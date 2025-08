O nouă tragedie pe litoralul din Italia: Un moldovean s-a înecat în mare

16:10

Partidul politic Alianța „Moldovenii" a inițiat o serie de mese rotunde naționale dedicate dezbaterii publice a programului de modernizare a țării, parte a Strategiei de dezvoltare a Republicii Moldova, prezentată anterior în cadrul Summitului „Moldovenii". Potrivit organizatorilor, dialogul cu experți din diverse domenii va continua până la jumătatea lunii august, urmând ca opiniile specialiștilor invitați […]