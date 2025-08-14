Teren de sport incluziv, inaugurat la Grădinița-creșă Nr. 167
La Grădinița-creșă Nr. 167 din Capitală, singura instituție din municipiu specializată în predarea corecțional-recuperatorie a copiilor cu deficiențe de auz, a fost inaugurat un teren de sport și joacă incluziv, destinat copiilor hipoacuzici, cu implant cohlear, autism și diagnoză PCI.Potrivit Primarului General, Ion Ceban, proiectul „Amenajarea terenului de sport incluziv – Insula diversităților sportive” a câștigat concursul „Buget Civil” și a fost implementat cu finanțare din partea Primăriei Chișinău.„Complexul permite aplicarea tehnicilor recuperative, întărirea fizică și dezvoltarea motricității copiilor cu cerințe educaționale speciale, facilitând incluziunea socială și învățarea prin joc”, a declarat edilul.În prezent, multiple proiecte similare sunt realizate prin programul „Buget Civil”, contribuind la îmbunătățirea infrastructurii și la creșterea calității vieții locuitorilor Capitalei.
