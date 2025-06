Autoritățile blochează conturile adepților lui Șor

14:10

Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel a reușit să evacueze un grup de 12 cetățeni moldoveni care au solicitat sprijin pentru părăsirea teritoriului israelian, în contextul escaladării situației de securitate din regiune. Evacuarea a fost posibilă cu sprijinul Ambasadei Portugaliei la Tel Aviv. Potrivit ambasadorului Republicii Moldova în Israel, Alexandr Roitman, decizia a fost luată […]