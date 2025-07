Maia Sandu retrimite în Parlament legea privind avocatura: „Nu oferă soluții suficiente la problemele sistemice din domeniu”

16:30

Mii de cetățeni din întreaga țară s-au adunat astăzi în centrul Chișinăului la apelul a patru formațiuni politice de opoziție – Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Inima Moldovei, Partidul Comuniștilor (PCRM) și Viitorul Moldovei – pentru a participa la protestul cu genericul „Pentru Moldova!”. Potrivit organizatorilor, peste 10 000 de oameni au ieșit în […] The post Peste 10 000 de oameni au participat la protestul „Pentru Moldova!”, organizat de blocul opoziției appeared first on Omniapres.