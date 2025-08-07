Trump declară Rusia „o amenințare extraordinară” la adresa SUA, în contextul în care Putin pare pregătit să ignore termenul-limită privind războiul din Ucraina
DISINFO.MD, 7 august 2025 06:30
Președintele american Donald Trump a declarat că Rusia reprezintă „o amenințare neobișnuită și extraordinară" pentru securitatea națională a Statelor Unite, într-un moment în care președintele rus Vladimir Putin pare să nu respecte termenul impus de Washington pentru încetarea conflictului din Ucraina. Trump a stabilit ziua de vineri ca termen-limită pentru ca Moscova să accepte o
Acum 15 minute
06:30
Trump declară Rusia „o amenințare extraordinară” la adresa SUA, în contextul în care Putin pare pregătit să ignore termenul-limită privind războiul din Ucraina # DISINFO.MD
Președintele american Donald Trump a declarat că Rusia reprezintă „o amenințare neobișnuită și extraordinară" pentru securitatea națională a Statelor Unite, într-un moment în care președintele rus Vladimir Putin pare să nu respecte termenul impus de Washington pentru încetarea conflictului din Ucraina. Trump a stabilit ziua de vineri ca termen-limită pentru ca Moscova să accepte o
Acum o oră
06:00
Primul adjunct al ministrului de Externe al Ucrainei, Serhii Kîslîțea, a stârnit din nou valuri în mediul diplomatic și online, după ce a publicat două fotografii oficiale ale liderului de la Kremlin – în ipostaze diferite – și a sugerat, nu fără ironie, că este posibil ca în doar câteva zile să fi apărut două
Acum 2 ore
05:30
Rusia renunță la teleportare și la „mașina timpului”. Institutul care le cerceta a fost închis # DISINFO.MD
Institutul rus dedicat studiilor privind teleportarea şi „maşina timpului" şi-a încetat activitatea, relatează miercuri Agerpres, care citează informații de la televiziunea și agenţia de știri EFE. Institutul de Cercetare a Naturii Timpului a funcţionat peste un sfert de secol, ca structură afiliată Universităţii de Stat din Moscova, potrivit RTVI. Centrul de studii a fost fondat
05:00
Putin semnează decretul care permite Rusiei să polueze mai mult. Țara este al patrulea poluator mondial # DISINFO.MD
Președintele rus Vladimir Putin a semnat, miercuri, un decret care autorizează țara să-şi sporească emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% până în anul 2035, în comparație cu nivelurile din 2021, transmite Agerpres, care citează AFP. Rusia, aflată pe poziția a patra în lume după emisiile de dioxid de carbon, spune că și-a propus
Acum 4 ore
04:30
Trump lovește India cu o taxă suplimentară de 25% pentru importul de petrol rusesc, la scurt timp după discuția dintre Witkoff și Putin # DISINFO.MD
Președintele SUA, Donald Trump, a impus Indiei o taxă vamală suplimentară de 25%, ca pedeapsă pentru importurile sale de petrol rusesc, transmite miercuri CNN, citând un document publicat pe site-ul Casei Albe. Decizia reprezintă o escaladare a războiului comercial global al actualei administrații americane și prima utilizare a așa-numitelor sancțiuni secundare asupra țărilor despre care SUA afirmă că
04:00
Kremlinul, după trei ore de discuții între Steve Witkoff și Vladimir Putin: Și-au transmis semnale unul altuia # DISINFO.MD
Discuțiile purtate miercuri, la Moscova, de trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și președintele rusVladimir Putin au fost „constructive", a comunicat Kremlinul, citat de BBC. Convorbirea celor doi are loc în contextul în care vineri expiră termenul-limită stabilit de Donald Trump pentru ca partea rusă să accepte un acord de încetare a focului în Ucraina. În caz contrar, Rusia
