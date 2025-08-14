Lui Putin nu-i pasă de discuțiile pe care le au europenii cu Donald Trump, transmite MAE rus

05:30

Volodimir Zelenski a făcut noi declarații, marți, în reacție la anunțul întâlnirii Trump-Putin din Alaska. Președintele ucrainean spune că guvernul său nu va putea accepta cedarea de teritorii în favoarea Rusiei, în schimbul unui armistițiu, dacă acele teritorii ar putea fi folosite ca „pistă de lansare" pentru o nouă invazie în viitor.