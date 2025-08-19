LIVE TEXT: Trump anunță că a început demersurile pentru organizarea unei întâlniri între Putin și Zelenski
Moldova1, 19 august 2025 01:30
Președintele Donald Trump l-a întâmpinat luni, 18 august, pe liderul ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, în timp ce liderii europeni deja sosiseră la sediul Președinției americane pentru summitul crucial cu președintele Donald Trump și președintele Volodimir Zelenski la care se va discuta despre soarta Ucrainei și un acord de pace cu Rusia.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 2 ore
01:30
LIVE TEXT: Trump anunță că a început demersurile pentru organizarea unei întâlniri între Putin și Zelenski # Moldova1
Președintele Donald Trump l-a întâmpinat luni, 18 august, pe liderul ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, în timp ce liderii europeni deja sosiseră la sediul Președinției americane pentru summitul crucial cu președintele Donald Trump și președintele Volodimir Zelenski la care se va discuta despre soarta Ucrainei și un acord de pace cu Rusia.
00:50
LIVE TEXT: Trump a încheiat discuția cu Putin; negocierile continuă în Biroul Oval după o pauză de peste 30 de minute # Moldova1
Președintele Donald Trump l-a întâmpinat luni, 18 august, pe liderul ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, în timp ce liderii europeni deja sosiseră la sediul Președinției americane pentru summitul crucial cu președintele Donald Trump și președintele Volodimir Zelenski la care se va discuta despre soarta Ucrainei și un acord de pace cu Rusia.
Acum 4 ore
00:40
LIVE TEXT: După o pauză de peste 30 de minute, negocierile dintre liderii americani și europeni au fost reluate în Biroul Oval # Moldova1
Președintele Donald Trump l-a întâmpinat luni, 18 august, pe liderul ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, în timp ce liderii europeni deja sosiseră la sediul Președinției americane pentru summitul crucial cu președintele Donald Trump și președintele Volodimir Zelenski la care se va discuta despre soarta Ucrainei și un acord de pace cu Rusia.
00:30
LIVE TEXT: Întâlnirea s-a încheiat, însă liderii rămân la Casa Albă pentru a continua negocierile, posibil într-un alt format # Moldova1
Președintele Donald Trump l-a întâmpinat luni, 18 august, pe liderul ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, în timp ce liderii europeni deja sosiseră la sediul Președinției americane pentru summitul crucial cu președintele Donald Trump și președintele Volodimir Zelenski la care se va discuta despre soarta Ucrainei și un acord de pace cu Rusia.
00:00
LIVE TEXT // Donald Trump a întrerupt discuțiile cu liderii europeni pentru a-l suna pe Putin # Moldova1
Președintele Donald Trump l-a întâmpinat luni, 18 august, pe liderul ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, în timp ce liderii europeni deja sosiseră la sediul Președinției americane pentru summitul crucial cu președintele Donald Trump și președintele Volodimir Zelenski la care se va discuta despre soarta Ucrainei și un acord de pace cu Rusia.
18 august 2025
23:00
Negocieri intense la Casa Albă: Liderii europeni cer armistițiu și garanții de securitate pentru Ucraina # Moldova1
Președintele Donald Trump l-a întâmpinat luni, 18 august, pe liderul ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, în timp ce liderii europeni deja sosiseră la sediul Președinției americane pentru summitul crucial cu președintele Donald Trump și președintele Volodimir Zelenski la care se va discuta despre soarta Ucrainei și un acord de pace cu Rusia.
23:00
Proteste plătite de Șor, la Chișinău: Mai mulți tineri, reprezentanți ai minorităților etnice, escortați la Poliție # Moldova1
Mai mulți tineri de origine romă și găgăuză au fost escortați la inspectoratele Poliției, în seara zilei de luni, 18 august, după ce ar fi participat în proteste plătite, organizate în apropierea unor instituții și obiective de interes public din centrul Chișinăului.
Acum 6 ore
22:30
Proteste plătite, organizate de organizația criminală „Șor” la Chișinău: Mai mulți tineri romi și găgăuzi, escortați la Poliție # Moldova1
Mai mulți tineri de origine romă și găgăuză au fost escortați la sediile de Poliție, în această seară, după ce ar fi fost implicați în proteste plătite, organizate în apropierea unor instituții și obiective de interes public din Chișinău.