Acum 24 ore
11:20
Tudor Ioniță // Putem să batem Rusia: R. Moldova, vârful de lance al rezistenței europene # DISINFO.MD
Practic, întreaga existență ca stat independent a Republicii Moldova este cronologia unei lungi confruntări de diferite intensități între Moscova și Chișinău, între românitatea și europenitatea etnică, cultural-istorică, pe de o parte, și agresiunea rusă permanentă, ce are ca scop reîncorporarea micii republici în zona de influență rusească. Datorită acestei agresiuni permanente din partea Federației Ruse,
08:00
Explozia piramidelor financiare în Rusia: peste 2.300 de scheme doar în primele șase luni # DISINFO.MD
Veniturile tot mai mari ale rușilor atrag atenția escrocilor. Banca Centrală a Rusiei a identificat, în decurs de șase luni, 4183 de entități cu semne de activitate ilegală, inclusiv scheme piramidale financiare. Acesta este cu 20% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Numărul piramidelor financiare a crescut cel mai rapid – cu
07:30
Rusia reconstruiește apărarea aeriană din perioada sovietică în jurul Moscovei, desfășurând zeci de locații de rachete Pantsir # DISINFO.MD
Rusia își reconstruiește scutul antirachetă din perioada Războiului Rece în jurul Moscovei, desfășurând peste 50 de sisteme Pantsir, în timp ce atacurile cu drone cresc, arată imagini din satelit și rapoarte OSINT. O anchetă a Radio Liberty, bazată pe imagini din satelit și date OSINT, dezvăluie peste 50 de noi poziții de rachete sol-aer (SAM)
07:30
Armistițiu selectiv propus de Moscova: Putin încearcă să evite noile sancțiuni, fără a opri războiul # DISINFO.MD
Kremlinul analizează posibilitatea de a face concesii președintelui SUA, Donald Trump, propunând un armistițiu aerian cu Ucraina pentru a evita noi sancțiuni după expirarea ultimatumului lansat de Trump. Despre acest lucru relatează Bloomberg, citând surse informate. Totodată, Moscova intenționează să continue agresiunea militară împotriva statului vecin și nu are de gând să oprească complet ostilitățile.
07:00
Aproape 30.000 de dezertori au revenit în armata Ucrainei, după promulgarea unei legi de amnistiere # DISINFO.MD
Circa 29.000 de dezertori s-au alăturat din nou forţelor armate ucrainene mulţumită unei legi noi care le garantează amnistia dacă se întorc de bună voie, au anunţat autorităţile locale, relatează dpa. „Mulţumită acestei legi, între 29 noiembrie 2024 şi august 2025, peste 29.000 de luptători care şi-au părăsit unitatea din proprie iniţiativă au revenit în
Ieri
06:30
Reacția sfidătoare a Moscovei după amenințările lui Donald Trump la adresa unui cumpărător major de petrol rusesc # DISINFO.MD
Kremlinul a criticat marți amenințările președintelui american Donald Trump cu privire la posibila majorare a tarifelor vamale pentru India ca urmare a achizițiilor sale de petrol rusesc, o sursă-cheie de venituri pentru ofensiva militară a Moscovei împotriva Ucrainei, relatează AFP. Trump a dat Moscovei termen până vineri pentru a face progrese în ceea ce privește
06:00
Belarus pretinde că romane de Ryu Murakami și Chuck Palahniuk îi periclitează „interesele naționale” și le interzice # DISINFO.MD
Ministerul Informațiilor din Belarus a inclus pe lista cărților interzise la vânzare opere ale laureatei Pulitzer Donna Tartt, ale lui Ryū Murakami, Chuck Palahniuk și ale altor autori, relatează Novaia Gazeta. Printre cele mai cunoscute titluri incluse pe listă luni se numără „Povestea secretă" de Donna Tartt, „Topaz" și „Extaz" de Ryū Murakami, „Invizibilii" de Chuck
05:30
Obiectivul strategic final al Rusiei ar putea rămâne cucerirea Odesei, avertizează Wesley Clark, fostul comandant suprem al Forțelor Aliate NATO în Europa # DISINFO.MD
