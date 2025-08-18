Cetățeni din Asia, ajutați să treacă fraudulos frontiera R. Moldova: trei tineri, reținuți de oamenii legii
Moldova1, 18 august 2025 15:30
Trei tineri, cu vârste cuprinse între 19 și 20 de ani, au fost reținuți de polițiștii de frontieră fiind bănuiți de implicare în organizarea migrației ilegale a cetățenilor străini de origine asiatică. Cei trei sunt vizați în două cazuri documentate la frontiera de Vest, pe 21 februarie și 30 martie curent.
Chișinăul va găzdui prima ediție a expoziției naționale „Produs Autohton”: peste 50.000 de vizitatori, așteptați la eveniment # Moldova1
Chișinăul va găzdui în perioada 22–24 august prima ediție a expoziției naționale „PRODUS AUTOHTON”, eveniment organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova în parteneriat cu Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo”. Manifestarea este dedicată promovării valorilor și produselor moldovenești și este susținută de Ministerul Culturii, mai multe consilii raionale, Primăria Chișinău, dar și alți parteneri.
Trei tineri, cu vârste cuprinse între 19 și 20 de ani, au fost reținuți de polițiștii de frontieră fiind bănuiți de implicare în organizarea migrației ilegale a cetățenilor străini de origine asiatică. Cei trei sunt vizați în două cazuri documentate la frontiera de Vest, pe 21 februarie și 30 martie curent.
Ungheni: A agresat polițistul venit să documenteze un accident rutier și va sta trei ani după gratii # Moldova1
Un tânăr de 27 de ani din raionul Ungheni a fost condamnat la trei ani de închisoare, după ce a agresat un polițist. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Ungheni.
Start pentru etapa finală de admitere: câte locuri au rămas în școlile municipale pentru înmatriculare în clasele a I-a și a X-a # Moldova1
Părinții care încă nu și-au înscris copiii în clasa I sau în clasa a X-a la una dintre instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău o pot face în perioada 20 - 30 august curent, atunci când se va desfășura cea de-a treia etapă de admitere. În acest interval, instituțiile vor recepționa dosarele de înscriere, a precizat șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS), Andrei Pavaloi, la ședința serviciilor Primăriei Chișinău din 18 august.
Portarul Emil Tîmbur a fost convocat la echipa națională de fotbal în vederea partidelor cu Israelul și Norvegia # Moldova1
Selecționerul echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova a dezvăluit lista jucătorilor convocați pentru meciurile din luna septembrie. În vederea partidelor cu Israelul și Norvegia, Sergiu Cleșcenco se va baza pe 26 de jucători.
Numărul tinerilor bolnavi de cancer, tot mai mare în R. Moldova: cauzele, explicate de medici # Moldova1
Numărul tinerilor din R. Moldova diagnosticați cu tumori maligne este în creștere. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, în anul 2024, au fost înregistrate, în medie, 37,3 cazuri noi de cancer la 100.000 de persoane cu vârste cuprinse între 15 și 34 de ani, mai mult decât în 2023, când au fost notate 36,1 cazuri. Potrivit medicilor, această tendință îngrijorătoare este asociată, în mare parte, cu stilul de viață tot mai nesănătos adoptat de tineri - alimentație dezechilibrată, stresul cronic și expunerea la substanțe nocive.
Trei tineri, cu vârste cuprinse între 19 și 20 de ani, au fost reținuți de polițiștii de frontieră fiind bănuiți de implicare în organizarea migrației ilegale a cetățenilor străini de origine asiatică. Cei trei sunt vizați în două cazuri documentate la frontiera de vest, la datele de 21 februarie și 30 martie curent.
Un tânăr de 27 de ani din raionul Ungheni a fost condamnat la 3 ani de închisoare. Acesta a fost recunoscut vinovat de agresarea unui polițist aflat în exercițiul funcțiunii, anunță Procuratura.