22:30
Înregistrările prealabile ale moldovenilor din Rusia ridică semne de întrebare. Postica: Șapte cereri de pe taniusha@mail.ru # Moldova1
O bună parte dintre înregistrările prealabile ale moldovenilor cu drept de vot din Federația Rusă ridică semne de întrebare. Comisia Electorală Centrală a constatat că multe cereri au fost făcute de pe aceleași adrese de e-mail sau de pe aceleași calculatoare. Declarații în acest sens au fost făcute de vicepreședintele CEC, Pavel Postica, la emisiunea PE FAȚĂ, de la Moldova1. Astfel de situații arată că regulile democratice prevăzute în legislația moldovenească au fost fentate de persoane rău intenționate, susține oficialul.
22:00
Președintele Donald Trump l-a întâmpinat luni, 18 august, pe liderul ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, în timp ce liderii europeni deja sosiseră la sediul Președinției americane pentru summitul crucial cu președintele Donald Trump și președintele Volodimir Zelenski la care se va discuta despre soarta Ucrainei și un acord de pace cu Rusia.
21:10
Laboratoare moderne și tehnologie de ultimă generație la Institutul de Microbiologie și Biotehnologie # Moldova1
Cercetătorii Institutului de Microbiologie și Biotehnologie vor activa, începând de acum, în condiții moderne și adaptate cerințelor actuale ale științei. Clădirea institutului, afectată anterior de un incendiu care a distrus acoperișul, a fost recent renovată complet și echipată cu tehnologie de ultimă generație, menită să eficientizeze și să stimuleze activitatea de cercetare și inovare. Institutul, parte a Universității Tehnice a Moldovei, a fost creat în urma reformei universitare din 2022.
20:50
Volodimir Zelenski a ajuns la Casa Albă. Donald Trump: „Vom lucra pentru a ne asigura că va exista o pace pe termen lung” # Moldova1
Președintele Donald Trump l-a întâmpinat luni pe liderul ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, în timp ce liderii europeni deja sosiseră la sediul Președinției americane pentru summitul crucial cu președintele Donald Trump și președintele Volodimir Zelenski la care se va discuta despre soarta Ucrainei și un acord de pace cu Rusia.
Acum 8 ore
20:30
„R. Moldova are nevoie de o sală de război digitală pentru a contracara dezinformarea”: conferință la București, dedicată interferențelor rusești în alegerile din toamnă # Moldova1
Republica Moldova se pregătește de un scrutin parlamentar decisiv pe 28 septembrie, pe care analiștii îl descriu drept un „nou referendum” privind continuitatea cursului european al țării. Rezultatul alegerilor va determina nu doar configurația viitorului Parlament, ci și direcția strategică a Republicii Moldova, aflată de câțiva ani sub o presiune tot mai intensă a agresiunii hibride venite dinspre Federația Rusă.
20:30
Tratamentul chimioterapeutic, mai aproape de pacienți: cinci spitale raionale vor prelua primele cazuri de gravitate medie # Moldova1
Pacienții oncologici din Republica Moldova nu vor mai fi nevoiți să se deplaseze la Chișinău pentru tratamentele chimioterapeutice de gravitate medie. Ministra Sănătății, Alla Nemerenco, a anunțat că procesul de descentralizare a acestor servicii a început, iar primele cinci spitale raionale sunt pregătite să ofere acest tip de tratament. Cheltuielile de transport pentru cei care fac tratament în ambulatoriu vor fi acoperite de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
20:20
„Democrația R. Moldova este în joc”: soluțiile care pot ajuta Chișinăul să contracareze interferențele rusești în alegerile de la 28 septembrie, discutate la București # Moldova1
Republica Moldova se pregătește de un scrutin parlamentar decisiv pe 28 septembrie, pe care analiștii îl descriu drept un „nou referendum” privind continuitatea cursului european al țării. Rezultatul alegerilor va determina nu doar configurația viitorului Parlament, ci și direcția strategică a Republicii Moldova, aflată de câțiva ani sub o presiune tot mai intensă a agresiunii hibride venite dinspre Federația Rusă.
