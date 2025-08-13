Zelenski spune că nu va ceda teritorii Rusiei pentru că ele vor fi folosite ca „pistă de lansare” pentru viitoarea invazie
DISINFO.MD, 13 august 2025 05:30
Volodimir Zelenski a făcut noi declarații, marți, în reacție la anunțul întâlnirii Trump-Putin din Alaska. Președintele ucrainean spune că guvernul său nu va putea accepta cedarea de teritorii în favoarea Rusiei, în schimbul unui armistițiu, dacă acele teritorii ar putea fi folosite ca „pistă de lansare" pentru o nouă invazie în viitor.
• • •
Acum 5 minute
06:00
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), aflat la guvernare în Republica Moldova, denunță faptul că mai mulți oameni au fost sunați și amenințați cu moartea din numele său, subliniind că Rusia urmărește, prin această metodă, să inducă neîncredere și să pună presiune pe instituții. ,,Mai mulți oameni au fost zilele acestea contactați și amenințați cu moartea,
Acum 30 minute
05:30
Zelenski spune că nu va ceda teritorii Rusiei pentru că ele vor fi folosite ca „pistă de lansare” pentru viitoarea invazie # DISINFO.MD
Volodimir Zelenski a făcut noi declarații, marți, în reacție la anunțul întâlnirii Trump-Putin din Alaska. Președintele ucrainean spune că guvernul său nu va putea accepta cedarea de teritorii în favoarea Rusiei, în schimbul unui armistițiu, dacă acele teritorii ar putea fi folosite ca „pistă de lansare" pentru o nouă invazie în viitor.
Acum o oră
05:00
Orban spune că Ucraina a pierdut deja războiul, iar Trump negociază cu Putin viitorul Europei: „Dacă nu eşti la masă, eşti în meniu” # DISINFO.MD
Premierul ungar Viktor Orban susține că războiul din Ucraina este deja pierdut pentru Kiev și câștigat de Rusia, iar singura necunoscută rămâne momentul și condițiile în care Occidentul va recunoaște acest fapt. El avertizează că Europa a ratat șansa de a negocia direct cu Vladimir Putin și riscă acum să fie exclusă din discuțiile între liderul
Acum 2 ore
04:30
Propagandistul Kremlinului Vladimir Soloviov a prezis că războiul Rusiei în Ucraina „nu se va încheia" odată cu summitul Trump-Putin din Alaska pe 15 august și că, date fiind tensiunile diplomatice cu Azerbaijanul, nu ar fi exclusă o altă „operațiune militară specială" (SVO) în viitor, după cea din Ucraina. Soloviov, cunoscut pentru opiniile sale pro-război, dar
04:00
Cum se vede de pe front summitul Trump-Putin din Alaska: „Nu ne facem iluzii că Rusia se va opri” # DISINFO.MD
Soldaților din prima linie aflați continuu sub bombardament le este greu să-și imagineze că pacea ar putea fi aproape, relatează Associated Press, într-un reportaj. Soldații ce se adăpostesc într-o tranșee în timp ce pământul e zguduit continuu de bombardamente se arată profund sceptici față de negocierile de pace. În mijlocul exploziilor bombelor cu planare și
Acum 24 ore
07:30
Rusia pregăteşte o lege pentru a localiza şi urmări toate dronele de pe teritoriul ţării. Proprietarii trebuie să se înregistreze într-o baza de date # DISINFO.MD
Ministerul Transporturilor de la Moscova pregăteşte modificarea legislaţiei pentru a crea o bază de date cu scopul de a identifica şi localiza toate dronele prezente pe teritoriul ţării, a informat luni publicaţia Vedomosti, citează EFE și Agerpres. Potrivit surselor din mass-media ruse, Ministerul Transporturilor pregăteşte modificări în cazul a două legi referitoare la identificarea, înregistrarea
07:00
Trump spune că Ucraina va fi obligată să cedeze teritorii „spre binele său”: „Am aflat asta de la Rusia” # DISINFO.MD
Donald Trump spune că urmează să organizeze o întâlnire între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski și că urmează să aibă loc „niște schimburi de teritorii" și că acest lucru nu poate fi negociabil. El spune că „schimburile de teritorii" vor fi „în beneficiul Ucrainei". El s-a declarat supărat de faptul că Zelenski i-a spus că
