Alexandr Berlinschii: Partidul Nostru îndeamnă cetățenii să-și analizeze cu atenție alegerea – judecați după fapte, nu după vorbe frumoase
Omniapres, 7 august 2025 11:10
Reprezentanții și susținătorii Partidului Nostru discută zilnic cu cetățenii, atât din țară, cât și de peste hotare, îndemnându-i să meargă la vot și să evalueze politicienii în funcție de ce au făcut, nu de ce promit frumos. Despre acest lucru a vorbit Alexandr Berlinschii, jurist și reprezentant al Partidului Nostru, în cadrul emisiunii „Important” de […] The post Alexandr Berlinschii: Partidul Nostru îndeamnă cetățenii să-și analizeze cu atenție alegerea – judecați după fapte, nu după vorbe frumoase appeared first on Omniapres.
• • •
Alte ştiri de Omniapres
Acum 10 minute
11:10
Mihai Popșoi, reacție la amenințările Rusiei după condamnarea Evgheniei Guțul: ”Urmăm interesul național” # Omniapres
Ministrul de Externe, Mihai Popșoi, a reacționat după criticile venite din partea oficialilor ruși privind condamnarea bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, la șapte ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a unui partid politic. Popșoi a declarat că „timpurile în care Moscova ne dicta ce să facem au trecut demult” și a subliniat suveranitatea Moldovei. […] The post Mihai Popșoi, reacție la amenințările Rusiei după condamnarea Evgheniei Guțul: ”Urmăm interesul național” appeared first on Omniapres.
11:10
Alexandr Berlinschii: Partidul Nostru îndeamnă cetățenii să-și analizeze cu atenție alegerea – judecați după fapte, nu după vorbe frumoase # Omniapres
Reprezentanții și susținătorii Partidului Nostru discută zilnic cu cetățenii, atât din țară, cât și de peste hotare, îndemnându-i să meargă la vot și să evalueze politicienii în funcție de ce au făcut, nu de ce promit frumos. Despre acest lucru a vorbit Alexandr Berlinschii, jurist și reprezentant al Partidului Nostru, în cadrul emisiunii „Important” de […] The post Alexandr Berlinschii: Partidul Nostru îndeamnă cetățenii să-și analizeze cu atenție alegerea – judecați după fapte, nu după vorbe frumoase appeared first on Omniapres.
Acum o oră
10:30
Cine este magistrata care a pronunțat sentința în dosarul Evgheniei Guțul, fiind amenințată cu moartea # Omniapres
Judecătoarea care i-a dictat sentința de condamnare bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, este Ana Cucerescu, de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Anterior, magistrata a ajuns în atenția presei, după ce Portalul anticorupție.md a scris despre faptul că aceasta circula cu o mașină care nu se regăsea în declarația sa de avere. De asemenea, Ana Cucerescu este […] The post Cine este magistrata care a pronunțat sentința în dosarul Evgheniei Guțul, fiind amenințată cu moartea appeared first on Omniapres.
Acum 2 ore
10:10
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misal Nichitin, avertizează populația să fie precaută în fața aplicației TAITO, activă pe Telegram, care ascunde o schemă periculoasă de manipulare și corupere electorală, fiind controlată din Federația Rusă. Această aplicație solicită utilizatorilor fotografii cu actele de identitate, numărul de telefon și un video cu fața acestuia, pentru a crea un […] The post Avertizare de la MAI: Aplicația TAITO este o capcană periculoasă appeared first on Omniapres.
09:40
Furtuna a făcut ravagii în Moldova: Zeci de intervenții, copaci doborâți și o femeie rănită # Omniapres
Peste 40 de intervenții au fost întreprinse de salvatorii și pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) din Republica Moldova în urma furtunii puternice care a afectat mai multe localități în după-amiaza zilei de 6 august 2025. Cele mai multe solicitări au fost înregistrate în municipiile Chișinău, Bălți și orașul Soroca. Potrivit informațiilor oferite […] The post Furtuna a făcut ravagii în Moldova: Zeci de intervenții, copaci doborâți și o femeie rănită appeared first on Omniapres.
Acum 4 ore
09:00
Ofițerii INI și polițiştii din BPDS “Fulger”, cu suportul subdiviziunilor teritoriale și procurorilor PCCOCS, desfășoară în această dimineață 78 de percheziții, în mai multe localități ale țării, într-o cauzǎ penală legată de finanțare ilegală și corupere electorală. Acțiunile au loc la membrii și simpatizanții unei organizații criminale. Cu detalii vom reveni. The post Zeci de percheziții au loc în toată țara într-un dosar de corupere electorală appeared first on Omniapres.
