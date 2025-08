„Inima Moldovei” din nou cere eliminarea PAS din cursa pentru Parlament

13:10

Valul de căldură care afectează în aceste zile Republica Moldova a dus la deformarea părții carosabile pe drumul național M5, în apropierea localității Dumbrăvița, sectorul Bălți. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, la kilometrul 184+200, dalele de beton s-au ridicat din cauza temperaturilor extreme înregistrate în ultimele zile. Incidentul a fost semnalat aseară, iar echipele de […] The post VIDEO // Plăcile de beton de pe drumul Chișinău-Bălți au cedat din cauza caniculei appeared first on Omniapres.