Moscova vorbește despre „încheierea operațiunii militare speciale”. Mesajul televiziunii de stat înaintea summit-ului cu Trump
DISINFO.MD, 11 august 2025 16:40
Postul de televiziune de stat „Rossia 1" a transmis, în cadrul emisiunii săptămânale „Vesti Nedeli", că președintele Donald Trump și Vladimir Putin intenționează să semneze în timpul summit-ului din Alaska un „plan de încheiere a operațiunii militare speciale", cum numesc rușii războiul din Ucraina. Subiectul în sine a fost prezentat într-o manieră extrem de pozitivă
Acum 5 minute
16:50
Cine este apropiatul lui Putin care ar fi încercat să-l convingă să oprească războiul din Ucraina? # DISINFO.MD
Dmitri Kozak, adjunctul șefului administrației prezidențiale de la Moscova și unul dintre cei mai vechi colaboratori ai liderului rus Vladimir Putin, ar fi propus recent încetarea ostilităților din Ucraina și deschiderea unor negocieri de pace. Informația este prezentată de The New York Times, care citează surse apropiate Kremlinului. Potrivit publicației americane, Kozak ar fi transmis
Acum 10 minute
16:40
Acum 30 minute
16:30
TUSK: Ucraina să participe la discuțiile de pace. Când marile puteri au decis peste capul altora, consecințele au fost grave # DISINFO.MD
Premierul polonez Donald Tusk a pledat în favoarea implicării Kievului în negocierile ce vor fi purtate de Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska, transmite, luni, The Guardian. Tusk s-a pronunțat în legătură cu acest subiect după consultările de la sfârșitul săptămânii trecute dintre liderii europeni. Potrivit șefului guvernului de la Varșovia, europenii rămân uniți în abordarea lor
16:20
Ce vrea Donald Trump de la Summitul din Alaska. Iulian Chifu: „Preluarea Coridorului Zangezur a schimbat dramatic ecuația geopolitică” # DISINFO.MD
Analistul de politică externă Iulian Chifu a explicat luni la Antena 3 CNN că miza majoră a summitului istoric care va avea loc vineri în Alaska între Donald Trump și Vladimir Putin este ca Ucraina și Uniunea Europeană să aibă reprezentanți la discuții. Fostul consilier prezidențial a precizat că reuniunea va reprezenta un test dificil
Mai mult de 2 zile în urmă
07:40
Zelenski vrea ca Rusia să facă un prim pas înainte de o întâlnire cu Putin: „Priorităţile sunt absolut clare” # DISINFO.MD
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a insistat joi să se declare un armistiţiu ca prim pas înainte de o posibilă întâlnire cu preşedintele rus, Vladimir Putin, la care să fie prezenţi şi lideri din SUA şi UE, informează EFE, potrivit Agerpres. „Priorităţile sunt absolut clare. În primul rând, să oprim măcelul, iar Rusia este cea care
07:10
Ucraina pune sub acuzare în lipsă un oficial rus pentru tortura și moartea jurnalistei Viktoria Roșcina # DISINFO.MD
Un oficial dintr-un centru de detenție din Rusia a fost pus sub acuzare în lipsă de procurorii ucraineni pentru implicarea în moartea jurnalistei Viktoria Roșcina. Aceasta a fost reținută în 2023 în teritoriile ocupate, torturată și ulterior returnată mutilată, sub o identitate falsă, potrivit Kyiv Independent. Șeful Centrului de Detenție nr. 2 din Taganrog, regiunea
07:00
India nu cedează în fața tarifelor lui Trump și îl așteaptă pe Putin: „Suntem emoţionaţi să aflăm de vizita Excelenţei Sale” # DISINFO.MD
În ciuda presiunilor comerciale crescânde din partea Statelor Unite, care încearcă să forțeze Delhi să reducă legăturile cu Moscova, India a confirmat că îl va primi în vizită pe președintele rus Vladimir Putin. Anunțul vine la scurt timp după ce Donald Trump a impus un nou val de tarife asupra importurilor indiene, în replică la
