Horoscop 31 iulie 2025, cu Neti Sandu. Rezolvări importante, armonie în familie și progres personal

Președinta Maia Sandu a anunțat că retrimite Parlamentului Legea nr. 242/2025 pentru modificarea Legii cu privire la avocatură, motivând că forma adoptată nu oferă soluții suficiente la problemele sistemice din domeniu. „Legea nr. 242/2025 pentru modificarea Legii cu privire la avocatură, în forma adoptată de Parlament, nu oferă soluții suficiente pentru problemele sistemice ale avocaturii, […]