Fostul comandant suprem al Forțelor Aliate NATO în Europa, generalul american în retragere Wesley Clark, a declarat, într-un interviu pentru postul ucrainean Espreso, că Federația Rusă urmărește o strategie pe termen lung în războiul din Ucraina, iar cucerirea Odesei ar putea reprezenta scopul final al acesteia. Generalul a subliniat că Rusia desfășoară o campanie militară
05:00
Peste 300 de soldați ruși au fost uciși după o tentativă eșuată de asalt în regiunea Sumî # DISINFO.MD
Forțele speciale ale serviciilor secrete militare ucrainene (HUR) au respins o tentativă rusească de avans în regiunea de graniță Sumî, „distrugând peste opt companii rusești", a anunțat marți spionajul ucrainean. „Pierderile totale ale Rusiei: cel puțin 334 de morți, peste 550 de răniți", a afirmat HUR, publicând o înregistrare video a confruntării. Forțele rusești au intrat
04:30
Autorităţile din Ucraina cer construirea unui nou pod peste Dunăre, între Orlivka şi Isaccea: „Poziţia României nu s-a schimbat” # DISINFO.MD
Ministrul adjunct al Dezvoltării Comunitare şi Teritoriale al Ucrainei, Serhiy Derkach, susţine necesitatea construirii unui nou pod între România şi Ucraina, între localităţile Orlivka şi Isaccea, potrivit Agerpres. Pe de altă parte, autorităţile de la Bucureşti își asumă sprijinul și reconstrucția Ucrainei. Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a spus într-un interviu, oferit în exclusivitate la Antena
04:00
„Semn alarmant al extinderii agresiunii Rusiei”. Lituania anunţă că o dronă rusească găsită zilele trecute purta încărcătură explozivă # DISINFO.MD
Autorităţile de la Vilnius au anunţat marţi că o dronă de fabricaţie rusă, intrată în Lituania dinspre spaţiul aerian belarus şi găsită într-o zonă de antrenament militar săptămâna trecută, transporta două kilograme de explozibil, transmite AFP, potrivit Agerpres. Ministrul lituanian de Externe a declarat despre drona care a traversat Belarus până în Lituania că reprezintă
5 august 2025
11:00
De ce și-a transferat Germania avioanele de vânătoare în Polonia înaintea exercițiilor militare din Belarus. Ce aduce nou Vest-2025 # DISINFO.MD
Cu doar câteva săptămâni înainte de începerea exercițiilor militare „Zapad-2025" în Belarus, Germania a transferat cinci avioane de luptă Eurofighter în Polonia, relatează publicația germană Bild. Aeronavele au fost dislocate pe 4 august la baza aeriană Mińsk Mazowiecki, situată la est de Varșovia, urmând ca operațiunile să înceapă oficial pe 5 august. Potrivit unei purtătoare
10:50
Prima țară NATO care va livra Ucrainei sisteme de armament americane, inclusiv rachete Patriot # DISINFO.MD
Olanda a anunţat luni, 4 august, că va deveni prima ţară NATO care cumpără sisteme de apărare antiaeriană din Statele Unite pentru a le livra Ucrainei. Anunțul a fost făcut de ministrul olandez al Apărării, Ruben Brekelmans. Ruben Brekelmans spune că „Ucraina are nevoie acum de mai multă apărare aeriană şi muniţie", potrivit dpa, citată
10:30
Rusia se retrage din moratoriul privind rachetele nucleare și avertizează Occidentul: „Aşteptaţi-vă la măsuri suplimentare!” # DISINFO.MD
Ministerul rus al Afacerilor Externe a anunţat luni seara că Moscova nu se mai consideră obligată să respecte moratoriul cu privire la desfăşurarea rachetelor nucleare cu rază scurtă şi medie de acţiune. „Declaraţia Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei cu privire la retragerea din moratoriul asupra desfăşurării rachetelor cu rază medie şi scurtă de acţiune este
10:20
Războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, aflat în al patrulea an, se dovedește extrem de costisitor atât din punct de vedere financiar, cât și politic. Potrivit estimărilor furnizate de Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei (GUR), publicate de ZN.ua, cheltuielile zilnice ale Kremlinului pentru desfășurarea ostilităților se ridică la aproximativ 857
10:00
Emisarul special Steve Witkoff ar putea ajunge în Rusia săptămâna aceasta. Trump: „Se pricep destul de bine la evitarea sancțiunilor” # DISINFO.MD
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că trimisul său special, Steve Witkoff, ar putea călători în Rusia pe 6 sau 7 august, cu doar câteva zile înainte de termenul limită impus Moscovei pentru a ajunge la un acord de pace cu Ucraina. „Cred că săptămâna viitoare, miercuri sau joi, (el) ar putea merge în Rusia",
09:50
„Viața s-a oprit aici”. Jumătate dintre bărbații unui sat din Rusia au plecat la război în Ucraina: „Este cel mai deprimant loc” # DISINFO.MD
Un sat din Rusia, descris drept „cel mai deprimat loc" urmează să devină primul „sat al gloriei militare", pentru contribuția sa la războiul împotriva Ucrainei. Anunțul a fost făcut luni, 4 august, de guvernatorul regiunii Kamchatka. Peste jumătate dintre bărbații adulți au plecat la luptă. Conform informațiilor furnizate de serviciul de presă al guvernului din
09:40
FOTO Spionajul ucrainean a făcut publice planurile celui mai nou submarin nuclear al Rusiei. Date sensibile despre vulnerabilități și echipaj # DISINFO.MD
Spionajul militar ucrainean a făcut publice duminică schița și planurile operaționale ale celui mai nou submarin strategic al Rusiei, Prințul Dmitri Pojarski, intrat în serviciu luna trecută, dând o posibilă lovitură brutală armatei ruse, relatează presa ucraineană. Direcția principală de informații militare a Ucrainei (HUR) a scurs pe internet documente clasificate ce conțin informații detaliate
Mai mult de 2 zile în urmă
15:10
Kremlinul anunță că Putin este dispus să se întâlnească cu Zelenski. Care este condiția pusă de Moscova # DISINFO.MD
Moscova a reînceput să vorbească despre posibilitatea unor negocieri directe între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. Întâlnirea ar putea avea după pregătirile la nivel de experți. Deocamdată, nu a fost finalizată toată activitatea de pregătire a întâlnirii, a declarat Peskov. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat presei ruse că dictatorul Vladimir Putin „nu
15:00
Moldovagaz, al cărei acționar majoritar este Gazprom, a rămas fără licența de furnizare a gazelor în Republica Moldova # DISINFO.MD
Moldovagaz, al cărei acționar majoritar este Gazprom, a rămas fără licența de furnizare a gazelor în Republica Moldova, în baza unei decizii a Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). De această sarcină se va ocupa Energocom, companie deținută de stat. ,,Decizia dată definitivează efortul de mai mulți ani al autorităților
14:50
Parchetul îl anchetează pe Călin Georgescu pentru complicitate la tentativă de lovitură de stat. Riscă între 5 și 10 ani de închisoare # DISINFO.MD
Călin Georgescu este complice la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale și comunicarea de informații false, în formă continuată. Procurorii l-au anunţ
14:40
Poliția anunță că documentează o nouă formă de finanțare ilegală și corupere electorală, gestionată din Federația Rusă, prin aplicația Taito. Persoanelor li se promit zeci de mii de lei lunar pentru a participa la acțiuni ilegale, bani pe care ulterior nu-i mai primesc. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, aplicația de tip chat este accesibilă prin [...] Articolul Corupere electorală gestionată din Rusia prin aplicația Taito, investigată de poliție apare prima dată în DISINFO.MD.