20:10
Cum poate face față R. Moldova interferențelor rusești în alegeri? Opiniile experților reuniți la București # Moldova1
Republica Moldova se pregătește de un scrutin parlamentar decisiv pe 28 septembrie, pe care analiștii îl descriu drept un nou referendum privind continuitatea cursului european al țării. Rezultatul alegerilor va determina nu doar configurația viitorului Parlament, ci și direcția strategică a Republicii Moldova, aflată de câțiva ani sub o presiune tot mai intensă a agresiunii hibride venite dinspre Federația Rusă.
19:50
Pe ce măsuri de protecție pot miza judecătorii și procurorii din R. Moldova, atunci când viața lor și a familiilor lor este pusă în pericol # Moldova1
Procurorii și judecătorii din Republica Moldova beneficiază de mecanisme speciale de protecție atunci când viața, sănătatea sau bunurile lor, precum și ale membrilor familiei sunt amenințate din cauza activității profesionale. Atât Legea privind statutul procurorilor, cât și Legea privind statutul judecătorului prevăd obligații clare pentru stat, care trebuie să aplice măsuri de securitate.
19:30
Incendii devastatoare în Europa: situl Gallipoli închis în Turcia, Spania și Portugalia mistuite de foc # Moldova1
Mai multe țări din Europa continuă lupta cu incendiile. În Grecia, Bulgaria, Muntenegru și Albania situația este gravă, iar autoritățile au cerut ajutor Uniunii Europene din cauza flăcărilor alimentate de caniculă. În Turcia, a fost închis situl Gallipoli din peninsula din nordul strâmtorii Dardanele. Sunt mistuite de flăcări Spania și Portugalia.
19:20
Zelenski, după întâlnirea cu generalul Kellogg: „Rusia poate fi forțată la pace doar prin putere, iar președintele Trump are această putere” # Moldova1
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit, la Washington, cu emisarul special al Statelor Unite pentru Ucraina, Keith Kellogg, înaintea discuțiilor cu miză mare cu președintele american Donald Trump privind încheierea războiului din Ucraina. Liderul de la Kiev a subliniat importanța formatului propus de președintele SUA care a invitat la discuții Ucraina și mai multe state europene, numind această întâlnire „foarte serioasă” și fără precedent.
19:00
Incendii devastatoare în Europa: Gallipoli închis în Turcia, Spania și Portugalia mistuite de foc # Moldova1
Mai multe țări din Europa continuă lupta cu incendiile. În Grecia, Bulgaria, Muntenegru și Albania situația este gravă, iar autoritățile au cerut ajutor Uniunii Europene din cauza flăcărilor alimentate de caniculă. În Turcia, a fost închis situl Gallipoli din peninsula din nordul strâmtorii Dardanele. Sunt mistuite de flăcări Spania și Portugalia.
Acum 12 ore
18:20
Centrul Serviciului Civil ar putea fi desființat, conform unui proiect de hotărâre de Guvern. Potrivit notei informative, atribuțiile Centrului sunt preluate deja de autoritățile locale și de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, iar menținerea sa nu mai justifică costurile și resursele alocate.
18:20
„UE ne-a fost alături în toate etapele importante, inclusiv în momentele de criză”. Dorin Recean, întrevedere de rămas-bun cu Jānis Mažeiks # Moldova1
Uniunea Europeană a fost alături de Republica Moldova „în toate etapele importante – atât în momentele de criză, când am avut nevoie de sprijin, cât și în eforturile noastre de integrare”. Declarația a fost făcută de premierul Dorin Recean, la întrevederea de rămas-bun cu șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, ambasadorul Jānis Mažeiks, care își încheie mandatul după patru ani de activitate.
18:20
Atmosferă plină de energie la Centrul de Cultură din orașul Glodeni la evenimentul regional RAM Impact - Rădăcini și Ramuri, dedicat promovării modelelor de dezvoltare pentru viitorul țării și consolidării rezilienței comunităților în fața dezinformării.
