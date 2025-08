VIDEO // Deține Plahotniuc informații compromițătoare despre PAS? Ce spune deputatul Lilian Carp

18:00

Aeroportul Internațional „Eugen Doga" – Chișinău urmează să fie extins și modernizat, în baza unui proiect în valoare de peste 700 milioane lei, finanțat integral din veniturile proprii ale întreprinderii. Lucrările vor începe în cursul acestui an, după desemnarea prin licitație publică a companiei de construcție. Finalizarea este planificată pentru sfârșitul anului viitor. Proiectul a […]