Acum 6 ore
07:10
O să trecem în revistă lucrurile pe care trebuia demult să le primim și o să facem presiuni să le obținem, în sfârșit. LEU Întrevedere cu cineva care așteaptă un răspuns de la voi: dacă vă implicați într-un proiect sau nu. Se rezolvă probleme din trecut și o să puteți da drumul unor proiecte noi, […] The post Horoscop 7 august 2025. Echilibru între datorii vechi și pași spre viitor appeared first on Omniapres.
Acum 24 ore
18:30
Scandal la TRM: O echipă de jurnaliști, evacuată din sediul televiziunii publice Moldova 1 # Omniapres
Un incident neobișnuit s-a produs marți, 6 august, în incinta Companiei „Teleradio-Moldova” (TRM), după ce o echipă a redacției „Cu Sens” a accesat fără autorizare mai multe spații cu regim special ale televiziunii publice Moldova 1. Potrivit unui comunicat al instituției, membrii echipei au invocat „o inexistentă permisiune din partea directorului general”, Vlad Țurcanu, pentru […] The post Scandal la TRM: O echipă de jurnaliști, evacuată din sediul televiziunii publice Moldova 1 appeared first on Omniapres.
18:10
Toate cele 14 havuzuri din Chișinău sunt funcționale, după ce au fost supuse recent unor lucrări de verificare și întreținere tehnică, anunță Primăria municipiului. În ultimele săptămâni, echipele tehnice au efectuat o serie de intervenții de profilaxie pentru a asigura buna funcționare și siguranța havuzurilor. Printre lucrările realizate s-au numărat verificarea echipamentelor electrice, a sistemelor […] The post Havuzurile din Capitală, complet verificate și reparate pentru siguranța cetățenilor appeared first on Omniapres.
17:30
Tinerii care se angajează pentru prima dată vor primi o indemnizație de 3000 de lei lunar, timp de un an # Omniapres
Tinerii care se angajează pentru prima dată în industrii de importanță strategică vor beneficia de o indemnizație lunară, neimpozabilă, în valoare de 3000 de lei, timp de 12 luni. Guvernul a aprobat instituirea Programului național privind acordarea indemnizațiilor lunare tinerilor angajați. Programul vizează tinerii cu vârsta de până la 35 de ani, cu o calificare […] The post Tinerii care se angajează pentru prima dată vor primi o indemnizație de 3000 de lei lunar, timp de un an appeared first on Omniapres.
17:10
Wizz Air lansează o nouă rută aeriană directă între Republica Moldova și Bulgaria. Începând cu 26 octombrie 2025, pasagerii Aeroportului Internațional „Eugen Doga” Chișinău vor putea călători direct spre capitala bulgară, Sofia. Zborurile vor fi operate de patru ori pe săptămână, în zilele de marți, joi, sâmbătă și duminică. În sezonul estival, Bulgaria rămâne una […] The post Zbor low-cost Chișinău–Sofia, va fi lansat din 26 octombrie appeared first on Omniapres.
16:40
Pepenii verzi din Piața Centrală, verificați la nitrați: ce arată analizele de laborator # Omniapres
Medicii veterinari din cadrul Întreprinderii Municipale Piața Centrală continuă să asigure monitorizarea și controlul calității produselor alimentare comercializate, inclusiv prin prelevarea de probe pentru investigații de laborator. Potrivit Primăriei Chișinău,controlul, realizat atât cu nitratometru, cât și prin analize de laborator, vizează depistarea factorilor de risc pentru sănătatea consumatorilor. Rezultatele recente confirmă că fructele și legumele […] The post Pepenii verzi din Piața Centrală, verificați la nitrați: ce arată analizele de laborator appeared first on Omniapres.
16:40
VIDEO // Ion Sturza confirmă fricile celor care se tem de revenirea lui Plahotniuc: „Îi bucur pe cei de la Chișinău că nu vor avea probleme conjugale” # Omniapres
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Ion Sturza, a comentat cazul reținerii lui Vlad Plahotniuc în Grecia și solicitarea acestuia de a fi extrădat în Republica Moldova. În cadrul emisiunii „Moldova Zoom”, difuzată de RFI România, Sturza a declarat că influența lui Plahotniuc în politica moldovenească a fost una profundă și că mulți din actuala clasă […] The post VIDEO // Ion Sturza confirmă fricile celor care se tem de revenirea lui Plahotniuc: „Îi bucur pe cei de la Chișinău că nu vor avea probleme conjugale” appeared first on Omniapres.