14:30
„Brusc, Medvedev a tăcut”. Ucraina laudă decizia lui Trump de a duce submarine nucleare mai aproape de Rusia # DISINFO.MD
Andri Iermak, principalul consilier al președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, a comentat decizia Statelor Unite de a aduce două submarine nucleare mai aproape de Rusia, relatează The Guardian, spunând că acțiunea președintelui american l-a „redus la tăcere” pe Dmitri Medvedev. „Imediat de au apărut submarinele nucleare americane, brusc, Medvdev a și tăcut. Rusia înțelege un singur lucru – puterea”, [...] Articolul „Brusc, Medvedev a tăcut”. Ucraina laudă decizia lui Trump de a duce submarine nucleare mai aproape de Rusia apare prima dată în DISINFO.MD.
2 august 2025
07:30
Zelenski cere din nou o întâlnire „în orice moment” cu Putin, după ce a evaluat pozitiv ultimele negocieri ruso-ucrainene # DISINFO.MD
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenki a cerut vineri din nou să se întâlnească personal cu preşedintele rus Vladimir Putin, după ce acesta din urmă a apreciat ca pozitivă a treia rundă de negocieri de pace ruso-ucrainene desfăşurată săptămâna trecută la Istanbul, relatează agenţiile Reuters şi EFE. „Am auzit declaraţiile care vin dinspre Rusia. Dacă acestea sunt [...] Articolul Zelenski cere din nou o întâlnire „în orice moment” cu Putin, după ce a evaluat pozitiv ultimele negocieri ruso-ucrainene apare prima dată în DISINFO.MD.
07:00
Oferta de pace a lui Elon Musk: a donat 15 milioane de dolari pentru Trump și republicani în timp ce se certa public cu președintele # DISINFO.MD
Elon Musk a donat 5 milioane de dolari supercomitetului de acțiune (super-PAC) al lui Donald Trump în timpul unei dispute dramatice și amare cu președintele, arată noi documente citate de Politico. Donația către MAGA Inc. a fost făcută la o lună după ce Musk a declarat că „a făcut suficiente” cheltuieli politice și, în aceeași zi, a [...] Articolul Oferta de pace a lui Elon Musk: a donat 15 milioane de dolari pentru Trump și republicani în timp ce se certa public cu președintele apare prima dată în DISINFO.MD.
06:00
Avertizarea Microsoft: FSB efectuează atacuri cibernetice majore asupra ambasadelor străine din Rusia # DISINFO.MD
Rusia implementează programe de spionaj cibernetic care vizează ambasadele străine de la Moscova, avertizează Microsoft. Conform gigantului tehnologic, în acest scop, Serviciul Federal de Securitate (FSB) utilizează furnizorii locali care prestează servicii de internet. Analiza specialiștilor de la Microsoft a fost realizată pe fundalul unor presiuni tot mai mari din partea Washingtonului, pentru a convinge [...] Articolul Avertizarea Microsoft: FSB efectuează atacuri cibernetice majore asupra ambasadelor străine din Rusia apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
Trump trimite sol la Moscova, pentru negocieri cu Putin. Are în plan să impună noi sancțiuni Rusiei # DISINFO.MD
Reprezentantul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, va merge la Moscova în următoarele zile, pentru a discuta cu Vladimir Putin despre războiul din Ucraina. Autoritățile din SUA nu exclud că vor impune noi sancțiuni împotriva Rusiei. Liderul american a calificat atacurile continue ale Rusiei asupra Kievului drept „dezgustătoare”. Potrivit Antena3, Trump a mai dezvăluit [...] Articolul Trump trimite sol la Moscova, pentru negocieri cu Putin. Are în plan să impună noi sancțiuni Rusiei apare prima dată în DISINFO.MD.
