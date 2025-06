Guvernul a venit cu o reacție la revendicările și acuzațiile APOTA

09:50

În noaptea de sâmbătă spre duminică, președintele SUA, Donald Trump, a anunțat despre un „bombardament reușit” efectuat de forțele aeriene americane asupra a trei dintre cele mai importante obiective ale programului nuclear iranian: Fordow, Natanz și Isfahan. Trump a declarat că cele mai mari fabrici de îmbogățire a uraniului din Iran au fost complet distruse, … The post SUA a bombardat trei instalații nucleare ale Iranui first appeared on ZUGO. Articolul SUA a bombardat trei instalații nucleare ale Iranui apare prima dată în ZUGO.