06:40
Vladimir Putin a anunțat posibila locație pentru summitul cu Donald Trump. Ce spune despre o întâlnire cu Volodimir Zelenski # DISINFO.MD
Președintele rus Vladimir Putin a afirmat joi că Emiratele Arabe Unite (EAU) reprezintă „unul dintre locurile potrivite" pentru o viitoare întâlnire cu liderul american Donald Trump. „Avem mulți prieteni care sunt gata să ne ajute să organizăm evenimente de acest fel. Unul dintre prietenii noștri este președintele Emiratelor Arabe Unite", a declarat Putin jurnaliștilor de
06:10
Tensiuni în Kazahstan după ce un cleric propune înființarea unei noi Biserici Ortodoxe, independentă de cea a Rusiei # DISINFO.MD
Un cleric kazah foarte popular, care se opune invaziei Rusiei în Ucraina, a declarat joi că încearcă să înființeze o nouă biserică independentă de Moscova, după ce Biserica Ortodoxă Rusă l-a excomunicat pentru criticile aduse Kremlinului. Conflictul a devenit o altă bătaie de cap pentru Rusia, care a văzut deja alte foste state sovietice rupând
7 august 2025
19:50
Stoianoglo sare în apărarea Evgheniei Guțul. Juriști: În fața legii toți suntem egali. Empatia față de copii nu exclude aplicarea sa # DISINFO.MD
Declarația a fost făcută pentru Deschide.MD de fostul judecător român, Cristi Danileț, ca reacție la o postare lacrimogenă făcută de fostul procuror-general al R. Moldova, Alexandr Stoianoglo, în cazul condamnării bașkanului Evghenia Guțul la șapte ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a Partidului Șor. În urma pronunțării sentinței, Stoianoglo a criticat justiția din R. Moldova pentru
13:50
Cândva, a intrat în istoria Republicii Moldova ca unul dintre arhitecții „furtului miliardului". Astăzi, el jonglează din nou cu miliarde, dar de această dată, sub controlul și cu sprijinul direct al unui alt stat – Federația Rusă. Kârgâzstan, Uzbekistan, Emiratele Arabe Unite, Turcia, Mongolia – sunt doar câteva dintre punctele de pe harta unui imperiu
08:00
Trump a vorbit la telefon cu Zelenski după ce trimisul său Witkoff a discutat cu Putin la Moscova / O decizie va veni în curând, anunţă secretarul de stat Rubio # DISINFO.MD
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit la telefon miercuri cu preşedintele american Donald Trump, a declarat pentru Reuters o sursă familiarizată cu această chestiune. Sursa Reuters a declarat că discuţia era în curs, citează News.ro. Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a purtat miercuri trei ore de discuţii cu preşedintele rus Vladimir Putin la Kremlin. Trump şi
07:30
Armele americane plătite de membrii NATO vor ajunge la Kiev în următoarele săptămâni, potrivit unor surse din Alianță # DISINFO.MD
Primele livrări de arme și muniții în cadrul inițiativei Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), care prevede furnizarea de arme fabricate în SUA către Ucraina de către statele membre NATO, vor începe în următoarele săptămâni. Informația a fost dată publicității de European Pravda, care citează sub rezerva anonimatului un oficial NATO informat. „Ca răspuns la nevoile
07:00
O nouă lovitură pentru Vladimir Putin. UE va aplica din 3 septembrie un plafon dinamic pentru prețurile petrolului rusesc # DISINFO.MD
Uniunea Europeană va implementa un nou plafon dinamic pentru prețurile petrolului rusesc începând cu 3 septembrie, ca parte a celui de-al 18-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, a declarat Arianna Podesta, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, pe 6 august, potrivit European Pravda. Plafonul revizuit înlocuiește limita statică de 60 de dolari pe baril introdusă