06:30
Un propagandist rus, care se lăuda că a ucis un grup de prizonieri ucraineni, a fost lichidat pe front # DISINFO.MD
Fondatorul canalului de propagandă rusesc „Sviatoșa Broadcasts", Dmytro „Sviatoșa", a fost ucis pe front în luna mai. Potrivit informațiilor preliminare, acesta era asociat cu grupul Wagner PMC. Potrivit Focus.ua, Dmitro „Sviatoșa" a murit pe 6 mai 2025. Cam în acea perioadă, canalul autorului său a încetat să mai publice postări. Conform informațiilor preliminare, „Sviatoșa" era asociat
06:00
Rușii au trimis pe front o dronă care stă în aer 20 de zile. „Kvazimachta” este produsă de Kalașnikov și considerată un proiect revoluționar # DISINFO.MD
Concernul Kalașnikov furnizează pentru frontul din Ucraina „Kvazimachta", o dronă modernizată, capabilă să rămână în aer timp de 20 de zile, potrivit TASS. „Până la 500 de ore [poate sta în aer]. Poate funcționa, da. De obicei, nu este necesar să funcționeze fără oprire. În general, funcționează 24 de ore. Adică a stat în aer, au coborât-o,
Ieri
05:30
Europa avertizează: orice acord de pace care recompensează agresiunea Rusiei pune în pericol securitatea continentului # DISINFO.MD
Principalii deputați europeni subliniază că pacea în Ucraina poate fi negociată doar cu participarea guvernului ales și cu sprijinul poporului ucrainean, poziţionându-se împotriva acordurilor dictate de Rusia, care ar amenința securitatea europeană. Principalii deputați europeni responsabili de politica externă și relațiile internaționale au emis o declarație comună în care reafirmă importanța unei soluții pașnice în Ucraina,
05:10
Aplicația Telegram a fost amendată în Rusia cu 3,5 milioane de ruble. Cum își motivează autoritățile decizia # DISINFO.MD
Tribunalul districtual Tagansky din Moscova a amendat Telegram Messenger Inc. cu 3,5 milioane de ruble în cadrul unui caz administrativ pentru că nu a furnizat informații interzise în Rusia. „Prin decizia tribunalului districtual Tagansky din Moscova, Telegram Messenger Inc. a fost găsită vinovată de comiterea unei infracțiuni administrative în temeiul părții 2 a articolului 13.41,
04:30
Trump se va alătura liderilor europeni într-o conferință telefonică de urgență înainte de discuțiile cu Putin # DISINFO.MD
Într-un gest rar și încărcat de tensiune diplomatică, cancelarul german Friedrich Merz a convocat o reuniune virtuală de urgență cu liderii europeni și președintele american Donald Trump, în contextul apropierii unei întâlniri cruciale între liderul de la Washington și președintele rus Vladimir Putin, programată pentru vineri, în Alaska. La summitul online, care va avea loc
04:00
Ilan Șor încearcă să cumpere protestatari în Chișinău: Promite „salariu” de 3.000 de dolari pentru fiecare om care iese în stradă # DISINFO.MD
Oligarhul fugar Ilan Șor cheamă cetățenii moldoveni la un protest pe termen nedeterminat, promițând în schimb un salariu lunar de 3000 de dolari. Poliția avertizează că pro-rusul urmărește să implice oamenii în activități ilegale și incitatoare la violență. Reprezentanții Inspectoratului General al Poliției (IGP) din Republica Moldova subliniază că Ilan Șor care este ,,conducătorul organizației criminale, vrea să
11 august 2025
17:10
Azerbaijanul amenință că va înarma Ucraina din cauza atacurilor asupra infrastructurii energetice # DISINFO.MD
Guvernul de la Baku ar putea lua în considerare ridicarea interdicției de a furniza arme uneia din beligerante dacă Rusia continuă să vizeze interesele azere în Ucraina, a relatat duminică publicația azeră Caliber.Az, citând surse anonime, relatează Kyiv Independent. Schimbarea de poziție vine în urma unei serii de atacuri rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene legată