16:20
Reprezentanții partidului „Inima Moldovei” au organizat un protest în fața sediului Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) pe care îl acuză de încălcarea legislației electorale. Ei cer Comisiei Electorale Centrale să excludă formațiunea de guvernământ din cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. „Președintele PAS, Igor Grosu, a încălcat în mod repetat legislația electorală, ceea ce […] The post „Inima Moldovei” din nou cere eliminarea PAS din cursa pentru Parlament appeared first on Omniapres.
16:00
Femeie de 63 de ani, salvată de pompieri după ce a căzut într-o fântână de 10 metri la Grimăncăuți # Omniapres
O femeie în vârstă de 63 de ani a fost salvată de pompieri, după ce a căzut într-o fântână cu apă, în localitatea Grimăncăuți, raionul Briceni. Incidentul a avut loc în amiaza zilei de 5 august, într-o gospodărie din localitate. Apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora 12:29. La fața locului a intervenit […] The post Femeie de 63 de ani, salvată de pompieri după ce a căzut într-o fântână de 10 metri la Grimăncăuți appeared first on Omniapres.
15:40
VIDEO // Deputat PAS despre afirmațiile scandaloase ale lui Igor Grosu: „Nu trebuie să o facem pe mironosițe” # Omniapres
Deputatul PAS Lilian Carp a comentat declarațiile controversate făcute recent de președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, în fața diasporei moldovenești din Elveția. Carp susține că afirmațiile lui Grosu au fost scoase din context. „Domnul Grosu a spus un lucru foarte clar. Am avut discuția cu el și a făcut și postare. Eu spun […] The post VIDEO // Deputat PAS despre afirmațiile scandaloase ale lui Igor Grosu: „Nu trebuie să o facem pe mironosițe” appeared first on Omniapres.
15:00
Premierul Dorin Recean s-a întâlnit cu reprezentanții asociațiilor veteranilor de război din Republica Moldova. Dialogul s-a axat pe beneficiile aduse de Legea cu privire la veteranii de război, adoptată în anul 2024, dar și pe prioritățile de viitor, în vederea protecției drepturilor veteranilor. Prim-ministrul a subliniat că autoritățile vor continua să sprijine veteranii de război, […] The post Guvernul va crea un Birou pentru relația cu veteranii până la 1 octombrie appeared first on Omniapres.
14:40
VIDEO // Un tânăr acuzat de viol cu omor a fugit din arest la Judecătoria Cimișlia. Șeful IGP: ”Se afla la baie” # Omniapres
Un deținut a evadat luni, în jurul orei 15:10, din incinta Judecătoriei Cimișlia, punând pe jar forțele de ordine din sudul Republicii Moldova. Informația a fost confirmată de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu. „Este o persoană care, în cursul zilei de ieri, a evadat din sediul instanței de judecată din raionul respectiv. Este […] The post VIDEO // Un tânăr acuzat de viol cu omor a fugit din arest la Judecătoria Cimișlia. Șeful IGP: ”Se afla la baie” appeared first on Omniapres.
14:10
Guvernul a aprobat, în ședința din 6 august, demisia lui Vasile Șaramet din funcția de director al Autorității Aeronautice Civile (AAC). În locul acestuia a fost numit fostul director adjunct, Andrei Cebanu, care va prelua oficial conducerea instituției începând cu 7 august 2025. Secretarul de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Veaceslav Șipitca, a […] The post Demisie la Autoritatea Aeronautică Civilă: Vasile Șaramet, înlocuit de adjunctul său appeared first on Omniapres.
14:10
Victoria Furtună: CEC a confirmat – nu am nicio legătură cu Șor sau vreo grupare criminală # Omniapres
Lidera Partidului Moldova Mare, Victoria Furtună a declarat că, în ciuda presiunilor exercitate de guvernarea PAS, Comisia Electorală Centrală (CEC) a fost nevoită să recunoască oficial că nu există nicio dovadă privind legătura sa cu Ilan Șor sau cu vreo grupare criminală. „După opt luni de controale, verificări și rapoarte comandate politic, CEC a fost […] The post Victoria Furtună: CEC a confirmat – nu am nicio legătură cu Șor sau vreo grupare criminală appeared first on Omniapres.
