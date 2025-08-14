„Cum să comanzi online un copil ucrainean”. Sute de orfani, expuși într-un catalog rusesc „ca produse într-o piață”

07:00

Circa 29.000 de dezertori s-au alăturat din nou forţelor armate ucrainene mulţumită unei legi noi care le garantează amnistia dacă se întorc de bună voie, au anunţat autorităţile locale, relatează dpa. „Mulţumită acestei legi, între 29 noiembrie 2024 şi august 2025, peste 29.000 de luptători care şi-au părăsit unitatea din proprie iniţiativă au revenit în [...]