Numărul cazurilor de boli infecțioase, în creștere: autoritățile municipale dau un semnal de alarmă înaintea începerii noului an școlar # Moldova1
Creștere semnificativă a numărului de cazuri de boli infecțioase, raportate de medicii din Chișinău. Autoritățile recomandă părinților vigilență sporită, în contextul începerii noului an școlar. să fie atenți la starea de sănătate a copiilor înainte de începerea noului an școlar.
Meci de coșmar pentru FC Santos și principalul star al echipei, Neymar Junior. Gruparea „alvi-negro” a pierdut cu 0:6 partida de pe teren propriu cu Vasco da Gama din Rio de Janeiro. Este cea mai dură înfrângere din cariera lui Neymar.
Moscova recrutează fete și băieți din Asia Centrală pentru a lucra la asamblarea dronelor folosite în războiul împotriva Ucrainei # Moldova1
Moscova atrage tineri din Asia Centrală, în special din Kârgâzstan, Kazahstan, Tadjikistan și Uzbekistan, pentru a studia și a lucra în zona economică specială „Alabuga” din Tatarstan, unde se asamblează drone folosite în războiul împotriva Ucrainei.
Creștere semnificativă a numărului de cazuri de boli infecțioase, raportate de medicii din Chișinău. Autoritățile recomandă părinților vigilență sporită, în contextul începerii noului an școlar. să fie atenți la starea de sănătate a copiilor înainte de începerea noului an școlar.
Marea Dictare Națională, ediția a treia: peste 2.000 de iubitori ai limbii române sunt așteptați în PMAN pe 31 august # Moldova1
Cea de-a treia ediție a Marii Dictări Naționale va avea loc pe 31 august, în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) din Chișinău, evenimentul fiind organizat de Ministerul Educației și Cercetării sub egida Președinției. Evenimentul este dedicat Zilei Limbii Române și își propune să reunească peste 2.000 de persoane – de patru ori mai mult decât la prima ediție din 2023.
„Să fii un judecător corect nu este suficient. Este nevoie să fii și curajos”: Statul caută soluții pentru protejarea magistraților amenințați # Moldova1
Un nou val de amenințări la adresa magistraților din Republica Moldova scoate la iveală vulnerabilități ale sistemului de justiție. Judecători, membri ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și experți recunosc că fenomenul a căpătat o amploare fără precedent și că sunt necesare măsuri imediate pentru protecția celor care pronunță decizii în dosare sensibile.
Cea de-a treia ediție a Marii Dictări Naționale va avea loc pe 31 august, în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, evenimentul fiind organizat de Ministerul Educației și Cercetării sub egida Președinției. Manifestarea este dedicată Zilei Limbii Române și promite să reunească peste 2000 de persoane – de patru ori mai mult decât la prima ediție din 2023. Evenimentul va începe la ora 9:00 și este deschis tuturor celor care iubesc limba română – profesori, elevi, studenți și profesioniști din diverse domenii.
Investițiile Crypto devin tot mai populare în R. Moldova, dar lipsa reglementărilor clare face cetățenii vulnerabili, avertizează experții # Moldova1
Investițiile în criptomonede devin tot mai populare în Republica Moldova, însă lipsa unui cadru de reglementare clar face ca mulți cetățeni să fie vulnerabili în fața schemelor frauduloase, a declarat vicepreședintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Vladimir Rusnac, în emisiunea „Bună dimineața” de la Moldova 1.
Bilanțul tragediei din Riazan crește: 20 de morți și peste 130 de răniți după explozia de la fabrica „Elastic” # Moldova1
Numărul victimelor exploziei de la fabrica de explozibili și praf de pușcă „Elastic” din regiunea rusă Riazan a crescut la 20 de morți. Autoritățile confirmă și peste 130 de răniți, dintre care 31 sunt internați în spitale din Riazan și Moscova, iar restul primesc îngrijiri ambulatorii. Ministerul rus pentru Situații de Urgență vorbește despre 154 de persoane afectate în total, transmite currenttime.tv.
