„R. Moldova are nevoie de o sală de război digitală pentru a contracara dezinformarea”: conferință la București, dedicată interferențelor rusești în alegerile din toamnă

Un bărbat de 72 de ani și-a pierdut viața în seara zilei de 17 august, în urma unui accident rutier produs în localitatea Valea Perjei din raionul Cimișlia. Tragedia s-a întâmplat în jurul orei 22:15. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, victima se afla la ghidonul unei triciclete electrice staționate pe carosabil, când a fost tamponată din spate de un autocamion condus de un bărbat de 70 de ani. Impactul a fost fatal, iar bărbatul a decedat pe loc.