06:30
Trump declară Rusia „o amenințare extraordinară” la adresa SUA, în contextul în care Putin pare pregătit să ignore termenul-limită privind războiul din Ucraina # DISINFO.MD
Președintele american Donald Trump a declarat că Rusia reprezintă „o amenințare neobișnuită și extraordinară" pentru securitatea națională a Statelor Unite, într-un moment în care președintele rus Vladimir Putin pare să nu respecte termenul impus de Washington pentru încetarea conflictului din Ucraina. Trump a stabilit ziua de vineri ca termen-limită pentru ca Moscova să accepte o
06:00
Primul adjunct al ministrului de Externe al Ucrainei, Serhii Kîslîțea, a stârnit din nou valuri în mediul diplomatic și online, după ce a publicat două fotografii oficiale ale liderului de la Kremlin – în ipostaze diferite – și a sugerat, nu fără ironie, că este posibil ca în doar câteva zile să fi apărut două
05:30
Rusia renunță la teleportare și la „mașina timpului”. Institutul care le cerceta a fost închis # DISINFO.MD
Institutul rus dedicat studiilor privind teleportarea şi „maşina timpului" şi-a încetat activitatea, relatează miercuri Agerpres, care citează informații de la televiziunea și agenţia de știri EFE. Institutul de Cercetare a Naturii Timpului a funcţionat peste un sfert de secol, ca structură afiliată Universităţii de Stat din Moscova, potrivit RTVI. Centrul de studii a fost fondat
05:00
Putin semnează decretul care permite Rusiei să polueze mai mult. Țara este al patrulea poluator mondial # DISINFO.MD
Președintele rus Vladimir Putin a semnat, miercuri, un decret care autorizează țara să-şi sporească emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% până în anul 2035, în comparație cu nivelurile din 2021, transmite Agerpres, care citează AFP. Rusia, aflată pe poziția a patra în lume după emisiile de dioxid de carbon, spune că și-a propus
04:30
Trump lovește India cu o taxă suplimentară de 25% pentru importul de petrol rusesc, la scurt timp după discuția dintre Witkoff și Putin # DISINFO.MD
Președintele SUA, Donald Trump, a impus Indiei o taxă vamală suplimentară de 25%, ca pedeapsă pentru importurile sale de petrol rusesc, transmite miercuri CNN, citând un document publicat pe site-ul Casei Albe. Decizia reprezintă o escaladare a războiului comercial global al actualei administrații americane și prima utilizare a așa-numitelor sancțiuni secundare asupra țărilor despre care SUA afirmă că
04:00
Kremlinul, după trei ore de discuții între Steve Witkoff și Vladimir Putin: Și-au transmis semnale unul altuia # DISINFO.MD
Discuțiile purtate miercuri, la Moscova, de trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și președintele rusVladimir Putin au fost „constructive", a comunicat Kremlinul, citat de BBC. Convorbirea celor doi are loc în contextul în care vineri expiră termenul-limită stabilit de Donald Trump pentru ca partea rusă să accepte un acord de încetare a focului în Ucraina. În caz contrar, Rusia
6 august 2025
11:20
Tudor Ioniță // Putem să batem Rusia: R. Moldova, vârful de lance al rezistenței europene # DISINFO.MD
Practic, întreaga existență ca stat independent a Republicii Moldova este cronologia unei lungi confruntări de diferite intensități între Moscova și Chișinău, între românitatea și europenitatea etnică, cultural-istorică, pe de o parte, și agresiunea rusă permanentă, ce are ca scop reîncorporarea micii republici în zona de influență rusească. Datorită acestei agresiuni permanente din partea Federației Ruse,
08:00
Explozia piramidelor financiare în Rusia: peste 2.300 de scheme doar în primele șase luni # DISINFO.MD
