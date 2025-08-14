Zelenski se întâlnește cu Starmer la Londra înaintea summitului Trump–Putin din Alaska
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se va întâlni astăzi, 14 august, cu premierul britanic Keir Starmer la reședința oficială din Downing Street, relatează Sky News. Întâlnirea are loc cu doar o zi înaintea summitului dintre președintele SUA, Donald Trump, și liderul rus Vladimir Putin, programat în Alaska, unde principala temă va fi încetarea focului în Ucraina. Potrivit sursei, nu se știe exact ce subiecte vor fi abordate la Londra, însă discuțiile vin pe fondul unui context diplomatic intens. Pe 13 august, Zelenski, Starmer și alți lideri europeni au purtat o convorbire telefonică cu Trump, stabilind că niciun acord privind Ucraina nu poate fi luat fără implicarea directă a Kievului. Primul pas propus ar fi exercitarea de presiuni asupra Ucrainei pentru a ajunge la un armistițiu. NBC News notează că Trump a declarat că nu va discuta cu Putin despre o eventuală împărțire a teritoriilor și speră la o întâlnire directă între Zelenski și liderul de la Kremlin. Totuși, liderul american s-ar fi opus participării lui Zelenski la summitul din Alaska, temându-se că acest lucru ar putea compromite negocierile, scrie Wall Street Journal. Conform surselor, Trump ar fi convenit ca după discuția cu Putin să-l informeze mai întâi pe Zelenski, apoi pe liderii europeni implicați. Washington Post prognozează că, dacă Putin va respinge cadrul de pace propus de Trump, acesta va fi un test pentru răbdarea și determinarea președintelui american. În același timp, dacă liderul rus va dori să tergiverseze procesul, ar putea accepta doar anumite condiții, continuând atacurile pe front până la intrarea în vigoare a unui eventual armistițiu.
