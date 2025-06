Plățile de 5000 lei încep din iulie: Guvernul extinde lista beneficiarilor

12:40

Președintele rus Vladimir Putin a reiterat, la forumul din Sankt-Petersburg, teza potrivit căreia rușii și ucrainenii formează „un singur popor” și a susținut că, din această perspectivă, „întreaga Ucraină aparține Rusiei”. Liderul de la Kremlin a justificat astfel avansarea trupelor ruse dincolo de teritoriile anexate oficial, subliniind că Moscova acționează în conformitate cu „realitățile de … The post Putin: Rușii și ucrainenii sunt un singur popor, în acest sens toată Ucraina este a noastră first appeared on ZUGO. Articolul Putin: Rușii și ucrainenii sunt un singur popor, în acest sens toată Ucraina este a noastră apare prima dată în ZUGO.