Veniturile tot mai mari ale rușilor atrag atenția escrocilor. Banca Centrală a Rusiei a identificat, în decurs de șase luni, 4183 de entități cu semne de activitate ilegală, inclusiv scheme piramidale financiare. Acesta este cu 20% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Numărul piramidelor financiare a crescut cel mai rapid – cu
07:30
Rusia reconstruiește apărarea aeriană din perioada sovietică în jurul Moscovei, desfășurând zeci de locații de rachete Pantsir # DISINFO.MD
Rusia își reconstruiește scutul antirachetă din perioada Războiului Rece în jurul Moscovei, desfășurând peste 50 de sisteme Pantsir, în timp ce atacurile cu drone cresc, arată imagini din satelit și rapoarte OSINT. O anchetă a Radio Liberty, bazată pe imagini din satelit și date OSINT, dezvăluie peste 50 de noi poziții de rachete sol-aer (SAM)
07:30
Armistițiu selectiv propus de Moscova: Putin încearcă să evite noile sancțiuni, fără a opri războiul # DISINFO.MD
Kremlinul analizează posibilitatea de a face concesii președintelui SUA, Donald Trump, propunând un armistițiu aerian cu Ucraina pentru a evita noi sancțiuni după expirarea ultimatumului lansat de Trump. Despre acest lucru relatează Bloomberg, citând surse informate. Totodată, Moscova intenționează să continue agresiunea militară împotriva statului vecin și nu are de gând să oprească complet ostilitățile.
07:00
Aproape 30.000 de dezertori au revenit în armata Ucrainei, după promulgarea unei legi de amnistiere # DISINFO.MD
Circa 29.000 de dezertori s-au alăturat din nou forţelor armate ucrainene mulţumită unei legi noi care le garantează amnistia dacă se întorc de bună voie, au anunţat autorităţile locale, relatează dpa. „Mulţumită acestei legi, între 29 noiembrie 2024 şi august 2025, peste 29.000 de luptători care şi-au părăsit unitatea din proprie iniţiativă au revenit în
06:30
Reacția sfidătoare a Moscovei după amenințările lui Donald Trump la adresa unui cumpărător major de petrol rusesc # DISINFO.MD
Kremlinul a criticat marți amenințările președintelui american Donald Trump cu privire la posibila majorare a tarifelor vamale pentru India ca urmare a achizițiilor sale de petrol rusesc, o sursă-cheie de venituri pentru ofensiva militară a Moscovei împotriva Ucrainei, relatează AFP. Trump a dat Moscovei termen până vineri pentru a face progrese în ceea ce privește
06:00
Belarus pretinde că romane de Ryu Murakami și Chuck Palahniuk îi periclitează „interesele naționale” și le interzice # DISINFO.MD
Ministerul Informațiilor din Belarus a inclus pe lista cărților interzise la vânzare opere ale laureatei Pulitzer Donna Tartt, ale lui Ryū Murakami, Chuck Palahniuk și ale altor autori, relatează Novaia Gazeta. Printre cele mai cunoscute titluri incluse pe listă luni se numără „Povestea secretă" de Donna Tartt, „Topaz" și „Extaz" de Ryū Murakami, „Invizibilii" de Chuck
05:30
Obiectivul strategic final al Rusiei ar putea rămâne cucerirea Odesei, avertizează Wesley Clark, fostul comandant suprem al Forțelor Aliate NATO în Europa # DISINFO.MD
Fostul comandant suprem al Forțelor Aliate NATO în Europa, generalul american în retragere Wesley Clark, a declarat, într-un interviu pentru postul ucrainean Espreso, că Federația Rusă urmărește o strategie pe termen lung în războiul din Ucraina, iar cucerirea Odesei ar putea reprezenta scopul final al acesteia. Generalul a subliniat că Rusia desfășoară o campanie militară
05:00
Peste 300 de soldați ruși au fost uciși după o tentativă eșuată de asalt în regiunea Sumî # DISINFO.MD
