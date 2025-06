Programări online la examenele auto, disponibile după achitare prin Mpay – proiect pilot ASP

09:10

Șaisprezece oameni inclusiv trei minori au fost evacuați în această noapte, după ce un incendiu a izbucnit într-un bloc de locuit cu nouă nivele din capitală. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat pe data de 18 iunie 2025 la ora 21:45. La fața locului un fost trimise 4 echipe de salvatori și pompieri. Ajunși […]