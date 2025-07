Chișinău riscă să piardă 1 miliard de lei în urma unui litigiu cu Epamedia. PAS cere explicații de la primarul Ion Ceban

13:20

În dimineața zilei de sâmbătă, în jurul orei 07:00, un accident rutier grav s-a produs pe traseul M-3, în apropiere de localitatea Sagaidac, raionul Cimișlia. Potrivit informațiilor preliminare furnizate de Poliție, două microbuze s-au ciocnit frontal, după ce unul dintre vehicule ar fi ieșit pe contrasens. Șoferul acestuia, un tânăr de 22 de ani, se […] The post Accident grav în Cimișlia: o tânără a murit, iar patru persoane au ajuns la spital appeared first on Omniapres.