Forțele speciale ale serviciilor secrete militare ucrainene (HUR) au respins o tentativă rusească de avans în regiunea de graniță Sumî, „distrugând peste opt companii rusești",
04:30
Autorităţile din Ucraina cer construirea unui nou pod peste Dunăre, între Orlivka şi Isaccea: „Poziţia României nu s-a schimbat” # DISINFO.MD
Ministrul adjunct al Dezvoltării Comunitare şi Teritoriale al Ucrainei, Serhiy Derkach, susţine necesitatea construirii unui nou pod între România şi Ucraina, între localităţile Orlivka şi Isaccea, potrivit Agerpres. Pe de altă parte, autorităţile de la Bucureşti își asumă sprijinul și reconstrucția Ucrainei. Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a spus într-un interviu, oferit în exclusivitate la Antena [...] Articolul Autorităţile din Ucraina cer construirea unui nou pod peste Dunăre, între Orlivka şi Isaccea: „Poziţia României nu s-a schimbat” apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
„Semn alarmant al extinderii agresiunii Rusiei”. Lituania anunţă că o dronă rusească găsită zilele trecute purta încărcătură explozivă # DISINFO.MD
Autorităţile de la Vilnius au anunţat marţi că o dronă de fabricaţie rusă, intrată în Lituania dinspre spaţiul aerian belarus şi găsită într-o zonă de antrenament militar săptămâna trecută, transporta două kilograme de explozibil, transmite AFP, potrivit Agerpres. Ministrul lituanian de Externe a declarat despre drona care a traversat Belarus până în Lituania că reprezintă [...] Articolul „Semn alarmant al extinderii agresiunii Rusiei”. Lituania anunţă că o dronă rusească găsită zilele trecute purta încărcătură explozivă apare prima dată în DISINFO.MD.
5 august 2025
11:00
De ce și-a transferat Germania avioanele de vânătoare în Polonia înaintea exercițiilor militare din Belarus. Ce aduce nou Vest-2025 # DISINFO.MD
Cu doar câteva săptămâni înainte de începerea exercițiilor militare „Zapad-2025” în Belarus, Germania a transferat cinci avioane de luptă Eurofighter în Polonia, relatează publicația germană Bild. Aeronavele au fost dislocate pe 4 august la baza aeriană Mińsk Mazowiecki, situată la est de Varșovia, urmând ca operațiunile să înceapă oficial pe 5 august. Potrivit unei purtătoare [...] Articolul De ce și-a transferat Germania avioanele de vânătoare în Polonia înaintea exercițiilor militare din Belarus. Ce aduce nou Vest-2025 apare prima dată în DISINFO.MD.
10:50
Prima țară NATO care va livra Ucrainei sisteme de armament americane, inclusiv rachete Patriot # DISINFO.MD
Olanda a anunţat luni, 4 august, că va deveni prima ţară NATO care cumpără sisteme de apărare antiaeriană din Statele Unite pentru a le livra Ucrainei. Anunțul a fost făcut de ministrul olandez al Apărării, Ruben Brekelmans. Ruben Brekelmans spune că „Ucraina are nevoie acum de mai multă apărare aeriană şi muniţie”, potrivit dpa, citată [...] Articolul Prima țară NATO care va livra Ucrainei sisteme de armament americane, inclusiv rachete Patriot apare prima dată în DISINFO.MD.
10:30
Rusia se retrage din moratoriul privind rachetele nucleare și avertizează Occidentul: „Aşteptaţi-vă la măsuri suplimentare!” # DISINFO.MD
Ministerul rus al Afacerilor Externe a anunţat luni seara că Moscova nu se mai consideră obligată să respecte moratoriul cu privire la desfăşurarea rachetelor nucleare cu rază scurtă şi medie de acţiune. „Declaraţia Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei cu privire la retragerea din moratoriul asupra desfăşurării rachetelor cu rază medie şi scurtă de acţiune este [...] Articolul Rusia se retrage din moratoriul privind rachetele nucleare și avertizează Occidentul: „Aşteptaţi-vă la măsuri suplimentare!” apare prima dată în DISINFO.MD.
