 de ani și-a pierdut viața în seara zilei de 17 august, în urma unui accident rutier produs în localitatea Valea Perjei din raionul Cimișlia. Tragedia s-a întâmplat în jurul orei 22:15. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, victima se afla la ghidonul unei triciclete electrice staționate pe carosabil, când a fost tamponată din spate de un autocamion condus de un bărbat de 70 de ani. Impactul a fost fatal, iar bărbatul a decedat pe loc.
Școala, rol esențial pentru promovarea unității naționale: „Democrația trebuie nu doar predată, ci și practicată din școală” # Moldova1
Învățământul de calitate, modernizarea instituțiilor educaționale, majorarea salariilor profesorilor și acordarea unei atenții sporite promovării valorilor în procesul de predare sunt principalele aspecte asupra cărora ar trebui să se concentreze autoritățile. Ideile au fost evidențiate de pedagogii care au participat luni, 18 august, la cea de-a III-a ediție a Forumului Național al Cadrelor Didactice, organizat la Chișinău de Ministerul Educației și Cercetării. Și președinta Maia Sandu a subliniat rolul crucial al educației în formarea noilor generații, insistând că valorile democratice și civice trebuie cultivate încă din școală.
Iga Swiatek s-a calificat în finala turneului de la Cincinnati și țintește revenirea pe locul 2 în clasamentul WTA # Moldova1
Tenismana poloneză Iga Swiatek s-a calificat în finala turneului WTA de la Cincinnati. Numărul 3 mondial al tenisului feminin a dispus în semifinale de Elena Rîbakina din Kazahstan, scor 7:5, 6:3.
Consilier prezidențial de la Chișinău, despre puloverul „URSS” purtat de Lavrov: „Oficialii ruși visează refacerea imperiului folosind simbolistica sovietică” # Moldova1
Kremlinul deplânge prăbușirea URSS și își dorește „refacerea imperiului”, inclusiv prin reanimarea simbolisticii sovietice, așa cum a făcut ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, care a apărut în public îmbrăcat într-un pulover cu inscripția „URSS”, în timp ce se îndrepta spre summitul Trump-Putin din Alaska. De această părere este consilierul prezidențial pe domeniul apărării și securității naționale, Stanislav Secrieru.
Politolog ucrainean, după summitul din Alaska: „Putin vrea să rezolve problema ucraineană ca Hitler pe cea evreiască” # Moldova1
Liderul de la Kremlin și-ar dori o „rezolvare finală a problemei”, formulare care ascunde, de fapt, cerințele tradiționale ale Moscovei: recunoașterea juridică a teritoriilor ocupate, dezarmarea Ucrainei și semnarea unui acord de pace care să fixeze rezultatele războiului. De această părere este politologul ucrainean Gheorghi Cijov, care a comentat rezultatele summitului din Alaska la emisiunea SCANER de la Moldova 1.
Cu un final de meci în apoteoză, Rapid București s-a salvat in extremis în derby-ul Bucureștiului cu FCSB, partidă contând pentru etapa a 6-a a Superligii românești de fotbal. A fost 2-2 la capătul unui meci palpitant, în care atacantul bosniac Elvir Koljic a fost eroul gazdelor.
Cele șase state în care ajung peste 70% din exporturile R. Moldova: mașinile, aparatele electrice și semințele, în topul produselor vândute peste hotare # Moldova1
R. Moldova a exportat, în prima jumătate a anului curent, mărfuri în valoare de 1,6 miliarde de dolari, în scădere cu 10,1% față de aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai multe livrări de mărfuri au avut ca destinație șase state – România, Turcia, Cehia, Italia, Ucraina și Germania, care au absorbit peste 70% din totalul exporturilor moldovenești.
Politehnica UTM nu este Virtus: Milsami a repurtat a cincea victorie în prima divizie moldovenească de fotbal # Moldova1
Milami Orhei a obținut o victorie de moral în cadrul etapei a 9-a a campionatului primei divizii moldovenești de fotbal. „Vulturii roșii” au surclasat cu 4:1 pe teren propriu formația Politehnica UTM Chișinău.
Peste 300 de copii de la Grădiniță nr. 8 din Ceadîr-Lunga vor beneficia de condiții mai bune de educație. În prezent, în cadrul instituției au loc lucrări ample de modernizare. Renovarea nu doar că va îmbunătăți aspectul clădirii, dar va spori și eficiența energetică a acesteia.
Seceta și valurile de căldură lasă urme vizibile în pădurile din Republica Moldova. Stejarii și alte specii sunt amenințați de dăunători, care profită de condițiile climatice extreme. În aceste zile, specialiștii de la Agenția „Moldsilva” desfășoară intervenții masive pentru protejarea arborilor.
Unele pasiuni, aparent simple, pot deveni adevărate surse de venit. Maxim Bivol, un tânăr din capitală, transformă plastilina în artă, realizând sculpturi inspirate de desene animate, jocuri sau benzi desenate, pe care le vinde inclusiv la comandă.
Maia Sandu: „Se încearcă redesenarea hotarelor țărilor. Trebuie să fim pregătiți să scoatem armata rusă din Republica Moldova” # Moldova1
Perioada pe care o parcurgem este una „periculoasă”, întrucât se încearcă răsturnarea ordinii mondiale și redesenarea hotarelor țărilor, susține președinta Maia Sandu. Potrivit președintei, rezistența R. Moldova la presiunile Rusiei, mai ales în contextul alegerilor parlamentare din toamnă, o face un „element de stabilitate în regiune". Totodată, statul nostru trebuie să fie pregătit pentru o eventuală „oportunitate geopolitică” privind scoaterea trupelor ruse de pe teritoriul R. Moldova.
Zelenski a ajuns la Washington. Trump spune că războiul poate fi oprit dacă Ucraina renunță la Crimeea și la aderarea la NATO # Moldova1
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit astăzi la Washington pentru o întrevedere cu liderul american Donald Trump, care a declarat înaintea vizitei că pacea cu Rusia ar fi posibilă doar dacă Ucraina renunță la Crimeea și la aderarea la NATO, notează BBC. Întâlnirea va avea loc luni, 18 august, la Casa Albă, cu participarea mai multor lideri europeni și a șefilor principalelor instituții europene și transatlantice.
