Începând din acest an, Republica Moldova va sărbători Ziua Națională a Taților

Ungaria și Slovacia s-au opus adoptării celui de-al 18-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei în cadrul reuniunii miniștrilor de externe ai țărilor Uniunii Europene de la Bruxelles. Despre aceasta a informay ministrul de externe al Ungariei, Péter Szijjártó. „Împreună cu Slovacia am împiedicat adoptarea celui de-al 18-lea pachet de sancțiuni.