10:20
Războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, aflat în al patrulea an, se dovedește extrem de costisitor atât din punct de vedere financiar, cât și politic. Potrivit estimărilor furnizate de Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei (GUR), publicate de ZN.ua, cheltuielile zilnice ale Kremlinului pentru desfășurarea ostilităților se ridică la aproximativ 857 [...] Articolul Cât îl costă pe Vladimir Putin fiecare zi de război împotriva Ucrainei apare prima dată în DISINFO.MD.
10:00
Emisarul special Steve Witkoff ar putea ajunge în Rusia săptămâna aceasta. Trump: „Se pricep destul de bine la evitarea sancțiunilor” # DISINFO.MD
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că trimisul său special, Steve Witkoff, ar putea călători în Rusia pe 6 sau 7 august, cu doar câteva zile înainte de termenul limită impus Moscovei pentru a ajunge la un acord de pace cu Ucraina. „Cred că săptămâna viitoare, miercuri sau joi, (el) ar putea merge în Rusia”, [...] Articolul Emisarul special Steve Witkoff ar putea ajunge în Rusia săptămâna aceasta. Trump: „Se pricep destul de bine la evitarea sancțiunilor” apare prima dată în DISINFO.MD.
09:50
„Viața s-a oprit aici”. Jumătate dintre bărbații unui sat din Rusia au plecat la război în Ucraina: „Este cel mai deprimant loc” # DISINFO.MD
Un sat din Rusia, descris drept „cel mai deprimat loc” urmează să devină primul „sat al gloriei militare”, pentru contribuția sa la războiul împotriva Ucrainei. Anunțul a fost făcut luni, 4 august, de guvernatorul regiunii Kamchatka. Peste jumătate dintre bărbații adulți au plecat la luptă. Conform informațiilor furnizate de serviciul de presă al guvernului din [...] Articolul „Viața s-a oprit aici”. Jumătate dintre bărbații unui sat din Rusia au plecat la război în Ucraina: „Este cel mai deprimant loc” apare prima dată în DISINFO.MD.
09:40
FOTO Spionajul ucrainean a făcut publice planurile celui mai nou submarin nuclear al Rusiei. Date sensibile despre vulnerabilități și echipaj # DISINFO.MD
Spionajul militar ucrainean a făcut publice duminică schița și planurile operaționale ale celui mai nou submarin strategic al Rusiei, Prințul Dmitri Pojarski, intrat în serviciu luna trecută, dând o posibilă lovitură brutală armatei ruse, relatează presa ucraineană. Direcția principală de informații militare a Ucrainei (HUR) a scurs pe internet documente clasificate ce conțin informații detaliate [...] Articolul FOTO Spionajul ucrainean a făcut publice planurile celui mai nou submarin nuclear al Rusiei. Date sensibile despre vulnerabilități și echipaj apare prima dată în DISINFO.MD.
4 august 2025
15:10
Kremlinul anunță că Putin este dispus să se întâlnească cu Zelenski. Care este condiția pusă de Moscova # DISINFO.MD
Moscova a reînceput să vorbească despre posibilitatea unor negocieri directe între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. Întâlnirea ar putea avea după pregătirile la nivel de experți. Deocamdată, nu a fost finalizată toată activitatea de pregătire a întâlnirii, a declarat Peskov. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat presei ruse că dictatorul Vladimir Putin „nu [...] Articolul Kremlinul anunță că Putin este dispus să se întâlnească cu Zelenski. Care este condiția pusă de Moscova apare prima dată în DISINFO.MD.
