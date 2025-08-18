Mihail Gherasimencov a marcat în Canada

07:20

Fără a reveni la celebra butadă a fostului secretar de stat american Henry Kissinger: «La ce număr de telefon pot să sun Europa?», Washingtonul are astăzi de ales între mai multe numere: nu neapărat Bruxelles, la Comisia Europeană, dar mai ales în cele trei capitale principale: Paris, Berlin și Londra, ai căror lideri, Emmanuel Macron, Friedrich Merz și Keir Starmer, au ținut ieri o conferință video cu ceilalți membri din așa-numita „coaliție a voluntarilor” pentru Ucraina.