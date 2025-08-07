Rusia renunță la teleportare și la „mașina timpului”. Institutul care le cerceta a fost închis

09:50

Un sat din Rusia, descris drept „cel mai deprimat loc" urmează să devină primul „sat al gloriei militare", pentru contribuția sa la războiul împotriva Ucrainei. Anunțul a fost făcut luni, 4 august, de guvernatorul regiunii Kamchatka. Peste jumătate dintre bărbații adulți au plecat la luptă. Conform informațiilor furnizate de serviciul de presă al guvernului din [...]