14:10
Condamnarea bașcanei Găgăuziei stârnește reacții aprinse în Turcia: „Să oprim gazul către Moldova” # Omniapres
Sentința de 7 ani de închisoare pronunțată de o instanță moldovenească împotriva bașcanei Găgăuziei, Eughenia Guțul, a provocat indignare în rândul unor politicieni, jurnaliști și comentatori din Turcia. Aceștia văd în condamnare o nedreptate flagrantă, iar unii cer măsuri dure împotriva Chișinăului, scrie Novosti24.md. Fostul ministru de externe și vicepremier al Turciei, Şükrü Sina Gürel, […] The post Condamnarea bașcanei Găgăuziei stârnește reacții aprinse în Turcia: „Să oprim gazul către Moldova” appeared first on Omniapres.
13:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare de Cod Galben valabilă pentru astăzi, 6 august, în intervalul 13:00 – 22:00, pentru mai multe regiuni din centrul și nordul țării. Conform prognozelor, în zonele vizate se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Izolat vor fi averse puternice, cu cantități de apă cuprinse […] The post Cod Galben de vreme rea: Ploi torențiale, vijelie și grindină în Centru și Nord appeared first on Omniapres.
13:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj important cetățenilor prin intermediul rețelelor sociale, în contextul provocărilor care se conturează în perioada următoare. Șefa statului îndeamnă la unitate și mobilizare națională în jurul obiectivului strategic de aderare la Uniunea Europeană. „Dragi cetățeni, ne așteaptă o perioadă complicată! Asta nu trebuie să ne sperie, ci […] The post Maia Sandu îndeamnă la unitate: „Iubim Moldova și vrem un viitor în UE” appeared first on Omniapres.
13:10
VIDEO // Constantin Țuțu, lăsat în grija Rusiei: Chișinăul nu a cerut extrădarea fostului deputat PDM # Omniapres
Autoritățile din Republica Moldova nu au solicitat extrădarea lui Constantin Țuțu, reținut pe 22 iulie pe Aeroportul Internațional din Atena împreună cu Vladimir Plahotniuc. Potrivit ministrei Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, instituția pe care o conduce nu a fost notificată cu privire la fostul sportiv și ex-deputatul PDM. „Ministerul Justiției solicită extrădarea doar în privința persoanelor pentru […] The post VIDEO // Constantin Țuțu, lăsat în grija Rusiei: Chișinăul nu a cerut extrădarea fostului deputat PDM appeared first on Omniapres.
12:20
Partidul „Inima Moldovei” desfășoară o nouă acțiune de protest la sediul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Activiștii acuză formațiunea de guvernare de abuzuri și cere tragerea la răspundere a liderului acesteia, Igor Grosu, despre care susține că „a încălcat în mod repetat legislația electorală”. The post LIVE // Protest: „Inima Moldovei” cere excluderea PAS din alegeri appeared first on Omniapres.
12:10
Ministerul Energiei informează că atacul militar lansat de Federația Rusă asupra infrastructurii gaziere din regiunea Orlivka, Ucraina, nu a avut impact asupra livrărilor de gaze naturale către Republica Moldova, inclusiv în zona de est a țării, pe malul stâng al Nistrului. Potrivit informațiilor disponibile, infrastructura de transport a gazelor utilizată de Republica Moldova nu a […] The post Atac rusesc lângă Orlivka: Livrările de gaze spre Moldova rămân neafectate appeared first on Omniapres.
12:00
Institutul Mamei și Copilului din Chișinău, modernizat cu investiții de peste 130 milioane de lei # Omniapres
Institutul Mamei și Copilului din capitală, una dintre cele mai importante instituții medicale din țară specializate în sănătatea mamei și copilului, a beneficiat în ultimii trei ani de investiții de peste 130 milioane de lei. Potrivit medicului Veronica Musteață de la secția Obstetrică nr.1, finanțările au fost asigurate de Guvern. În această perioadă, au fost […] The post Institutul Mamei și Copilului din Chișinău, modernizat cu investiții de peste 130 milioane de lei appeared first on Omniapres.
