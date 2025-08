VIDEO // Constantin Țuțu, lăsat în grija Rusiei: Chișinăul nu a cerut extrădarea fostului deputat PDM

10:10

Un avocat este cercetat penal pentru suspiciuni de trafic de influență, după ce ar fi pretins și primit suma de 50.000 de euro, în mai multe tranșe, de la o persoană care a solicitat influențarea unei decizii judecătorești. Conform materialelor anchetei, avocatul ar fi susținut că are influență asupra unor magistrați, cu scopul de a […] The post Avocat reținut pentru trafic de influență: ar fi pretins 50.000 de euro pentru influențarea unei decizii judecătorești appeared first on Omniapres.