17:00
Spionajul militar ucrainean se află în spatele unui atac cu drone asupra unei rafinării de petrol din Republica Komi, aflată la aproximativ 2.000 km de Ucraina, au declarat pentru Ukrainska Pravda surse din cadrul Serviciului de Informații în domeniul Apărării din Ucraina (DIU). DIU a lovit rafinăria LUKOIL-Uhhtaneftepererabotka într-o operațiune specială care a avut loc duminică, 10
16:50
Cine este apropiatul lui Putin care ar fi încercat să-l convingă să oprească războiul din Ucraina? # DISINFO.MD
Dmitri Kozak, adjunctul șefului administrației prezidențiale de la Moscova și unul dintre cei mai vechi colaboratori ai liderului rus Vladimir Putin, ar fi propus recent încetarea ostilităților din Ucraina și deschiderea unor negocieri de pace. Informația este prezentată de The New York Times, care citează surse apropiate Kremlinului. Potrivit publicației americane, Kozak ar fi transmis
16:40
Moscova vorbește despre „încheierea operațiunii militare speciale”. Mesajul televiziunii de stat înaintea summit-ului cu Trump # DISINFO.MD
Postul de televiziune de stat „Rossia 1" a transmis, în cadrul emisiunii săptămânale „Vesti Nedeli", că președintele Donald Trump și Vladimir Putin intenționează să semneze în timpul summit-ului din Alaska un „plan de încheiere a operațiunii militare speciale", cum numesc rușii războiul din Ucraina. Subiectul în sine a fost prezentat într-o manieră extrem de pozitivă
16:30
TUSK: Ucraina să participe la discuțiile de pace. Când marile puteri au decis peste capul altora, consecințele au fost grave # DISINFO.MD
Premierul polonez Donald Tusk a pledat în favoarea implicării Kievului în negocierile ce vor fi purtate de Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska, transmite, luni, The Guardian. Tusk s-a pronunțat în legătură cu acest subiect după consultările de la sfârșitul săptămânii trecute dintre liderii europeni. Potrivit șefului guvernului de la Varșovia, europenii rămân uniți în abordarea lor
16:20
Ce vrea Donald Trump de la Summitul din Alaska. Iulian Chifu: „Preluarea Coridorului Zangezur a schimbat dramatic ecuația geopolitică” # DISINFO.MD
Analistul de politică externă Iulian Chifu a explicat luni la Antena 3 CNN că miza majoră a summitului istoric care va avea loc vineri în Alaska între Donald Trump și Vladimir Putin este ca Ucraina și Uniunea Europeană să aibă reprezentanți la discuții. Fostul consilier prezidențial a precizat că reuniunea va reprezenta un test dificil
Mai mult de 2 zile în urmă
07:40
Zelenski vrea ca Rusia să facă un prim pas înainte de o întâlnire cu Putin: „Priorităţile sunt absolut clare” # DISINFO.MD
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a insistat joi să se declare un armistiţiu ca prim pas înainte de o posibilă întâlnire cu preşedintele rus, Vladimir Putin, la care să fie prezenţi şi lideri din SUA şi UE, informează EFE, potrivit Agerpres. „Priorităţile sunt absolut clare. În primul rând, să oprim măcelul, iar Rusia este cea care
07:10
Ucraina pune sub acuzare în lipsă un oficial rus pentru tortura și moartea jurnalistei Viktoria Roșcina # DISINFO.MD
Un oficial dintr-un centru de detenție din Rusia a fost pus sub acuzare în lipsă de procurorii ucraineni pentru implicarea în moartea jurnalistei Viktoria Roșcina. Aceasta a fost reținută în 2023 în teritoriile ocupate, torturată și ulterior returnată mutilată, sub o identitate falsă, potrivit Kyiv Independent. Șeful Centrului de Detenție nr. 2 din Taganrog, regiunea
07:00
India nu cedează în fața tarifelor lui Trump și îl așteaptă pe Putin: „Suntem emoţionaţi să aflăm de vizita Excelenţei Sale” # DISINFO.MD
