video | O nouă aplicație, folosită de gruparea Șor pentru influențarea alegerilor parlamentare

08:30

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost votat, pe 23 iunie, de plenul reunit al celor două Camere ale Parlamentului, cu 301 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă, scrie news.ro. Silvia Claudia Mihalcea, deputat PSD şi secretar al camerei Deputaţilor, a anunţat rezultatul votului, în plen. Astfel, din 310 de …