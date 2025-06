Cele mai scumpe orașe pentru apartamente de lux în 2024

20:30

Gazul lichefiat este din nou disponibil pentru șoferi la toate stațiile PECO Metan-Auto din regiunea transnistreană. Informația despre reluarea vânzărilor a fost confirmată pentru IPN prin telefon la unul dintre punctele de vânzare ale companiei. Gazul lichefiat este disponibil, iar alimentarea mașinilor are loc în mod obișnuit. Deocamdată este vorba …