Blindatele Brigăzii „Fulger” ies pe teren: antrenamente speciale în Ștefan Vodă

14:10

Numărul persoanelor fizice din Republica Moldova care au declarat venituri mai mari de un milion de lei a ajuns la 8 019 în anul fiscal 2024, în creștere cu 1 603 persoane față de anul precedent, potrivit datelor publicate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS). Aceste persoane au raportat în total venituri de 28,3 miliarde