În ciuda presiunilor comerciale crescânde din partea Statelor Unite, care încearcă să forțeze Delhi să reducă legăturile cu Moscova, India a confirmat că îl va primi în vizită pe președintele rus Vladimir Putin. Anunțul vine la scurt timp după ce Donald Trump a impus un nou val de tarife asupra importurilor indiene, în replică la
06:40
Vladimir Putin a anunțat posibila locație pentru summitul cu Donald Trump. Ce spune despre o întâlnire cu Volodimir Zelenski # DISINFO.MD
Președintele rus Vladimir Putin a afirmat joi că Emiratele Arabe Unite (EAU) reprezintă „unul dintre locurile potrivite" pentru o viitoare întâlnire cu liderul american Donald Trump. „Avem mulți prieteni care sunt gata să ne ajute să organizăm evenimente de acest fel. Unul dintre prietenii noștri este președintele Emiratelor Arabe Unite", a declarat Putin jurnaliștilor de
06:10
Tensiuni în Kazahstan după ce un cleric propune înființarea unei noi Biserici Ortodoxe, independentă de cea a Rusiei # DISINFO.MD
Un cleric kazah foarte popular, care se opune invaziei Rusiei în Ucraina, a declarat joi că încearcă să înființeze o nouă biserică independentă de Moscova, după ce Biserica Ortodoxă Rusă l-a excomunicat pentru criticile aduse Kremlinului. Conflictul a devenit o altă bătaie de cap pentru Rusia, care a văzut deja alte foste state sovietice rupând
7 august 2025
19:50
Stoianoglo sare în apărarea Evgheniei Guțul. Juriști: În fața legii toți suntem egali. Empatia față de copii nu exclude aplicarea sa # DISINFO.MD
Declarația a fost făcută pentru Deschide.MD de fostul judecător român, Cristi Danileț, ca reacție la o postare lacrimogenă făcută de fostul procuror-general al R. Moldova, Alexandr Stoianoglo, în cazul condamnării bașkanului Evghenia Guțul la șapte ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a Partidului Șor. În urma pronunțării sentinței, Stoianoglo a criticat justiția din R. Moldova pentru
13:50
Cândva, a intrat în istoria Republicii Moldova ca unul dintre arhitecții „furtului miliardului". Astăzi, el jonglează din nou cu miliarde, dar de această dată, sub controlul și cu sprijinul direct al unui alt stat – Federația Rusă. Kârgâzstan, Uzbekistan, Emiratele Arabe Unite, Turcia, Mongolia – sunt doar câteva dintre punctele de pe harta unui imperiu
08:00
Trump a vorbit la telefon cu Zelenski după ce trimisul său Witkoff a discutat cu Putin la Moscova / O decizie va veni în curând, anunţă secretarul de stat Rubio # DISINFO.MD
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit la telefon miercuri cu preşedintele american Donald Trump, a declarat pentru Reuters o sursă familiarizată cu această chestiune. Sursa Reuters a declarat că discuţia era în curs, citează News.ro. Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a purtat miercuri trei ore de discuţii cu preşedintele rus Vladimir Putin la Kremlin. Trump şi
07:30
Armele americane plătite de membrii NATO vor ajunge la Kiev în următoarele săptămâni, potrivit unor surse din Alianță # DISINFO.MD
Primele livrări de arme și muniții în cadrul inițiativei Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), care prevede furnizarea de arme fabricate în SUA către Ucraina de către statele membre NATO, vor începe în următoarele săptămâni. Informația a fost dată publicității de European Pravda, care citează sub rezerva anonimatului un oficial NATO informat. „Ca răspuns la nevoile
07:00
O nouă lovitură pentru Vladimir Putin. UE va aplica din 3 septembrie un plafon dinamic pentru prețurile petrolului rusesc # DISINFO.MD
Uniunea Europeană va implementa un nou plafon dinamic pentru prețurile petrolului rusesc începând cu 3 septembrie, ca parte a celui de-
06:30
Trump declară Rusia „o amenințare extraordinară” la adresa SUA, în contextul în care Putin pare pregătit să ignore termenul-limită privind războiul din Ucraina # DISINFO.MD
