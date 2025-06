Irina Vlah anunță, de la Sankt Petersbugr, negocieri privind livrările directe de gaz către Moldova 

10:10

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova urmărește cu atenție evoluțiile de securitate din Statul Israel și menține o comunicare activă cu autoritățile israeliene și partenerii internaționali pentru gestionarea situației. Ambasada Republicii Moldova la Tel Aviv este în contact permanent cu cetățenii moldoveni aflați pe teritoriul Israelului care solicită sprijin consular și colectează informațiile necesare pentru […]