Consiliul Suprem de Securitate, convocat de urgență: Se va discuta combaterea ingerințelor străine în alegeri

12:50

Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, în baza monitorizării permanente a activităților cu potențial de destabilizare și interferență străină, informează că a fost aplicată interdicția de intrare pe teritoriul Republicii Moldova pentru mai multe persoane. „Aceste persoane urmau să participe la un eveniment cu organizatori obscuri, fără transparență de finanțare și cu legături […] The post SIS confirmă interdicții de intrare pentru mai multe persoane: Sunt suspectate de legături cu gruparea Șor și propagandă pro-rusă appeared first on Omniapres.