Creștere a cazurilor de boli infecțioase în Chișinău: autoritățile recomandă vigilență înainte de începerea noului an școlar # Moldova1
Medicii din capitală au raportat săptămâna trecută o creștere semnificativă a cazurilor de boli infecțioase, a declarat Vladimir Bolocan, șeful Direcției Generale Asistență Medicală și Socială, în cadrul ședinței operative a serviciilor primăriei. Autoritățile recomandă părinților să fie atenți la starea de sănătate a copiilor înainte de începerea noului an școlar.
ANRE: S.A. „Moldovagaz” va aproviziona cu gaze naturale regiunea transnistreană până în aprilie 2026 # Moldova1
S.A. „Moldovagaz” va fi responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene până pe 31 martie 2026. Decizia a fost aprobată luni, 18 august, de Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
Chișinăul va avea, până în anul 2030, o centrală de cogenerare de înaltă eficiență, construită pe teritoriul CET Sursa-1. Investiția face parte din cel de-al doilea Proiect de Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (PIESACET-2), finanțat de Banca Mondială, iar studiul de fezabilitate a fost elaborat de experți internaționali din Macedonia de Nord, Croația și Marea Britanie.
Tragedie la Cimișlia: un bărbat a murit după ce tricicleta electrică pe care se deplasa a fost lovită de un camion # Moldova1
Un bărbat de 72 de ani și-a pierdut viața în seara zilei de 17 august, în urma unui accident rutier produs în localitatea Valea Perjei din raionul Cimișlia. Tragedia s-a întâmplat în jurul orei 22:15. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, victima se afla la ghidonul unei triciclete electrice staționate pe carosabil, când a fost tamponată din spate de un autocamion condus de un bărbat de 70 de ani. Impactul a fost fatal, iar bărbatul a decedat pe loc.
Școala, rol esențial pentru promovarea unității naționale: „Democrația trebuie nu doar predată, ci și practicată din școală” # Moldova1
Învățământul de calitate, modernizarea instituțiilor educaționale, majorarea salariilor profesorilor și acordarea unei atenții sporite promovării valorilor în procesul de predare sunt principalele aspecte asupra cărora ar trebui să se concentreze autoritățile. Ideile au fost evidențiate de pedagogii care au participat luni, 18 august, la cea de-a III-a ediție a Forumului Național al Cadrelor Didactice, organizat la Chișinău de Ministerul Educației și Cercetării. Și președinta Maia Sandu a subliniat rolul crucial al educației în formarea noilor generații, insistând că valorile democratice și civice trebuie cultivate încă din școală.
Iga Swiatek s-a calificat în finala turneului de la Cincinnati și țintește revenirea pe locul 2 în clasamentul WTA # Moldova1
Tenismana poloneză Iga Swiatek s-a calificat în finala turneului WTA de la Cincinnati. Numărul 3 mondial al tenisului feminin a dispus în semifinale de Elena Rîbakina din Kazahstan, scor 7:5, 6:3.
Consilier prezidențial de la Chișinău, despre puloverul „URSS” purtat de Lavrov: „Oficialii ruși visează refacerea imperiului folosind simbolistica sovietică” # Moldova1
Kremlinul deplânge prăbușirea URSS și își dorește „refacerea imperiului”, inclusiv prin reanimarea simbolisticii sovietice, așa cum a făcut ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, care a apărut în public îmbrăcat într-un pulover cu inscripția „URSS”, în timp ce se îndrepta spre summitul Trump-Putin din Alaska. De această părere este consilierul prezidențial pe domeniul apărării și securității naționale, Stanislav Secrieru.