05:10
Moldova, apărată cibernetic cu telefoane chinezești sau cu fir. Se vor cheltui circa 300.000 de lei pentru a le procura # DISINFO.MD
Statul urmează să cheltuie circa 130.000 de lei pentru telefoane produse în China, destinate militarilor din Batalion de comunicații și apărare cibernetică al Armatei Naționale. Au fost lansate două achiziții, în total urmând să fie procurate 30 de dispozitive, dar și centrală telefonică, care include și 50 de aparate cu fir. Primul lot valorează 130.000 [...] Articolul Moldova, apărată cibernetic cu telefoane chinezești sau cu fir. Se vor cheltui circa 300.000 de lei pentru a le procura apare prima dată în DISINFO.MD.
1 august 2025
07:00
Rușii care au rămas fără internet mobil de peste o lună sunt informați de autorități că trec printr-o „procedură de însănătoșire” # DISINFO.MD
Guvernatorul unei regiuni din centrul Rusiei le-a transmis locuitorilor și vizitatorilor că tăierea internetului mobil cu peste o lună în urmă ar trebui privită ca o „procedură de însănătoșire” necesară, relatează Meduza. Vorbind în fața Adunării Legislative regionale, guvernatorul regiunii Ninji Novgorod a spus că oprirea internetului mobil este necesară din cauza atacurilor ucrainene cu drone, [...] Articolul Rușii care au rămas fără internet mobil de peste o lună sunt informați de autorități că trec printr-o „procedură de însănătoșire” apare prima dată în DISINFO.MD.
06:30
VIDEO Orașul Donețk, aflat sub ocupație rusească de 11 ani, are apă o dată la trei zile. Copiii îi cer ajutorul lui Putin: „Unchiule Vova, ajută-ne” # DISINFO.MD
Criza apei din Donețk, oraș aflat sub ocupație rusă, a atins un punct critic. Locuitorii primesc apă potabilă la robinet doar o dată la trei zile, iar mulți dintre ei sunt nevoiți să stea ore întregi la coadă la cisterne mobile sau să folosească surse nesigure, precum fântânile din subsoluri ori apa din minele abandonate, [...] Articolul VIDEO Orașul Donețk, aflat sub ocupație rusească de 11 ani, are apă o dată la trei zile. Copiii îi cer ajutorul lui Putin: „Unchiule Vova, ajută-ne” apare prima dată în DISINFO.MD.
06:00
VIDEO Scenariul de Hollywood, pe frontul din Ucraina. Un soldat care a ținut piept singur rușilor timp de cinci zile a fost salvat cu o bicicletă electrică livrată de o dronă # DISINFO.MD
O întâmplare demnă de un scenariu pentru filmele de la Hollywood a avut loc zilele trecute pe frontul ucrainean. Este vorba despre modul în care s-a reușit salvarea unui soldat rănit, în zona Siverskyi. Batalionul „Forța Libertății” din cadrul brigăzii Gărzii Naționale „Rubij” și-a salvat un soldat prin livrarea unei biciclete electrice cu ajutorul unei [...] Articolul VIDEO Scenariul de Hollywood, pe frontul din Ucraina. Un soldat care a ținut piept singur rușilor timp de cinci zile a fost salvat cu o bicicletă electrică livrată de o dronă apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
Sabotaj? Un incendiu major la mai multe cabluri a dus la blocarea traficului feroviar în vestul Germaniei # DISINFO.MD
Poliția germană investighează un incendiu provocat la cablurile feroviare din vestul țării ca un posibil act de sabotaj. Traficul pe calea ferată între Duisburg și Düsseldorf și alte orașe importante a fost joi total blocat. Poliția germană investighează un incident major care a afectat traficul feroviar din vestul Germaniei, un incendiu izbucnit la cabluri de pe calea [...] Articolul Sabotaj? Un incendiu major la mai multe cabluri a dus la blocarea traficului feroviar în vestul Germaniei apare prima dată în DISINFO.MD.
