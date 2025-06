video | Trei concluzii ale ministrului Dan Perciun după anunțarea rezultatelor preliminare ale examenelor naționale de gimnaziu

08:30

Serghei Tarnovschi a cucerit a patra medalie personală la Campionatul European de kaiac-canoe de la Racice. Canoistul. Sportivul a defilat pe distanța de 5.000 de metri, obținând medalia de aur. Inițial a cucerit medalia de bronz la Campionatul European de la Racice pe distanța 1000 metri. El a înregistrat rezultatul …