18:10
Guvernul propune dizolvarea Centrului Serviciului Civil: continuarea funcționării nu mai justifică costurile # Moldova1
Centrul Serviciului Civil ar putea fi desființat, conform unui proiect de hotărâre de Guvern. Potrivit notei informative, atribuțiile Centrului sunt preluate deja de autoritățile locale și de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, iar menținerea sa nu mai justifică costurile și resursele alocate.
17:50
Chișinăul va avea, până în anul 2030, o centrală de cogenerare de înaltă eficiență, construită pe teritoriul CET Sursa-1. Investiția face parte din cel de-al doilea Proiect de Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (PIE SACET-2), iar studiul de fezabilitate finanțat de Banca Mondială a fost elaborat de experți internaționali din Macedonia de Nord, Croația și Marea Britanie.
17:50
Bilanțul tragediei din Reazan crește: 20 de morți și peste 130 de răniți după explozia de la Fabrica „Elastic” # Moldova1
Numărul victimelor exploziei de la Fabrica de explozibili și praf de pușcă „Elastic” din regiunea rusă Reazan a crescut la 20 de morți. Autoritățile confirmă și peste 130 de răniți, dintre care 31 sunt internați în spitale din Reazan și Moscova, iar restul primesc îngrijiri ambulatorii. Ministerul rus pentru Situații de Urgență vorbește despre 154 de persoane afectate în total, transmite currenttime.tv.
17:50
Pe ce măsuri de protecție pot miza judecătorii și procurorii din R. Moldova, atunci când viața lor și a familiilor este pusă în pericol # Moldova1
Procurorii și judecătorii din Republica Moldova beneficiază de mecanisme speciale de protecție atunci când viața, sănătatea sau bunurile lor, precum și ale membrilor familiei sunt amenințate din cauza activității profesionale. Atât Legea privind statutul procurorilor, cât și Legea privind statutul judecătorului prevăd obligații clare pentru stat, care trebuie să intervină cu pază și măsuri de securitate.
17:50
Guvernul propune dizolvarea Centrului Serviciului Civil și supune proiectul de hotărâre consultării publice # Moldova1
Centrul Serviciului Civil ar putea fi desființat, conform unui proiect de hotărâre de Guvern propus spre consultări. Potrivit notei informative, atribuțiile Centrului sunt preluate deja de autoritățile locale și de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, iar menținerea sa nu mai justifică costurile și resursele alocate.
17:30
Reprezentanți ai Congresului SUA, vizită de documentare la Chișinău: alegerile parlamentare și riscurile de interferență rusă, printre subiectele de interes # Moldova1
Alegerile parlamentare din 28 septembrie, riscurile legate de interferența Federației Ruse prin campanii de dezinformare, protestele finanțate și corupția electorală au fost principalele subiecte discutate luni, 18 august, de vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe, cu membrii unei delegații a consilierilor din cadrul Congresului SUA, aflate într-o vizită de documentare în Republica Moldova.
17:20
Investițiile cripto devin tot mai populare în R. Moldova, dar lipsa reglementărilor clare face cetățenii vulnerabili, avertizează experții # Moldova1
Investițiile în criptomonede devin tot mai populare în Republica Moldova, însă lipsa unui cadru de reglementare clar face ca mulți cetățeni să fie vulnerabili în fața schemelor frauduloase, a declarat vicepreședintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Vladimir Rusnac, în emisiunea „Bună dimineața” de la Moldova 1.
17:20
CSJ pune punct: Trei partide din Blocul „Victorie”, afiliat lui Ilan Șor, nu vor participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie # Moldova1
Partidele „Șansă”, „Forța Alternativă și de Salvare a Moldovei” și „Victorie”, care fac parte din Blocul Electoral „Victorie” al fugarului Ilan Șor, au rămas definitiv în afara cursei electorale. Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a declarat, pe 16 august, inadmisibil recursul depus de acestea împotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale (CEC), prin care formațiunile au fost excluse din lista participanților la scrutin.
17:20
Mihai Popșoi a discutat cu delegația Congresului SUA despre alegerile parlamentare și riscurile de interferență rusă # Moldova1
Alegerile parlamentare din 28 septembrie, riscurile legate de interferența Federației Ruse prin campanii de dezinformare, protestele finanțate și corupția electorală au fost subiectele discutate de ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, la o întrevedere cu delegația consilierilor din cadrul Congresului SUA, aflată într-o vizită de documentare în Republica Moldova.
