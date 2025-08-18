Marea Dictare Națională, ediția a treia: peste 2.000 de iubitori ai limbii române sunt așteptați în PMAN pe 31 august

19:10

După 30 de zile de misiune continuă în Grecia, echipa de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență s-a întors acasă. Salvatorii au fost întâmpinați în cadrul unei ceremonii oficiale, la care au fost prezenți reprezentanți ai autorităților, colegi de breaslă și membri ai familiilor. Deși, vizibil epuizați și emoționați, pompierii spun că sunt mândri că au contribuit, prin curajul și efortul lor, la salvarea de vieți și la stingerea incendiilor devastatoare din Republica Elenă.