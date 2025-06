VIDEO // Scandal și altercații în CMC: ședința a fost suspendată după confruntări între consilieri

17:40

Parlamentul urmează să modifice unele acte normative care vizează acordarea concediului paternal familiilor cu nașteri de gemeni sau a mai multor copii dintr-o singură sarcină, precum și în cazul adopției mai multor copii. Inițiativa legislativă care prevede acest lucru a fost examinată la ședința Comisiei protecție socială, sănătate și familie și urmează a fi propusă […] The post Tații de gemeni sau tripleți vor avea mai multe zile de concediu paternal și indemnizație pentru fiecare copil appeared first on Omniapres.