17:10
Aplicație instalată fraudulos pe telefoanele mobile: Circa 20 de cetățeni ai R. Moldova s-au trezit fără bani pe carduri # Moldova1
Poliția Națională anunță că a detectat un nou tip de fraudă care lasă cetățenii fără bani pe carduri. Mai exact, victimele sunt contactate telefonic de către persoane necunoscute care se prezintă drept angajați ai companiilor de telecomunicații și le păcălesc să instaleze anumite aplicații pe telefon. Până în prezent, cel puțin 20 de persoane au căzut în plasa escrocilor.
17:00
Tânărul fotbalist moldovean Mihail Gherasimencov a marcat pentru formația canadiană FC Cavalry. Fundașul de 20 de ani a înscris în meciul cu FC Vancouver din etapa a 19-a a campionatului de fotbal din Canada.
16:50
Start pentru etapa finală de admitere: câte locuri au rămas în școlile municipale pentru înmatriculare în clasa întâi și a zecea # Moldova1
Părinții care încă nu și-au înscris copiii în clasa I sau în clasa a X-a la una dintre instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău o pot face în perioada 20 - 30 august curent, atunci când se va desfășura cea de-a treia etapă de admitere. În acest interval, instituțiile vor recepționa dosarele de înscriere, a precizat șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS), Andrei Pavaloi, la ședința serviciilor Primăriei Chișinău din 18 august.
16:50
Partidele din Blocul „Victorie”, afiliat lui Ilan Șor, nu vor participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Curtea Supremă de Justiție a respins recursul formațiunilor # Moldova1
Partidele „Șansă”, „Forța Alternativă și de Salvare a Moldovei” și „Victorie”, care fac parte din blocul „Victorie” al fugarului Ilan Șor, au rămas definitiv în afara cursei electorale. Pe 16 august, Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a declarat inadmisibil recursul depus de acestea împotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale (CEC), prin care formațiunile au fost excluse din lista participanților la scrutin.
16:30
Cum sunt protejați judecătorii și procurorii din Republica Moldova atunci când viața lor și a familiilor este pusă în pericol # Moldova1
Procurorii și judecătorii din Republica Moldova beneficiază de mecanisme speciale de protecție atunci când viața, sănătatea sau bunurile lor, dar și ale membrilor familiei, sunt amenințate din cauza activității profesionale. Atât Legea privind statutul procurorilor, cât și Legea privind statutul judecătorului prevăd obligații clare pentru stat, care trebuie să intervină cu pază și măsuri de securitate.
16:20
ELECTORALA 2025 // CEC a mai înregistrat două blocuri și un partid la alegerile parlamentare: Lista de candidați a unei alte formațiuni, respinsă # Moldova1
Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat luni, 18 august, listele de candidați pentru funcția de deputat a două blocuri electorale și a unui partid politic. Totodată, autoritatea electorală centrală a respins cererea de înregistrare la alegerile parlamentare din 28 septembrie a unui alt partid politic.
16:10
Chișinăul va avea, până în anul 2030, o centrală de cogenerare de înaltă eficiență, construită pe teritoriul CET Sursa-1. Investiția face parte din cel de-al doilea Proiect de Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (PIE SACET-2), finanțat de Banca Mondială, iar studiul de fezabilitate a fost elaborat de experți internaționali din Macedonia de Nord, Croația și Marea Britanie.
15:40
Chișinăul va găzdui prima ediție a expoziției naționale „Produs Autohton”: peste 50.000 de vizitatori, așteptați la eveniment # Moldova1
Chișinăul va găzdui în perioada 22–24 august prima ediție a expoziției naționale „PRODUS AUTOHTON”, eveniment organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova în parteneriat cu Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo”. Manifestarea este dedicată promovării valorilor și produselor moldovenești și este susținută de Ministerul Culturii, mai multe consilii raionale, Primăria Chișinău, dar și alți parteneri.