Președintele american Donald Trump a declarat că Rusia reprezintă „o amenințare neobișnuită și extraordinară” pentru securitatea națională a Statelor Unite, într-un moment în care președintele rus Vladimir Putin pare să nu respecte termenul impus de Washington pentru încetarea conflictului din Ucraina. Trump a stabilit ziua de vineri ca termen-limită pentru ca Moscova să accepte o [...] Articolul Trump declară Rusia „o amenințare extraordinară” la adresa SUA, în contextul în care Putin pare pregătit să ignore termenul-limită privind războiul din Ucraina apare prima dată în DISINFO.MD.
06:00
Primul adjunct al ministrului de Externe al Ucrainei, Serhii Kîslîțea, a stârnit din nou valuri în mediul diplomatic și online, după ce a publicat două fotografii oficiale ale liderului de la Kremlin – în ipostaze diferite – și a sugerat, nu fără ironie, că este posibil ca în doar câteva zile să fi apărut două [...] Articolul Dublura lui Vladimir Putin s-a întâlnit cu trimisul lui Trump la Kremlin? apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
Rusia renunță la teleportare și la „mașina timpului”. Institutul care le cerceta a fost închis # DISINFO.MD
Institutul rus dedicat studiilor privind teleportarea şi „maşina timpului” şi-a încetat activitatea, relatează miercuri Agerpres, care citează informații de la televiziunea și agenţia de știri EFE. Institutul de Cercetare a Naturii Timpului a funcţionat peste un sfert de secol, ca structură afiliată Universităţii de Stat din Moscova, potrivit RTVI. Centrul de studii a fost fondat [...] Articolul Rusia renunță la teleportare și la „mașina timpului”. Institutul care le cerceta a fost închis apare prima dată în DISINFO.MD.
05:00
Putin semnează decretul care permite Rusiei să polueze mai mult. Țara este al patrulea poluator mondial # DISINFO.MD
Președintele rus Vladimir Putin a semnat, miercuri, un decret care autorizează țara să-şi sporească emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% până în anul 2035, în comparație cu nivelurile din 2021, transmite Agerpres, care citează AFP. Rusia, aflată pe poziția a patra în lume după emisiile de dioxid de carbon, spune că și-a propus [...] Articolul Putin semnează decretul care permite Rusiei să polueze mai mult. Țara este al patrulea poluator mondial apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
Trump lovește India cu o taxă suplimentară de 25% pentru importul de petrol rusesc, la scurt timp după discuția dintre Witkoff și Putin # DISINFO.MD
Președintele SUA, Donald Trump, a impus Indiei o taxă vamală suplimentară de 25%, ca pedeapsă pentru importurile sale de petrol rusesc, transmite miercuri CNN, citând un document publicat pe site-ul Casei Albe. Decizia reprezintă o escaladare a războiului comercial global al actualei administrații americane și prima utilizare a așa-numitelor sancțiuni secundare asupra țărilor despre care SUA afirmă că [...] Articolul Trump lovește India cu o taxă suplimentară de 25% pentru importul de petrol rusesc, la scurt timp după discuția dintre Witkoff și Putin apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
Kremlinul, după trei ore de discuții între Steve Witkoff și Vladimir Putin: Și-au transmis semnale unul altuia # DISINFO.MD
Discuțiile purtate miercuri, la Moscova, de trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și președintele rusVladimir Putin au fost „constructive”, a comunicat Kremlinul, citat de BBC. Convorbirea celor doi are loc în contextul în care vineri expiră termenul-limită stabilit de Donald Trump pentru ca partea rusă să accepte un acord de încetare a focului în Ucraina. În caz contrar, Rusia [...] Articolul Kremlinul, după trei ore de discuții între Steve Witkoff și Vladimir Putin: Și-au transmis semnale unul altuia apare prima dată în DISINFO.MD.