05:00
Oligarhi ruși sancţionaţi de UE fac în continuare afaceri cu vin în Italia, cu fonduri europene # DISINFO.MD
O anchetă realizată de IrpiMedia, The Insider şi publicaţia italiană La Stampa a scos la iveală că mai mulţi oligarhi ruşi aflaţi pe listele de persoane sancţionate de UE în contextul războiului din Ucraina, continuă să îşi desfăşoare nestânjeniţi afacerile cu vin din Italia, ba mai mult au reuşit să obţină şi fonduri europene pentru firmele lor [...] Articolul Oligarhi ruși sancţionaţi de UE fac în continuare afaceri cu vin în Italia, cu fonduri europene apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
Fondatorul unei importante publicații independente, care s-a încăpățânat să comită „o crimă în Rusia lui Putin”, a murit, după un accident pe mare # DISINFO.MD
Derk Sauer, jurnalist olandez care a fondat The Moscow Times și a devenit un proeminent apărător al presei independente din Rusia, a murit joi în urma unui accident de navigație petrecut luna trecută, a anunțat familia acestuia, potrivit AFP. El avea 72 de ani. Sauer a jucat un rol esențial în supraviețuirea jurnalismului independent din [...] Articolul Fondatorul unei importante publicații independente, care s-a încăpățânat să comită „o crimă în Rusia lui Putin”, a murit, după un accident pe mare apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a îndemnat aliații, joi, să acționeze pentru o „schimbare de regim” în Rusia. Declarația a fost făcută la câteva ore după un atac rusesc cu drone și rachete asupra Kievului, în care au murit 11 persoane, inclusiv un băiat de 6 ani, transmite AFP. Atacurile din timpul nopții au transformat în [...] Articolul Zelenski își îndeamnă aliații să aducă „o schimbare de regim” în Rusia apare prima dată în DISINFO.MD.
31 iulie 2025
06:30
Tensiuni diplomatice între Italia şi Rusia, după ce Moscova l-a inclus pe preşedintele Sergio Mattarella pe lista „rusofobilor” # DISINFO.MD
Italia reacționează dur după ce președintele Sergio Mattarella a fost trecut de Moscova pe o listă oficială a așa-numiților „rusofobi”, calificând gestul drept o provocare directă la adresa statului și l-a convocat ambasadorul rus la Roma pentru explicații. Ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, a dispus miercuri, 30 iulie, convocarea ambasadorului Rusiei la Roma, în [...] Articolul Tensiuni diplomatice între Italia şi Rusia, după ce Moscova l-a inclus pe preşedintele Sergio Mattarella pe lista „rusofobilor” apare prima dată în DISINFO.MD.
06:00
Germania pregătește achiziții militare de miliarde de euro. Până în 2029 se va atinge pragul de 3,5% din PIB pentru apărare # DISINFO.MD
Germania intenționează să facă achiziții militare masive, în valoare de mai multe miliarde de euro, ca parte a unei strategii ambițioase de consolidare a forțelor armate. Planul include achiziția a 20 de avioane Eurofighter și până la 3.000 de vehicule blindate Boxer, într-un efort susținut de cancelarul Friedrich Merz de a construi cea mai puternică [...] Articolul Germania pregătește achiziții militare de miliarde de euro. Până în 2029 se va atinge pragul de 3,5% din PIB pentru apărare apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
Un ofițer ucrainean, arestat pentru spionaj în favoarea Rusiei. Ce informații sensibile a divulgat # DISINFO.MD
Un maior din Forțele Aeriene Ucrainene a fost reținut sub acuzația că a furnizat Rusiei date secrete despre locația avioanelor F-16 și Mirage 2000, precum și tactici militare, potrivit Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU). Un maior din forțele aeriene ucrainene, instructor de zbor, a fost reținut de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) sub [...] Articolul Un ofițer ucrainean, arestat pentru spionaj în favoarea Rusiei. Ce informații sensibile a divulgat apare prima dată în DISINFO.MD.