11:50
Vlad Plahotniuc cheamă la mobilizare contra guvernării: „Revin în țară și le dau planurile peste cap celor de la PAS” # Omniapres
Fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, își anunță oficial revenirea în politică! Într-un mesaj postat astăzi pe paginile sale publice acesta a lansat un apel către foștii săi colegi din PDM, pe care îi cheamă „să strângă rândurile” și să se mobilizeze pentru a da jos actuala guvernare, pe care o acuză că a vândut țara […] The post Vlad Plahotniuc cheamă la mobilizare contra guvernării: „Revin în țară și le dau planurile peste cap celor de la PAS” appeared first on Omniapres.
11:40
VIDEO // Deține Plahotniuc informații compromițătoare despre PAS? Ce spune deputatul Lilian Carp # Omniapres
Autoritățile din Republica Moldova au inițiat procesul de extrădare a fostului lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, susține Lilian Carp, președintele Comisiei parlamentare pentru securitate, apărare națională și ordine publică. Carp a infirmat, în cadrul unei emisiuni la Rlive TV, acuzațiile făcute de Plahotniuc potrivit cărora autoritățile moldovenești ar tergiversa procedura. „Autoritățile au demarat procedurile […] The post VIDEO // Deține Plahotniuc informații compromițătoare despre PAS? Ce spune deputatul Lilian Carp appeared first on Omniapres.
11:30
Perciun, despre schimbările în educație: ”Plus 60% la salariile profesorilor, indemnizații majorate și un număr record de tineri profesori în școli” # Omniapres
Numărul tinerilor care după absolvirea facultății sau a colegiilor pedagogice, aleg să meargă în școli a crescut considerabil în ultimii ani. Declarația aparține ministrului Educației și Cercetării (MEC), Dan Perciun, acesta susține că situația pentru 2024 reprezintă un record. Potrivit raportului MEC pentru anul trecut, este vorba de 407 absolvenți, în creștere cu 15% față […] The post Perciun, despre schimbările în educație: ”Plus 60% la salariile profesorilor, indemnizații majorate și un număr record de tineri profesori în școli” appeared first on Omniapres.
11:20
LIVE // Conferință de presă după ședința Guvernului Republicii Moldova din 6 august 2025 # Omniapres
The post LIVE // Conferință de presă după ședința Guvernului Republicii Moldova din 6 august 2025 appeared first on Omniapres.
Ieri
11:10
VIDEO // CSE a aprobat alocarea a aproape 3 milioane de lei pentru localitățile lovite de intemperii # Omniapres
Premierul Dorin Recean a anunțat, după ședința Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE), că aproape 3 milioane de lei vor fi direcționate spre localitățile care au avut de suferit în urma calamităților naturale din lunile mai și iunie 2025. „Din fondul de intervenție, vom aloca sprijin financiar pentru mai multe localități din raioanele Orhei, Strășeni, Hîncești […] The post VIDEO // CSE a aprobat alocarea a aproape 3 milioane de lei pentru localitățile lovite de intemperii appeared first on Omniapres.
10:40
Judecător amenințat cu moartea în dosarul Evgheniei Guțul. CSM: „O campanie de intimidare fără precedent” # Omniapres
Judecătorul implicat în examinarea dosarului penal al bașcanei de la Comrat, Evghenia Guțul, a fost ținta unei campanii violente de intimidare, desfășurată pe parcursul mai multor luni. Presiuni psihologice intense, amenințări explicite cu moartea, apeluri telefonice nocturne și trimiterea de fotografii macabre – toate acestea au făcut parte dintr-o acțiune concertată menită să influențeze decizia […] The post Judecător amenințat cu moartea în dosarul Evgheniei Guțul. CSM: „O campanie de intimidare fără precedent” appeared first on Omniapres.
10:40
The post LIVE // Ședința Guvernului Republicii Moldova din 6 august 2025 appeared first on Omniapres.
10:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță înregistrarea unor focare de Pestă porcină africană (PPA) și de rabie pe teritoriul Republicii Moldova. Au fost confirmate trei focare de pestă porcină la porci domestici în localitatea Cărpineni, raionul Hîncești, și un focar la mistreț în apropierea localității Criva, raionul Briceni. De asemenea, a fost depistat un […] The post Trei focare noi de pestă la porci şi unul de rabie, depistate pe teritoriul Moldovei appeared first on Omniapres.
