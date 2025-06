Escrocherie de după gratii: un client a pierdut 245.000 de lei cumpărând produse agricole inexistente

11:00

Mai sunt doar câteva zile până la nunta lui Jeff Bezos şi a logodnicei sale Lauren Sánchez la Veneţia, care va avea loc între 26 şi 28 iunie, iar pregătirile sunt în plină desfăşurare. 90 de zboruri private, din Los Angeles, New York, Londra și Dubai. În plus vor acosta …