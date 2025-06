Horoscop 19 iunie 2025. O zodie ar putea face un împrumut bancar ca să își ia o mașină nouă

11:10

Aproximativ 295.000 de elevi din clasele I până la IX vor beneficia, în acest an, de un ajutor financiar unic de 1000 de lei pentru pregătirea de școală. Anunțul a fost făcut de conducerea Parlamentului și Ministerul Educației, iar măsura urmează să fie aplicată după ce deputații vor vota rectificarea bugetului. Banii vor fi virați […] The post VIDEO // Toți elevii din clasele I-IX vor primi câte 1000 de lei pentru pregătirea de școală appeared first on Omniapres.