Începe etapa finală de înscrieri: locuri rămase în școlile municipale pentru înmatricularea elevilor în clasa I și a X-a # Moldova1
Părinții care încă nu și-au înscris copiii în clasa I sau în clasa a X-a la una dintre instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău o pot face în perioada 20–30 august, atunci când se va desfășura cea de-a treia etapă de admitere. În acest interval, instituțiile vor recepționa dosarele de înscriere, a precizat șeful adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport (DGETS), Andrei Pavaloi, la ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 18 august.
Politolog ucrainean, după summitul din Alaska: „Putin vrea să rezolve problema ucraineană ca Hitler pe cea evreiască” # Moldova1
Liderul de la Kremlin și-ar dori o „rezolvare finală a problemei”, formulare care ascunde, de fapt, cerințele tradiționale ale Moscovei: recunoașterea juridică a teritoriilor ocupate, dezarmarea Ucrainei și semnarea unui acord de pace care să fixeze rezultatele războiului. De această părere este politologul ucrainean Gheorghi Cijov, care a comentat rezultatele summitului din Alaska la emisiunea SCANER de la Moldova 1.
Consilier prezidențial de la Chișinău despre gestul lui Lavrov: Rusia folosește URSS și ca sperietoare, și ca model # Moldova1
Contradicțiile propagandei ruse sunt evidente și se manifestă în funcție de public și de context, consideră consilierul prezidențial în domeniul apărării și securității naționale de la Președinția Republicii Moldova, Stanislav Secrieru. El a comentat apariția ministrului rus de externe Serghei Lavrov la summitul din Alaska, îmbrăcat într-un pulover cu inscripția „URSS”, văzută drept un gest provocator.
Cu un final de meci în apoteoză, Rapid București s-a salvat in extremis în derby-ul Bucureștiului cu FCSB, partidă contând pentru etapa a 6-a a Superligii românești de fotbal. A fost 2-2 la capătul unui meci palpitant, în care atacantul bosniac Elvir Koljic a fost eroul gazdelor.
Cele șase state în care ajung peste 70% din exporturile R. Moldova: mașinile, aparatele electrice și semințele, în topul produselor vândute peste hotare # Moldova1
R. Moldova a exportat, în prima jumătate a anului curent, mărfuri în valoare de 1,6 miliarde de dolari, în scădere cu 10,1% față de aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai multe livrări de mărfuri au avut ca destinație șase state – România, Turcia, Cehia, Italia, Ucraina și Germania, care au absorbit peste 70% din totalul exporturilor moldovenești.
Politehnica UTM nu este Virtus: Milsami a repurtat a cincea victorie în prima divizie moldovenească de fotbal # Moldova1
Milami Orhei a obținut o victorie de moral în cadrul etapei a 9-a a campionatului primei divizii moldovenești de fotbal. „Vulturii roșii” au surclasat cu 4:1 pe teren propriu formația Politehnica UTM Chișinău.
R. Moldova a exportat, în prima jumătate a anului curent, mărfuri în valoare de 1,6 miliarde de dolari, în scădere cu 10,1% față de aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai multe livrări de mărfuri au avut ca destinație șase state – România, Turcia, Cehia, Italia, Ucraina și Germania, care au absorbit peste 70% din totalul exporturilor moldovenești.
Peste 300 de copii de la Grădiniță nr. 8 din Ceadîr-Lunga vor beneficia de condiții mai bune de educație. În prezent, în cadrul instituției au loc lucrări ample de modernizare. Renovarea nu doar că va îmbunătăți aspectul clădirii, dar va spori și eficiența energetică a acesteia.
Politolog ucrainean, despre summitul de la Anchorage: europenii, chemați „să se implice puțin”, dar fără perspective reale de acord # Moldova1
Liderul de la Kremlin și-ar dori o „rezolvare finală a problemei”, iar președintele american a recunoscut, într-un mod ambiguu, importanța europenilor în procesul de negocieri, formulând această idee într-un mod straniu, spunând că statele europene ar trebui „să se implice puțin”. Acestea, dar și alte aspecte ale întrevederii Trump–Putin de la Anchorage au fost expuse de politologul ucrainean Gheorghii Cijov la emisiunea SCANER de la Moldova 1.
