Un singur candidat din lista PAS a indicat că deține active virtuale

Ambasada Statelor Unite ale Americii la Chișinău a anunțat sosirea diplomatului Nick Pietrowicz în funcția de Chargé d'Affaires al misiunii diplomatice. "Îi spunem bun venit în Republica Moldova lui Nick Pietrowicz în calitate de Chargé d'Affaires al Ambasadei SUA", anunță diplomația americană. Nick Pietrowicz este diplomat de carieră și agent special al Serviciului de Securitate […]