Ilan Șor încearcă să cumpere protestatari în Chișinău: Promite „salariu” de 3.000 de dolari pentru fiecare om care iese în stradă

Călin Georgescu este complice la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale și comunicarea de informații false, în formă continuată. Procurorii l-au anunţat luni despre noua calitate în dosarul cu cele mai grave acuzaţii. Dacă este găsit vinovat, riscă între cinci și 10 ani de închisoare. Procurorii au dispus schimbarea încadrării juridice din instigare în complicitate.