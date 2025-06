Scandalos: Ministerul Educației condamnă organizarea „Campionatului European de Kickboxing” și cere anularea evenimentului

14:30

Veaceslav Ioniță, analist economic, atrage atenția asupra declinului semnificativ al forței de muncă în Republica Moldova în primul trimestru al anului 2025. Potrivit acestuia, țara a pierdut 54.000 de persoane ocupate față de nivelul maxim atins în 2023, dintre care 21.000 doar în primele trei luni ale acestui an. Potrivit lui Ioniță, datele oficiale arată […]