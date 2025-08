VIDEO // Un tânăr acuzat de viol cu omor a fugit din arest la Judecătoria Cimișlia. Șeful IGP: ”Se afla la baie”

11:00

Liderul PSRM, Igor Dodon, susține că guvernarea PAS nu își dorește ca Vladimir Plahotniuc să revină în Republica Moldova, deoarece se teme că acesta are încă suficientă influență în instituțiile statului, iar asta le-ar putea crea probleme serioase. Mai mult, acesta consideră că prezența lui în prim-planul vieții publice ar putea răsturna scorul electoral în […] The post Igor Dodon: Plahotniuc poate schimba rezultatele alegerilor în defavoarea PAS, de asta nu vor ca el să vină acasă appeared first on Omniapres.