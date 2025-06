Liuba Șova și Nicolae Roșca – candidații propuși de Parlament în funcția de judecători la Curtea Constituțională

12:40

O companie care activează în domeniul alimentației publice este vizată de o amplă anchetă privind o presupusă evaziune fiscală estimată la circa 200 milioane lei. Firma deține zeci de patiserii, cafenele, restaurante și magazine, inclusiv în orașele Comrat și Orhei, și oferă servicii de alimentație aeroportuară. În cadrul acțiunilor desfășurate de Inspectoratul Național de Investigații […] The post Evaziune fiscală de peste 200 milioane lei: Mascații au saltat cu percheziții o companie care aduce mâncare la Aeroport appeared first on Omniapres.