Ar putea crește tarifele la energie electrică în iarnă? Precizările directorului ANRE

09:40

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare de caniculă valabilă pentru ziua de luni, 28 iulie. Potrivit meteorologilor, în sudul Republicii Moldova a fost instituit cod portocaliu, iar în zona centrală – cod galben. În regiunile vizate de codul portocaliu, temperaturile maxime vor urca până la +36..+39°C, în timp ce în zonele aflate sub […] The post Avertizare meteo: caniculă extremă în sud, temperaturi tropicale în centru appeared first on Omniapres.