Seceta și valurile de căldură lasă urme vizibile în pădurile din Republica Moldova. Stejarii și alte specii sunt amenințați de dăunători, care profită de condițiile climatice extreme. În aceste zile, specialiștii de la Agenția „Moldsilva” desfășoară intervenții masive pentru protejarea arborilor.
Unele pasiuni, aparent simple, pot deveni adevărate surse de venit. Maxim Bivol, un tânăr din capitală, transformă plastilina în artă, realizând sculpturi inspirate de desene animate, jocuri sau benzi desenate, pe care le vinde inclusiv la comandă.
Peste 300 de copii de la grădiniță nr. 8 din Ceadâr-Lunga vor beneficia de condiții mai bune de educație. În prezent, în cadrul instituției au loc lucrări ample de modernizare. Renovarea nu doar că va îmbunătăți aspectul clădirii, dar va spori și eficiența energetică a acesteia.
Maia Sandu: „Se încearcă redesenarea hotarelor țărilor. Trebuie să fim pregătiți să scoatem armata rusă din Republica Moldova” # Moldova1
Perioada pe care o parcurgem este una „periculoasă”, întrucât se încearcă răsturnarea ordinii mondiale și redesenarea hotarelor țărilor, susține președinta Maia Sandu. Potrivit președintei, rezistența R. Moldova la presiunile Rusiei, mai ales în contextul alegerilor parlamentare din toamnă, o face un „element de stabilitate în regiune". Totodată, statul nostru trebuie să fie pregătit pentru o eventuală „oportunitate geopolitică” privind scoaterea trupelor ruse de pe teritoriul R. Moldova.
Sculpturi din plastilină, inspirate de jocuri și desene animate – povestea lui Maxim Bivol # Moldova1
Unele pasiuni, aparent simple, pot deveni adevărate surse de venit. Maxim Bivol, un tânăr din capitală, transformă plastilina în artă, realizând sculpturi inspirate de desene animate, jocuri sau benzi desenate, pe care le vinde inclusiv la comandă.
Zelenski a ajuns la Washington. Trump spune că războiul poate fi oprit dacă Ucraina renunță la Crimeea și la aderarea la NATO # Moldova1
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit astăzi la Washington pentru o întrevedere cu liderul american Donald Trump, care a declarat înaintea vizitei că pacea cu Rusia ar fi posibilă doar dacă Ucraina renunță la Crimeea și la aderarea la NATO, notează BBC. Întâlnirea va avea loc luni, 18 august, la Casa Albă, cu participarea mai multor lideri europeni și a șefilor principalelor instituții europene și transatlantice.
Atac cu drone asupra unui bloc din Harkov: trei morți, printre care un copil, și 17 răniți # Moldova1
Un atac cu drone lansat în această dimineață de armata rusă asupra raionului Industrial din Harkov s-a soldat cu victime și distrugeri masive. Potrivit autorităților ucrainene, trei persoane și-au pierdut viața, inclusiv o fetiță de un an și jumătate, al cărei corp a fost scos de sub dărâmături. Alte 17 persoane au fost rănite, unele dintre ele fiind transportate la spital.
Peste 300 de copii de la grădiniță nr. 8 din Ceadîr-Lunga vor beneficia de condiții mai bune de educație. În prezent, în cadrul instituției au loc lucrări ample de modernizare. Renovarea nu doar că va îmbunătăți aspectul clădirii, dar va spori și eficiența energetică a acesteia.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit astăzi la Washington pentru o întrevedere cu liderul american Donald Trump, care a declarat înaintea vizitei că pacea cu Rusia ar fi posibilă doar dacă Ucraina renunță la Crimeea și la aderarea la NATO, notează BBC. Întâlnirea va avea loc luni, 18 august, la Casa Albă, cu participarea mai multor lideri europeni și a șefilor principalelor instituții europene și transatlantice.
