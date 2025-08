Fostul preşedinte a României, Ion Iliescu, a murit la vârsta de 95 de ani

15:40

Un biciclist a fost salvat în ultima clipă după ce a căzut într-o prăpastie adâncă de 15 metri, într-o zonă forestieră din apropierea străzii Tudor Strișcă, în Chișinău. Incidentul s-a produs pe 3 august 2025, când un apel la Serviciul 112 a semnalat că bărbatul, în vârstă de 42 de ani, a căzut în timpul […]