15:30
Cetățeni din Asia, ajutați să treacă fraudulos frontiera R. Moldova: trei tineri, reținuți de oamenii legii # Moldova1
Trei tineri, cu vârste cuprinse între 19 și 20 de ani, au fost reținuți de polițiștii de frontieră fiind bănuiți de implicare în organizarea migrației ilegale a cetățenilor străini de origine asiatică. Cei trei sunt vizați în două cazuri documentate la frontiera de Vest, pe 21 februarie și 30 martie curent.
15:30
Ungheni: A agresat polițistul venit să documenteze un accident rutier și va sta trei ani după gratii # Moldova1
Un tânăr de 27 de ani din raionul Ungheni a fost condamnat la trei ani de închisoare, după ce a agresat un polițist. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Ungheni.
15:20
Start pentru etapa finală de admitere: câte locuri au rămas în școlile municipale pentru înmatriculare în clasele a I-a și a X-a # Moldova1
Părinții care încă nu și-au înscris copiii în clasa I sau în clasa a X-a la una dintre instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău o pot face în perioada 20 - 30 august curent, atunci când se va desfășura cea de-a treia etapă de admitere. În acest interval, instituțiile vor recepționa dosarele de înscriere, a precizat șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS), Andrei Pavaloi, la ședința serviciilor Primăriei Chișinău din 18 august.
15:20
Portarul Emil Tîmbur a fost convocat la echipa națională de fotbal în vederea partidelor cu Israelul și Norvegia # Moldova1
Selecționerul echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova a dezvăluit lista jucătorilor convocați pentru meciurile din luna septembrie. În vederea partidelor cu Israelul și Norvegia, Sergiu Cleșcenco se va baza pe 26 de jucători.
15:10
Numărul tinerilor bolnavi de cancer, tot mai mare în R. Moldova: cauzele, explicate de medici # Moldova1
Numărul tinerilor din R. Moldova diagnosticați cu tumori maligne este în creștere. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, în anul 2024, au fost înregistrate, în medie, 37,3 cazuri noi de cancer la 100.000 de persoane cu vârste cuprinse între 15 și 34 de ani, mai mult decât în 2023, când au fost notate 36,1 cazuri. Potrivit medicilor, această tendință îngrijorătoare este asociată, în mare parte, cu stilul de viață tot mai nesănătos adoptat de tineri - alimentație dezechilibrată, stresul cronic și expunerea la substanțe nocive.
15:00
Trei tineri, reținuți pentru organizarea migrației ilegale la frontiera de vest. Ce riscă suspecții # Moldova1
Trei tineri, cu vârste cuprinse între 19 și 20 de ani, au fost reținuți de polițiștii de frontieră fiind bănuiți de implicare în organizarea migrației ilegale a cetățenilor străini de origine asiatică. Cei trei sunt vizați în două cazuri documentate la frontiera de vest, la datele de 21 februarie și 30 martie curent.
15:00
Un tânăr de 27 de ani din raionul Ungheni a fost condamnat la 3 ani de închisoare. Acesta a fost recunoscut vinovat de agresarea unui polițist aflat în exercițiul funcțiunii, anunță Procuratura.
14:50
Numărul cazurilor de boli infecțioase, în creștere: autoritățile municipale dau un semnal de alarmă înaintea începerii noului an școlar # Moldova1
Creștere semnificativă a numărului de cazuri de boli infecțioase, raportate de medicii din Chișinău. Autoritățile recomandă părinților vigilență sporită, în contextul începerii noului an școlar. să fie atenți la starea de sănătate a copiilor înainte de începerea noului an școlar.
14:50
Meci de coșmar pentru FC Santos și principalul star al echipei, Neymar Junior. Gruparea „alvi-negro” a pierdut cu 0:6 partida de pe teren propriu cu Vasco da Gama din Rio de Janeiro. Este cea mai dură înfrângere din cariera lui Neymar.
14:40
Moscova recrutează fete și băieți din Asia Centrală pentru a lucra la asamblarea dronelor folosite în războiul împotriva Ucrainei # Moldova1
Moscova atrage tineri din Asia Centrală, în special din Kârgâzstan, Kazahstan, Tadjikistan și Uzbekistan, pentru a studia și a lucra în zona economică specială „Alabuga” din Tatarstan, unde se asamblează drone folosite în războiul împotriva Ucrainei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.