6 august 2025
11:20
Tudor Ioniță // Putem să batem Rusia: R. Moldova, vârful de lance al rezistenței europene # DISINFO.MD
Practic, întreaga existență ca stat independent a Republicii Moldova este cronologia unei lungi confruntări de diferite intensități între Moscova și Chișinău, între românitatea și europenitatea etnică, cultural-istorică, pe de o parte, și agresiunea rusă permanentă, ce are ca scop reîncorporarea micii republici în zona de influență rusească. Datorită acestei agresiuni permanente din partea Federației Ruse, [...] Articolul Tudor Ioniță // Putem să batem Rusia: R. Moldova, vârful de lance al rezistenței europene apare prima dată în DISINFO.MD.
08:00
Explozia piramidelor financiare în Rusia: peste 2.300 de scheme doar în primele șase luni # DISINFO.MD
Veniturile tot mai mari ale rușilor atrag atenția escrocilor. Banca Centrală a Rusiei a identificat, în decurs de șase luni, 4183 de entități cu semne de activitate ilegală, inclusiv scheme piramidale financiare. Acesta este cu 20% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Numărul piramidelor financiare a crescut cel mai rapid – cu [...] Articolul Explozia piramidelor financiare în Rusia: peste 2.300 de scheme doar în primele șase luni apare prima dată în DISINFO.MD.
07:30
Rusia reconstruiește apărarea aeriană din perioada sovietică în jurul Moscovei, desfășurând zeci de locații de rachete Pantsir # DISINFO.MD
Rusia își reconstruiește scutul antirachetă din perioada Războiului Rece în jurul Moscovei, desfășurând peste 50 de sisteme Pantsir, în timp ce atacurile cu drone cresc, arată imagini din satelit și rapoarte OSINT. O anchetă a Radio Liberty, bazată pe imagini din satelit și date OSINT, dezvăluie peste 50 de noi poziții de rachete sol-aer (SAM) [...] Articolul Rusia reconstruiește apărarea aeriană din perioada sovietică în jurul Moscovei, desfășurând zeci de locații de rachete Pantsir apare prima dată în DISINFO.MD.
07:30
Armistițiu selectiv propus de Moscova: Putin încearcă să evite noile sancțiuni, fără a opri războiul # DISINFO.MD
Kremlinul analizează posibilitatea de a face concesii președintelui SUA, Donald Trump, propunând un armistițiu aerian cu Ucraina pentru a evita noi sancțiuni după expirarea ultimatumului lansat de Trump. Despre acest lucru relatează Bloomberg, citând surse informate. Totodată, Moscova intenționează să continue agresiunea militară împotriva statului vecin și nu are de gând să oprească complet ostilitățile. [...] Articolul Armistițiu selectiv propus de Moscova: Putin încearcă să evite noile sancțiuni, fără a opri războiul apare prima dată în DISINFO.MD.
