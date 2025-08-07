Furtuna a făcut ravagii în Moldova: Zeci de intervenții, copaci doborâți și o femeie rănită

14:00

Evghenia Guțul a transmis primul mesaj după decizia de condamnare a sa la 7 ani de închisoare. Ea susține că sentința nu are nimic în comun cu justiția și că ar fi vorba despre o răfuială politică, planificată și executată la comandă. ”Astăzi eu sunt în închisoare, iar mâine poate ajunge oricine va îndrăzni să […] The post Guțul, primul mesaj după condamnare: ”Astăzi eu sunt în închisoare, iar mâine poate ajunge oricine va îndrăzni să critice puterea” appeared first on Omniapres.