09:40
Zece TIR-uri cu fibră de sticlă, sechestrate la Albița pentru suspiciuni de utilizare militară. Urmau să ajungă în Transnistria # Omniapres
Zece TIR-uri încărcate cu țesătură de fibră de sticlă, în valoare de peste trei milioane de euro, au fost oprite în Vama Albița în vara și toamna anului trecut, în timp ce tranzitau România pe ruta Belarus – Tiraspol, scrie Ziuaruldeiasi.ro. Marfa aparținea unei firme din Cehia și urma să ajungă la uzina Moldavizolit din […] The post Zece TIR-uri cu fibră de sticlă, sechestrate la Albița pentru suspiciuni de utilizare militară. Urmau să ajungă în Transnistria appeared first on Omniapres.
09:10
Trei candidați – Sergiu Spoială, Roman Podcorîtov și Anna Erimei – au fost selectați pentru etapa interviului în cadrul concursului pentru funcția de administrator al Aeroportului Internațional Chișinău. Selecția a avut loc în urma analizei dosarelor depuse până la data de 5 august 2025, ora 16:00 – termen-limită stabilit pentru această etapă a concursului organizat […] The post Trei candidați rămân în cursa pentru conducerea Aeroportului Chișinău appeared first on Omniapres.
09:10
Denis Roșca: „Mass-media ar putea juca un rol decisiv în promovarea substituției de importuri” # Omniapres
Publicarea zilnică a structurii importurilor, astfel încât orice antreprenor moldovean să vadă ce poate produce pentru piața locală — este una dintre propunerile lansate de președintele Partidului Politic Alianța „Moldovenii”, economistul Denis Roșca. În cadrul celei de-a treia Mese Rotunde Naționale, dedicată dezvoltării economice, substituției de importuri, stimulării exporturilor și dezvoltării regiunilor, Denis Roșca a […] The post Denis Roșca: „Mass-media ar putea juca un rol decisiv în promovarea substituției de importuri” appeared first on Omniapres.
07:10
O să ne armonizăm cu cei din jur și o să se creeze acea atmosferă care să ne priască, să ne dezvoltăm frumos. LEU O să vă redresați din punct de vedere financiar și o să aveți bani de concediu, de excursii, sau să-i trimiteți pe copii în tabără, să se bucure de vacanța de […] The post Horoscop 6 august 2025. Reveniri, echilibru financiar și dorințe care prind contur appeared first on Omniapres.
5 august 2025
18:20
Ion Iliescu, fostul președinte al României, a murit marți, la vârsta de 95 de ani, după aproape două luni petrecute în spital. Guvernul de la Bucureşti a anunțat oficial decesul lui Ion Iliescu. „Cu profund regret, Guvernul anunță încetarea din viață a fostului președinte al României, domnul Ion Iliescu. Fostul președinte al statului român a […] The post Fostul preşedinte a României, Ion Iliescu, a murit la vârsta de 95 de ani appeared first on Omniapres.
18:10
Tot mai mulți locuitori din regiunea transnistreană caută un loc de muncă în dreapta Nistrului # Omniapres
Peste 1.000 de persoane cu domiciliu sau reședință în regiunea transnistreană au beneficiat, în perioada 1 ianuarie 2021 – 30 iunie 2025, de servicii oferite de subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Cetățenii înregistrați cu statut de șomeri au primit sprijin prin servicii de informare, intermediere a muncii și ghidare […] The post Tot mai mulți locuitori din regiunea transnistreană caută un loc de muncă în dreapta Nistrului appeared first on Omniapres.
17:40
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu Nick Pietrowicz, însărcinat cu afaceri ad interim al Statelor Unite ale Americii, care și-a început misiunea în țara noastră. Oficialii au accentuat importanța menținerii dialogului strategic moldo-american pentru promovarea valorilor comune și dezvoltarea țării noastre. La final, premierul Dorin Recean i-a urat însărcinatului cu afaceri al SUA […] The post Dorin Recean s-a întâlnit cu noul reprezentant al SUA la Chișinău appeared first on Omniapres.
17:20
Stoianoglo, despre condamnarea bașcanului Găgăuziei: Reforma justiției produce exact ce a promis că va combate # Omniapres
Fostul contracandidat al Maiei Sandu la alegerile prezidențiale Alexandr Stoianoglo, susține că prin condamnarea Evgheniei Guțul, bașcanul Găgăuziei, guvernarea produce exact ce a promis că va combate prin reforma justiției: justiția televizată, condamnări nedrepte, teroare simbolică și o societate ținută în frică. ”În Moldova guvernată de PAS, killerii deosebit de periculoși sunt eliberați din închisoare […] The post Stoianoglo, despre condamnarea bașcanului Găgăuziei: Reforma justiției produce exact ce a promis că va combate appeared first on Omniapres.