05:00
Belarus, uzina-fantomă a Kremlinului. Cum transformă regimul Lukașenko fabricile civile în laboratoare de război # DISINFO.MD
În timp ce proiectele civile sunt puse pe pauză, iar liniile de producție militare se reanimează cu viteză forțată, Belarusul devine, sub regimul lui Aleksandr Lukașenko, un actor nevăzut în mecanismul de război al Kremlinului. Drone, cipuri pentru rachete și sisteme de ochire părăsesc, în ritm accelerat, fabrici nou-construite sau reconvertite. De facto, Minsk joacă [...] Articolul Belarus, uzina-fantomă a Kremlinului. Cum transformă regimul Lukașenko fabricile civile în laboratoare de război apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
Soldați ruși, înșelați și jefuiți la întoarcerea din Ucraina de oficiali ai statului rus # DISINFO.MD
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a promis militarilor care se întorc din Ucraina o primire de eroi, însă BBC a descoperit cazuri în care soldații au fost înșelați și deposedați de banii câștigați în urma participării la război — chiar de către oficiali ai statului. De la începutul invaziei în februarie 2022, președintele Putin a triplat [...] Articolul Soldați ruși, înșelați și jefuiți la întoarcerea din Ucraina de oficiali ai statului rus apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
Donald Trump impune primele tarife anti-Putin. India va avea taxe de 25% plus o „penalitate” pentru că face comerț cu Rusia # DISINFO.MD
Preşedintele american, Donald Trump, a anunţat, miercuri, că Statele Unite vor impune taxe vamale de 25% asupra importurilor din India începând cu data de 1 august, plus o penalitate aplicată acestei ţări pentru că menţine legături comerciale semnificative cu Rusia şi pentru că achiziţionează masiv echipamente militare ruseşti, transmit agenţiile Reuters şi EFE, citate de [...] Articolul Donald Trump impune primele tarife anti-Putin. India va avea taxe de 25% plus o „penalitate” pentru că face comerț cu Rusia apare prima dată în DISINFO.MD.
30 iulie 2025
06:30
Kremlinul a convocat marți un diplomat norvegian la Moscova, acuzând Oslo de încălcarea acordului bilateral din 1976 privind cooperarea în domeniul pescuitului, după ce Norvegia a interzis accesul în porturi pentru navele companiilor rusești Norebo și Murman Seafood. Măsura, aliniată sancțiunilor UE, a fost catalogată de Moscova drept „ilegală” și „motivată politic”, relatează Politico. Kremlinul [...] Articolul Norvegia stârnește furie la Kremlin cu sancțiunile impuse navelor de pescuit rusești apare prima dată în DISINFO.MD.
06:00
Oligarhul Vladimir Plahotniuc, arestat în Grecia, a efectuat mai multe vizite în Rusia, începând cu luna iunie 2024, pentru a negocia cu adjunctul șefului administrației prezidențiale ruse, Dmitri Kozak, sprijinul oferit Kremlinului în alegerile de la Chișinău. Potrivit jurnaliștilor de la „The Insider”, Vladimir Plahotniuc, organizatorul uneia dintre cele mai ample escrocherii din istoria recentă a Rusiei, [...] Articolul Vladimir Plahotniuc a fost de mai multe ori la Moscova pentru negocieri secrete apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
Producătorii occidentali de armament se stabilesc în Ucraina. Kievul primește putere de foc, NATO învață de pe urma războiului # DISINFO.MD
Pe fondul prelungirii conflictului declanșat de Rusia, companii occidentale din domeniul apărării nu se mai limitează la livrarea de armament către Ucraina – ele își mută efectiv o parte din activitate pe teritoriul ucrainean. Firme de apărare din state membre NATO își deschid birouri, înființează linii de producție și colaborează direct cu parteneri locali în [...] Articolul Producătorii occidentali de armament se stabilesc în Ucraina. Kievul primește putere de foc, NATO învață de pe urma războiului apare prima dată în DISINFO.MD.
