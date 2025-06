BAC 2025: Au fost publicate rezultatele examenelor. Care este rata de promovare

13:40

Aeroportul Fiumicino din Roma a fost declarat, pentru a șaptea oară consecutiv, cel mai bun din Europa la categoria aeroporturilor cu peste 40 de milioane de pasageri, transmite G4Media. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Acest lucru a fost anunțat la Atena de asociația comercială internațională ACI (Airport Council International) Europe cu ocazia celei de-a 35-a Adunări … The post Un aeroport din Europa cucerește titlul de „cel mai bun” pentru al șaptelea an la rând first appeared on ZUGO. Articolul Un aeroport din Europa cucerește titlul de „cel mai bun” pentru al șaptelea an la rând apare prima dată în ZUGO.