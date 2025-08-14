(VIDEO) Ion Ceban, despre coalițiile post-alegeri: „Vom colabora cu oricine susține proiectele pentru cetățeni”
Primarul capitalei și unul dintre liderii blocului ALTERNATIVA, Ion Ceban, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că formațiunea este gata să colaboreze în viitorul Parlament atât cu partidele de dreapta, cât și cu cele de stânga, atâta timp cât acestea vor susține proiecte importante pentru cetățenii Republicii Moldova.„Blocul ALTERNATIVA are fixate mai multe angajamente în raport cu cetățenii Republicii Moldova și le-a formulat împreună cu cetățenii Republicii Moldova. Cine va fi de acord să susțină aceste lucruri, cu acei vom discuta”, a precizat Ceban.Edilul a dat exemplul municipiului Chișinău, unde, spune el, a colaborat atât cu consilieri de dreapta, cât și cu cei de stânga, pentru a promova proiecte în interes public. „Toate proiectele realizate au trecut prin Consiliul Municipal și au fost votate de comun acord. Nu avem istorii precum salarii neachitate, ca la CFM, licitații trucate sau alte cazuri grave, precum se întâmplă la nivel de țară”, a subliniat primarul.Ion Ceban a insistat că oamenii nu mai au răbdare pentru „discuții sterile” și a îndemnat partidele să se concentreze pe rezultate concrete. „Oamenii au obosit de discuții deșarte, oamenii au nevoie de soluții astăzi și acum”, a conchis liderul blocului ALTERNATIVA.
Alte ştiri de Liber TV
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.