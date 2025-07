Elevii alolingvi pot fi scutiți de examenul la limba română, după promovarea unui test național

10:40

Serviciul Fiscal de Stat anunță desfășurarea unui nou concurs pentru comercializarea bunurilor confiscate, care va avea loc pe 5 august 2025, începând cu ora 11:00. În cadrul concursului vor fi propuse 18 loturi, valoarea totală a bunurilor fiind estimată la 935.273 de lei. Concursul este deschis agenților economici înregistrați în Republica Moldova, care dețin rețele […] The post 18 loturi de bunuri confiscate, scoase la vânzare de Serviciul Fiscal de Stat appeared first on Omniapres.