06:30

Criza apei din Donețk, oraș aflat sub ocupație rusă, a atins un punct critic. Locuitorii primesc apă potabilă la robinet doar o dată la trei zile, iar mulți dintre ei sunt nevoiți să stea ore întregi la coadă la cisterne mobile sau să folosească surse nesigure, precum fântânile din subsoluri ori apa din minele abandonate, [...] Articolul VIDEO Orașul Donețk, aflat sub ocupație rusească de 11 ani, are apă o dată la trei zile. Copiii îi cer ajutorul lui Putin: „Unchiule Vova, ajută-ne” apare prima dată în DISINFO.MD.