07:00
Aproape 30.000 de dezertori au revenit în armata Ucrainei, după promulgarea unei legi de amnistiere # DISINFO.MD
Circa 29.000 de dezertori s-au alăturat din nou forţelor armate ucrainene mulţumită unei legi noi care le garantează amnistia dacă se întorc de bună voie, au anunţat autorităţile locale, relatează dpa. „Mulţumită acestei legi, între 29 noiembrie 2024 şi august 2025, peste 29.000 de luptători care şi-au părăsit unitatea din proprie iniţiativă au revenit în [...] Articolul Aproape 30.000 de dezertori au revenit în armata Ucrainei, după promulgarea unei legi de amnistiere apare prima dată în DISINFO.MD.
06:30
Reacția sfidătoare a Moscovei după amenințările lui Donald Trump la adresa unui cumpărător major de petrol rusesc # DISINFO.MD
Kremlinul a criticat marți amenințările președintelui american Donald Trump cu privire la posibila majorare a tarifelor vamale pentru India ca urmare a achizițiilor sale de petrol rusesc, o sursă-cheie de venituri pentru ofensiva militară a Moscovei împotriva Ucrainei, relatează AFP. Trump a dat Moscovei termen până vineri pentru a face progrese în ceea ce privește [...] Articolul Reacția sfidătoare a Moscovei după amenințările lui Donald Trump la adresa unui cumpărător major de petrol rusesc apare prima dată în DISINFO.MD.
06:00
Belarus pretinde că romane de Ryu Murakami și Chuck Palahniuk îi periclitează „interesele naționale” și le interzice # DISINFO.MD
Ministerul Informațiilor din Belarus a inclus pe lista cărților interzise la vânzare opere ale laureatei Pulitzer Donna Tartt, ale lui Ryū Murakami, Chuck Palahniuk și ale altor autori, relatează Novaia Gazeta. Printre cele mai cunoscute titluri incluse pe listă luni se numără „Povestea secretă” de Donna Tartt, „Topaz” și „Extaz” de Ryū Murakami, „Invizibilii” de Chuck [...] Articolul Belarus pretinde că romane de Ryu Murakami și Chuck Palahniuk îi periclitează „interesele naționale” și le interzice apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
Obiectivul strategic final al Rusiei ar putea rămâne cucerirea Odesei, avertizează Wesley Clark, fostul comandant suprem al Forțelor Aliate NATO în Europa # DISINFO.MD
Fostul comandant suprem al Forțelor Aliate NATO în Europa, generalul american în retragere Wesley Clark, a declarat, într-un interviu pentru postul ucrainean Espreso, că Federația Rusă urmărește o strategie pe termen lung în războiul din Ucraina, iar cucerirea Odesei ar putea reprezenta scopul final al acesteia. Generalul a subliniat că Rusia desfășoară o campanie militară [...] Articolul Obiectivul strategic final al Rusiei ar putea rămâne cucerirea Odesei, avertizează Wesley Clark, fostul comandant suprem al Forțelor Aliate NATO în Europa apare prima dată în DISINFO.MD.
05:00
Peste 300 de soldați ruși au fost uciși după o tentativă eșuată de asalt în regiunea Sumî # DISINFO.MD
Forțele speciale ale serviciilor secrete militare ucrainene (HUR) au respins o tentativă rusească de avans în regiunea de graniță Sumî, „distrugând peste opt companii rusești”, a anunțat marți spionajul ucrainean. „Pierderile totale ale Rusiei: cel puțin 334 de morți, peste 550 de răniți”, a afirmat HUR, publicând o înregistrare video a confruntării. Forțele rusești au intrat [...] Articolul Peste 300 de soldați ruși au fost uciși după o tentativă eșuată de asalt în regiunea Sumî apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
Autorităţile din Ucraina cer construirea unui nou pod peste Dunăre, între Orlivka şi Isaccea: „Poziţia României nu s-a schimbat” # DISINFO.MD
Ministrul adjunct al Dezvoltării Comunitare şi Teritoriale al Ucrainei, Serhiy Derkach, susţine necesitatea construirii unui nou pod între România şi Ucraina, între localităţile Orlivka şi Isaccea, potrivit Agerpres. Pe de altă parte, autorităţile de la Bucureşti își asumă sprijinul și reconstrucția Ucrainei. Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a spus într-un interviu, oferit în exclusivitate la Antena [...] Articolul Autorităţile din Ucraina cer construirea unui nou pod peste Dunăre, între Orlivka şi Isaccea: „Poziţia României nu s-a schimbat” apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
„Semn alarmant al extinderii agresiunii Rusiei”. Lituania anunţă că o dronă rusească găsită zilele trecute purta încărcătură explozivă # DISINFO.MD
Autorităţile de la Vilnius au anunţat marţi că o dronă de fabricaţie rusă, intrată în Lituania dinspre spaţiul aerian belarus şi găsită într-o zonă de antrenament militar săptămâna trecută, transporta două kilograme de explozibil, transmite AFP, potrivit Agerpres. Ministrul lituanian de Externe a declarat despre drona care a traversat Belarus până în Lituania că reprezintă [...] Articolul „Semn alarmant al extinderii agresiunii Rusiei”. Lituania anunţă că o dronă rusească găsită zilele trecute purta încărcătură explozivă apare prima dată în DISINFO.MD.