17:10
A început a doua etapă de admitere în liceele din Chișinău: Câte locuri sunt disponibile # Omniapres
Primăria Municipiului Chișinău anunță desfășurarea celei de-a doua etape de admitere în licee, în perioada 4–13 august 2025. Procesul de admitere are loc exclusiv online, prin intermediul platformei digitale https://escoala.chisinau.md. Pentru această etapă sunt disponibile 1 325 de locuri libere în liceele din capitală, distribuite astfel: 858 la profilul umanist, 391 la profilul real, 36 […] The post A început a doua etapă de admitere în liceele din Chișinău: Câte locuri sunt disponibile appeared first on Omniapres.
16:40
VIDEO // Autospecială „Autosalubritate”, implicată într-un accident: Reacția întreprinderii # Omniapres
Întreprinderea Municipală Regia „Autosalubritate” a reacționat după apariția în spațiul public a imaginilor video care surprind un accident rutier în care este implicată o autospecială din dotarea instituției. Incidentul, difuzat pe rețelele de socializare, a generat reacții din partea opiniei publice, iar autoritățile au fost sesizate pentru clarificarea situației. Potrivit unui comunicat emis de regie, […] The post VIDEO // Autospecială „Autosalubritate”, implicată într-un accident: Reacția întreprinderii appeared first on Omniapres.
16:10
Victoria Furtună critică dur sentința împotriva bașcanei: „E o cruzime de neînțeles să pedepsești o mamă cu copii mici” # Omniapres
Președintele Partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, a reacționat la condamnarea guvernatorului Găgăuziei, Evghenia Guțul, calificând acțiunile guvernării drept „justiție televizată și motivată politic”. „Art. 89 Cod penal prevede instituția: amânării executării pedepsei pentru femei gravide şi persoane care au copii în vârstă de până la 8 ani”, a reamintit Furtună, subliniind că în cazul Evgheniei […] The post Victoria Furtună critică dur sentința împotriva bașcanei: „E o cruzime de neînțeles să pedepsești o mamă cu copii mici” appeared first on Omniapres.
16:10
Guvernatoarea autonomiei găgăuze, Evghenia Guțul, condamnată la 7 ani de închisoare, mai este obligată să plătească statului și aproape 41 de milioane de lei. Procuratura Anticorupție anunță că pedeapsa prevede și confiscarea sumei de 40 905 637 de lei din contul acesteia. De la Svetlana Popan, condamnată la 6 ani de închisoare, urmează a fi […] The post Guțul și Popan, obligate să plătească statului peste 56 de milioane de lei appeared first on Omniapres.
16:00
Procuratura municipiului Chișinău anunță condamnarea unui cuplu acuzat de omorul unui bărbat de 40 de ani și a unei femei de 46 de ani. Prin sentința recentă, cei doi concubini au fost recunoscuți vinovați și condamnați la pedepse privative de libertate: inculpatul – 17 ani, iar inculpata – 18 ani și 6 luni de închisoare. […] The post Dublu omor în Chișinău: Un cuplu, condamnat la ani grei de închisoare appeared first on Omniapres.
15:50
Partidul „Inima Moldovei” a cerut autorităților competente excluderea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, acuzându-l de „grave încălcări” ale legislației în perioada preelectorală. Într-o declarație, formațiunea afirmă că „în ultima perioadă, în spațiul public au apărut mai multe informații și secvențe video de la întrevederile unor oficiali din […] The post „Inima Moldovei” cere excluderea PAS din cursa electorală: Sunt cel puțin trei motive appeared first on Omniapres.
15:40
Poliția îi răspunde lui Ion Ceban: Asigurarea ordinii publice necesită implicare comună, nu acuzații # Omniapres
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a venit cu o reacție în urma declarațiilor făcute de primarul municipiului Chișinău referitoare la acțiunile polițiștilor privind menținerea ordinii publice. Potrivit IGP, angajații instituției acționează în baza prevederilor legale, 24 de ore din 24, pentru asigurarea liniștii și siguranței cetățenilor. Orice intervenție este efectuată imediat ce este recepționată o […] The post Poliția îi răspunde lui Ion Ceban: Asigurarea ordinii publice necesită implicare comună, nu acuzații appeared first on Omniapres.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.