15:00
Moldovagaz, al cărei acționar majoritar este Gazprom, a rămas fără licența de furnizare a gazelor în Republica Moldova # DISINFO.MD
Moldovagaz, al cărei acționar majoritar este Gazprom, a rămas fără licența de furnizare a gazelor în Republica Moldova, în baza unei decizii a Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). De această sarcină se va ocupa Energocom, companie deținută de stat. ,,Decizia dată definitivează efortul de mai mulți ani al autorităților [...] Articolul Moldovagaz, al cărei acționar majoritar este Gazprom, a rămas fără licența de furnizare a gazelor în Republica Moldova apare prima dată în DISINFO.MD.
14:50
Parchetul îl anchetează pe Călin Georgescu pentru complicitate la tentativă de lovitură de stat. Riscă între 5 și 10 ani de închisoare # DISINFO.MD
Călin Georgescu este complice la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale și comunicarea de informații false, în formă continuată. Procurorii l-au anunţat luni despre noua calitate în dosarul cu cele mai grave acuzaţii. Dacă este găsit vinovat, riscă între cinci și 10 ani de închisoare. Procurorii au dispus schimbarea încadrării juridice din instigare în complicitate. „Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală [...] Articolul Parchetul îl anchetează pe Călin Georgescu pentru complicitate la tentativă de lovitură de stat. Riscă între 5 și 10 ani de închisoare apare prima dată în DISINFO.MD.
14:40
Poliția anunță că documentează o nouă formă de finanțare ilegală și corupere electorală, gestionată din Federația Rusă, prin aplicația Taito. Persoanelor li se promit zeci de mii de lei lunar pentru a participa la acțiuni ilegale, bani pe care ulterior nu-i mai primesc. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, aplicația de tip chat este accesibilă prin [...] Articolul Corupere electorală gestionată din Rusia prin aplicația Taito, investigată de poliție apare prima dată în DISINFO.MD.
14:30
„Brusc, Medvedev a tăcut”. Ucraina laudă decizia lui Trump de a duce submarine nucleare mai aproape de Rusia # DISINFO.MD
Andri Iermak, principalul consilier al președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, a comentat decizia Statelor Unite de a aduce două submarine nucleare mai aproape de Rusia, relatează The Guardian, spunând că acțiunea președintelui american l-a „redus la tăcere” pe Dmitri Medvedev. „Imediat de au apărut submarinele nucleare americane, brusc, Medvdev a și tăcut. Rusia înțelege un singur lucru – puterea”, [...] Articolul „Brusc, Medvedev a tăcut”. Ucraina laudă decizia lui Trump de a duce submarine nucleare mai aproape de Rusia apare prima dată în DISINFO.MD.
2 august 2025
07:30
Zelenski cere din nou o întâlnire „în orice moment” cu Putin, după ce a evaluat pozitiv ultimele negocieri ruso-ucrainene # DISINFO.MD
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenki a cerut vineri din nou să se întâlnească personal cu preşedintele rus Vladimir Putin, după ce acesta din urmă a apreciat ca pozitivă a treia rundă de negocieri de pace ruso-ucrainene desfăşurată săptămâna trecută la Istanbul, relatează agenţiile Reuters şi EFE. „Am auzit declaraţiile care vin dinspre Rusia. Dacă acestea sunt [...] Articolul Zelenski cere din nou o întâlnire „în orice moment” cu Putin, după ce a evaluat pozitiv ultimele negocieri ruso-ucrainene apare prima dată în DISINFO.MD.
07:00
Oferta de pace a lui Elon Musk: a donat 15 milioane de dolari pentru Trump și republicani în timp ce se certa public cu președintele # DISINFO.MD
Elon Musk a donat 5 milioane de dolari supercomitetului de acțiune (super-PAC) al lui Donald Trump în timpul unei dispute dramatice și amare cu președintele, arată noi documente citate de Politico. Donația către MAGA Inc. a fost făcută la o lună după ce Musk a declarat că „a făcut suficiente” cheltuieli politice și, în aceeași zi, a [...] Articolul Oferta de pace a lui Elon Musk: a donat 15 milioane de dolari pentru Trump și republicani în timp ce se certa public cu președintele apare prima dată în DISINFO.MD.
