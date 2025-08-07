Alexandr Berlinschii: Partidul Nostru îndeamnă cetățenii să-și analizeze cu atenție alegerea – judecați după fapte, nu după vorbe frumoase

07:10

O să trecem în revistă lucrurile pe care trebuia demult să le primim și o să facem presiuni să le obținem, în sfârșit. LEU Întrevedere cu cineva care așteaptă un răspuns de la voi: dacă vă implicați într-un proiect sau nu. Se rezolvă probleme din trecut și o să puteți da drumul unor proiecte noi, […] The post Horoscop 7 august 2025. Echilibru între datorii vechi și pași spre viitor appeared first on Omniapres.