Fără a reveni la celebra butadă a fostului secretar de stat american Henry Kissinger: «La ce număr de telefon pot să sun Europa?», Washingtonul are astăzi de ales între mai multe numere: nu neapărat Bruxelles, la Comisia Europeană, dar mai ales în cele trei capitale principale: Paris, Berlin și Londra, ai căror lideri, Emmanuel Macron, Friedrich Merz și Keir Starmer, au ținut ieri o conferință video cu ceilalți membri din așa-numita „coaliție a voluntarilor” pentru Ucraina.
Sportivi de top, dar și tineri ambițioși au luptat pentru Cupa Moldovei la volei pe plajă # Moldova1
Încă un turneu spectaculos organizat de Federația Națională de Volei a fost Cupa Moldovei la volei pe plajă. Unii dintre cei mai buni sportivi din țară au concurat timp de 3 zile în Parcul Valea Morilor.
„Chirița în provincie”, cel mai longeviv spectacol al Teatrului Național „Eugene Ionesco", s-a jucat în acest weekend în decorul pitoresc de la Orheiul-Vechi. Scrisă de Vasile Alecsandri în 1850, comedia continuă să impresioneze publicul prin satirizarea moravurilor societății. Evenimentul este parte a programului național „Acces la cultură", lansat de Ministerul Culturii.
Aliații Ucrainei au avut o convorbire înaintea întrevederii cu Trump. Subiectele discutate # Moldova1
După o întâlnire virtuală a așa-numitei „coaliții a voluntarilor” cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat jurnaliștilor despre temele pe care liderii europeni intenționează să le abordeze luni la Casa Albă, în discuțiile cu Donald Trump, relatează serviciul rus al BBC News.
„Cupa Memoriei 1992”: foștii combatanți au cinstit memoria eroilor la un turneu de minifotbal # Moldova1
Veteranii războiului pentru independența Republicii Moldova din 1992 au lăsat pentru o zi amintirile frontului deoparte și s-au reunit la un turneu de minifotbal. Competiția a adunat patru echipe formate din foști combatanți, care și-au măsurat puterile nu doar pentru trofee, ci și pentru a cinsti memoria eroilor căzuți și a celebra solidaritatea celor care au luptat pentru libertatea țării. La final, câștigătorii au fost premiați cu medalii și cupe.
Ceremonie emoționantă pentru pompierii moldoveni întorși din misiunea internațională din Grecia # Moldova1
După 30 de zile de misiune continuă în Grecia, echipa de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență s-a întors acasă. Salvatorii au fost întâmpinați în cadrul unei ceremonii oficiale, la care au fost prezenți reprezentanți ai autorităților, colegi de breaslă și membri ai familiilor. Deși, vizibil epuizați și emoționați, pompierii spun că sunt mândri că au contribuit, prin curajul și efortul lor, la salvarea de vieți și la stingerea incendiilor devastatoare din Republica Elenă.
PROFIL // Curtea Constituțională are o nouă componență: cine sunt cei șase judecători cu mandate până în 2029 și 2031 # Moldova1
Curtea Constituțională a R. Moldova are o nouă componență. Cinci dintre cei șase magistrați ai Înaltei Curți au depus duminică, 17 august, jurământul de accedere în funcție. Este vorba despre Liuba Șova, Nicolae Roșca, Sergiu Litvinenco, Domnica Manole și Ion Malanciuc, care au jurat, de la tribuna Parlamentului, să respecte supremația Constituției și să apere drepturile cetățenilor R. Moldova. Mandatul acestora este de șase ani și va expira în 2031. Totodată, mandatul celui de-al șaselea magistrat, Viorica Puică, numită în funcție în anul 2023, va expira în 2029.