06:00
Avertizarea Microsoft: FSB efectuează atacuri cibernetice majore asupra ambasadelor străine din Rusia # DISINFO.MD
Rusia implementează programe de spionaj cibernetic care vizează ambasadele străine de la Moscova, avertizează Microsoft. Conform gigantului tehnologic, în acest scop, Serviciul Federal de Securitate (FSB) utilizează furnizorii locali care prestează servicii de internet. Analiza specialiștilor de la Microsoft a fost realizată pe fundalul unor presiuni tot mai mari din partea Washingtonului, pentru a convinge [...] Articolul Avertizarea Microsoft: FSB efectuează atacuri cibernetice majore asupra ambasadelor străine din Rusia apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
Trump trimite sol la Moscova, pentru negocieri cu Putin. Are în plan să impună noi sancțiuni Rusiei # DISINFO.MD
Reprezentantul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, va merge la Moscova în următoarele zile, pentru a discuta cu Vladimir Putin despre războiul din Ucraina. Autoritățile din SUA nu exclud că vor impune noi sancțiuni împotriva Rusiei. Liderul american a calificat atacurile continue ale Rusiei asupra Kievului drept „dezgustătoare”. Potrivit Antena3, Trump a mai dezvăluit [...] Articolul Trump trimite sol la Moscova, pentru negocieri cu Putin. Are în plan să impună noi sancțiuni Rusiei apare prima dată în DISINFO.MD.
05:10
Moldova, apărată cibernetic cu telefoane chinezești sau cu fir. Se vor cheltui circa 300.000 de lei pentru a le procura # DISINFO.MD
Statul urmează să cheltuie circa 130.000 de lei pentru telefoane produse în China, destinate militarilor din Batalion de comunicații și apărare cibernetică al Armatei Naționale. Au fost lansate două achiziții, în total urmând să fie procurate 30 de dispozitive, dar și centrală telefonică, care include și 50 de aparate cu fir. Primul lot valorează 130.000 [...] Articolul Moldova, apărată cibernetic cu telefoane chinezești sau cu fir. Se vor cheltui circa 300.000 de lei pentru a le procura apare prima dată în DISINFO.MD.
1 august 2025
07:00
Rușii care au rămas fără internet mobil de peste o lună sunt informați de autorități că trec printr-o „procedură de însănătoșire” # DISINFO.MD
Guvernatorul unei regiuni din centrul Rusiei le-a transmis locuitorilor și vizitatorilor că tăierea internetului mobil cu peste o lună în urmă ar trebui privită ca o „procedură de însănătoșire” necesară, relatează Meduza. Vorbind în fața Adunării Legislative regionale, guvernatorul regiunii Ninji Novgorod a spus că oprirea internetului mobil este necesară din cauza atacurilor ucrainene cu drone, [...] Articolul Rușii care au rămas fără internet mobil de peste o lună sunt informați de autorități că trec printr-o „procedură de însănătoșire” apare prima dată în DISINFO.MD.
06:30
VIDEO Orașul Donețk, aflat sub ocupație rusească de 11 ani, are apă o dată la trei zile. Copiii îi cer ajutorul lui Putin: „Unchiule Vova, ajută-ne” # DISINFO.MD
Criza apei din Donețk, oraș aflat sub ocupație rusă, a atins un punct critic. Locuitorii primesc apă potabilă la robinet doar o dată la trei zile, iar mulți dintre ei sunt nevoiți să stea ore întregi la coadă la cisterne mobile sau să folosească surse nesigure, precum fântânile din subsoluri ori apa din minele abandonate, [...] Articolul VIDEO Orașul Donețk, aflat sub ocupație rusească de 11 ani, are apă o dată la trei zile. Copiii îi cer ajutorul lui Putin: „Unchiule Vova, ajută-ne” apare prima dată în DISINFO.MD.
