Trei focare noi de pestă la porci şi unul de rabie, depistate pe teritoriul Moldovei

16:50

Partidul „Inima Moldovei", condus de Irina Vlah, lansează acuzații la adresa președintei Maia Sandu, susținând că aceasta ar promova afirmații false și alarmiste pentru a influența rezultatul alegerilor. Potrivit formațiunii, declarațiile recente ale șefei statului urmăresc inducerea fricii în rândul cetățenilor și crearea unui avantaj electoral pentru partidul de guvernământ. Formațiunea critică în special promisiunea […]