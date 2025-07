Incendiu la o fabrică de păsări din raionul Edineț: 36.000 de găini, salvate de pompieri în ultima clipă

16:40

În acest an, expoziția „Teroarea de stat în Moldova sovietică. Amploare, victime și făptași", care prezintă vagoane asemănătoare celor folosite pentru deportări, a fost vizitată de circa 15 mii de persoane. Expoziția a fost deschisă în perioada 5 – 27 iulie, în Piața Marii Adunări Naționale, fiind expuse două vagoane și materiale din arhivă –