5 august 2025
11:00
De ce și-a transferat Germania avioanele de vânătoare în Polonia înaintea exercițiilor militare din Belarus. Ce aduce nou Vest-2025 # DISINFO.MD
Cu doar câteva săptămâni înainte de începerea exercițiilor militare „Zapad-2025” în Belarus, Germania a transferat cinci avioane de luptă Eurofighter în Polonia, relatează publicația germană Bild. Aeronavele au fost dislocate pe 4 august la baza aeriană Mińsk Mazowiecki, situată la est de Varșovia, urmând ca operațiunile să înceapă oficial pe 5 august. Potrivit unei purtătoare [...] Articolul De ce și-a transferat Germania avioanele de vânătoare în Polonia înaintea exercițiilor militare din Belarus. Ce aduce nou Vest-2025 apare prima dată în DISINFO.MD.
10:50
Prima țară NATO care va livra Ucrainei sisteme de armament americane, inclusiv rachete Patriot # DISINFO.MD
Olanda a anunţat luni, 4 august, că va deveni prima ţară NATO care cumpără sisteme de apărare antiaeriană din Statele Unite pentru a le livra Ucrainei. Anunțul a fost făcut de ministrul olandez al Apărării, Ruben Brekelmans. Ruben Brekelmans spune că „Ucraina are nevoie acum de mai multă apărare aeriană şi muniţie”, potrivit dpa, citată [...] Articolul Prima țară NATO care va livra Ucrainei sisteme de armament americane, inclusiv rachete Patriot apare prima dată în DISINFO.MD.
10:30
Rusia se retrage din moratoriul privind rachetele nucleare și avertizează Occidentul: „Aşteptaţi-vă la măsuri suplimentare!” # DISINFO.MD
Ministerul rus al Afacerilor Externe a anunţat luni seara că Moscova nu se mai consideră obligată să respecte moratoriul cu privire la desfăşurarea rachetelor nucleare cu rază scurtă şi medie de acţiune. „Declaraţia Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei cu privire la retragerea din moratoriul asupra desfăşurării rachetelor cu rază medie şi scurtă de acţiune este [...] Articolul Rusia se retrage din moratoriul privind rachetele nucleare și avertizează Occidentul: „Aşteptaţi-vă la măsuri suplimentare!” apare prima dată în DISINFO.MD.
10:20
Războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, aflat în al patrulea an, se dovedește extrem de costisitor atât din punct de vedere financiar, cât și politic. Potrivit estimărilor furnizate de Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei (GUR), publicate de ZN.ua, cheltuielile zilnice ale Kremlinului pentru desfășurarea ostilităților se ridică la aproximativ 857 [...] Articolul Cât îl costă pe Vladimir Putin fiecare zi de război împotriva Ucrainei apare prima dată în DISINFO.MD.
